Geanta unei şefe de district de la Drumuri Naţionale, furată dintr-un utilaj parcat în preajma poliţiştilor. Instituţia a făcut publică întâmplarea pe Facebook

„#REVOLTATOR #AJUTA #DISTRIBUIE“, a postat DRDP Craiova în cursul zilei de vineri, făcând public un incident ruşinos. Geanta şefei Distrcitului Găneasa, în care femeia avea bani şi documente, alături de alte lucruri personale, a fost sustrasă dintr-un utilaj adus să repună pe carosabil un autotren ajuns în afara drumului, după ce şoferul aflat în stare de ebrietate a lovit un parapet pe E 574. Colegii şefei de district au postat detalii despre întâmplare, cu gândul că cei care, eventual, ar intra în posesia actelor o pot ajuta să le recupereze.

„În seara zilei de 30 .08. 2018 ,pe DN 65 km33, pe un sector cu 3 benzi cu parapet separator în ax, un TIR s-a rasturnat în şanţ pe banda de coborâre blocând total sensul Craiova-Slatina. Soferul avea o alcolemie in sânge, la proba recoltată, de 2, 83. În timpul operatiilor de semnalizare si degajare a părţii carosabile (scos TIR din şanţ şi scos in afara părţii carosabile) cele 2 maşini de regie ale districtului Ganeasa şi Formatia Poduri au fost folosite atât pentru transportul mijloacelor de semnalizare cât si pentru semnalizarea în sine a sectorului afectat. În condiţiile în care la faţa locului erau si 2 maşini de poliţie si mai mulţi poliţişti care dirijau circulaţia, maşina Districtului Găneasa , aflata in partea carosabilă, cu semnalele luminoase în funcţiune, a fost vandalizată prin spargera geamului şi au fost sustrase geanta şefei de district în care se aflau toate actele de identitate, card de sanatate, carduri, o suma de bani si alte obiecte personale şi telefonul mobil al şoferului. Actele sunt pe numele Conu Manuela Constanţa, vă rugăm dacă găsiţi aceste documente să le predaţi la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Distribuiţi pentru a ajuta la găsirea documentelor“, este apelul DRDP Craiova.