Fotbalul din Olt, în doliu. Directorul CSS Slatina, Marius Popa, a murit la 48 ani

Profesorul de sport Marius Popa (48 ani) câştigase în toamna anului trecut un nou mandat în fruntea Clubului Sportiv Şcolar Slatina. Era de asemenea şeful centrului de copii şi juniori al Clubului Sportiv Municipal Slatina.

Profesor de sport şi antrenorul care a format generaţii de fotbalişti, Marius Popa s-a stins într-un spital la Craiova, răpus de o boală necruţătoare cu care lupta de ceva vreme.

În 2010, Popa declara pentru „Adevărul“: „Fotbalul mi-a plăcut de când eram mic. Aveam 10 ani când m-am înscris la CSS, unde am lucrat cu profesorii Maican, Pârvulescu, Oancea. Tatăl meu a fost arbitru mai mulţi ani şi m-a îndrumat şi pe mine către această meserie. L-am ascultat şi m-am apucat de arbitraj, am abandonat activitatea de fotbalist. A fost o alegere greşită, după părerea mea. Am arbitrat pe toată perioada facultăţii, în Bucureşti, iar după ce am terminat studiile am decis că arbitrajul nu este de mine şi am renunţat. M-am apucat din nou de fotbal”, îşi amintea antrenorul.

Înmormântarea va avea loc la Slatina, la cimitirul Strehareţi, duminică, 12 iunie 2022.

