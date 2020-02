Fruntaşă PSD gata să revină la şefia ISJ Olt pe filiera PMP: „E bătut în cuie, asta e negocierea, eu nu am ce să fac“

Mariana Gheorghe, consilier local PSD la Balş, preşedinta organizaţiei de femei a PSD tot la Balş şi ocupanta, succesiv, a postului de inspector/inspector şcolar general-adjunct/inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt în mai multe guvernări, este în cărţi pentru a reveni pe postul pe care l-a eliberat în noiembrie anul trecut. De data aceasta, Mariana Gheorghe a anunţat că lasă PSD, care nu-i recunoaşte munca, pentru PMP, partidul lui Traian Băsescu, care i-a întins o mână şi care, la nivel judeţean, s-a ales cu mai multe posturi de şef de instituţii în urma negocierii cu PNL.

„Nici măcar nu ştiu dacă se-ntoarce ea. Conform protocolului, un adjunct de la Inspectoratul Şcolar este al PMP. E bătut în cuie, asta e negocierea, eu nu am ce să fac. Chiar sunt pus într-o situaţie ingrată. A venit de două luni Victor Iacobescu (inspectorul şcolar general-adjunct care ar trebui ca în aceste zile să-şi prezinte demisia) şi-acuma va trebui să plece. Ăsta este protocolul, asta este actuala structură a Parlamentului, e şi moţiunea de cenzură, şi-atunci celor care ne ţin la guvernare trebuie să le oferim ceva. Şi-aşa funcţionează lucrurile. Suntem parteneri la guvernare, chiar dacă guvernul este PNL 100%, avem nişte parteneri. Corect faţă de parteneri este să negociem. Ei au cerut adjunctul pe management“, a declarat preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu.

Din floare-n floare

Mariana Gheorghe şi-a început cariera didactică în 1986, ca învăţătoare, ulterior (2003) obţinând licenţa în drept la Târgu-Jiu. Prima funcţie de conducere, conform CV-ului său, a avut-o în perioada 2001-2004, cea de director adjunct al Liceului Teoretic „Petre Pandrea“ din Balş, în fruntea liceului revenind de mai multe ori, pe postul de adjunct sau de „director plin“ în pauzele de la şefia ISJ Olt.

În iunie 2009, a intrat în Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Olt ca inspector pentru învăţământul primar, pentru ca două luni mai târziu să urce în poziţia de inspector şcolar general-adjunct. În septembrie 2010 a urcat pe prima poziţie în IŞJ Olt (la acel moment din calitatea de membru PDL) pe care a deţinut-o până în mai 2012, când a trecut din nou adjunct, doar că la sfârşitul verii aceluiaşi an s-a întors la catedră. A revenit în IŞJ trei săptămâni mai târziu, pe postul de inspector pentru mentorat, însă doar pentru două luni. La nici un an distanţă o regăsim, după o scurtă experienţă la catedră, în fruntea Liceului „Petre Pandrea“ Balş, pentru patru ani. În 2017 revine ca inspector şcolar general-adjunct (din partea PSD), post pentru care susţine în acel an chiar concurs, în două rânduri. La primul concurs se retrage după proba scrisă, nemaisusţinând interviul, pe cel de-al doilea îl pică, dar rămâne în funcţie, conducând cu mână forte, în fapt, activitatea întregului inspectorat.

Tot ce mai lipseşte acum pentru a reveni la post este ca inspectorul şcolar general-adjunct Victor Iacobescu să demisioneze şi să-i lase Marianei Gheorghe cale liberă, lucru care, însă, întârzie. „Victor e băiat bun, dar nu prost!“, e singurul comentariu al actualului ocupant al postului, care a mai fost şi în trecut sacrificat, de pe acelaşi post.