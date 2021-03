Daniel Funeriu, despre propunerea elevilor de fiscalizare a meditaţiilor: „Ăştia mici sunt duşi cu pluta?“ Ce cred părinţii

Cu trei zile în urmă, Consiliul Naţional al Elevilor dădea publicităţii o luare de poziţie privind moralitatea celor care le modelează caracterul, atrăgând atenţia că, deşi aproape jumătate dintre elevii pe care-i aştepată examenele de sfârşit de ciclu fac meditaţii, doar 2,39% dintre profesorii care predau în şcolile publice au declarat la fisc venituri din astfel de activităţi. Elevii invocă în sprijinul poziţiei lor chiar un raport al Ministerului Educaţiei, conform căruia „47% dintre elevii de clasa a VIII-a şi 42% dintre elevii de clasa a XII-a frecventează în mod frecvent activităţi de pregătire suplimentară de tip meditaţii. 6% dintre respondenţi desfăşoară aceste activităţi zilnic, în timp ce 16% primesc meditaţii de 2-3 ori pe săptămână“.

„În ultimii ani, piaţa meditaţiilor a crescut semnificativ, până în punctul în care a ajuns să fie o adevărată industrie. Nu putem închide ochii în faţa faptelor de corupţie care se petrec în sistemul educaţional. Nedeclararea unor venituri reprezintă evaziune fiscală. Or, dacă dascălii a căror atitudine reprezintă un reper moral pentru generaţii întregi de elevi recurg la astfel de practici, înseamnă că orice speranţă de a avea un sistem educaţional performant, construit pe valori sănătoase, este sortită eşecului. Nu cred că aşa ar trebui să arate lucrurile, dacă ne dorim cu adevărat ca generaţiile viitoare să înţeleagă că noi toţi avem datoria de a respecta legea şi de a ne îndeplini îndatoririle”, a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Fostul ministrul al Educaţiei Daniel Funeriu a venit la scurt timp cu propria poziţie, exprimată pe Facebook, acuzându-i pe elevi că abordează greşit problema.

„Ăştia mici sunt duşi cu pluta?

Consiliul Naţional al Elevilor cere control la meditaţii, impozitare şi sancţiuni. Eu cred invers: cred că guvernul trebuie să dea vouchere pentru meditaţii, să defiscalizeze şi să încurajeze meditaţiile*!

Copiii au pierdut enorm şi trebuie să-i ajutăm să recupereze prin orice mijloace, iar meditaţiile sunt unul din aceste mijloace“, a scris Funeriu, explicând mai departe că există şi „ceva toxic cu un anumit tip de meditaţii“.

„Atenţie: nu e nimic rău cu meditaţiile, e însă ceva toxic cu un anumit tip de meditaţii. Nu e OK să meditezi copiii de la clasă, nu e OK să obligi, practic, la meditaţii prin nepredare corespunzătoare la clasă, nu e OK să dai la teze exerciţii voluntar prea grele, pentru că le-ai făcut la meditaţii cu anumiţi copii şi, în general, nu sunt OK alte mici trucuri pe care unii le fac. Esenţa, însă, rămâne: ajutaţi elevii să ia meditaţii, ajutaţi profesorii oneşti să dea meditaţii! *am introdus în Legea educaţiei "contul educaţional", un instrument fix pentru asta, adică scoaterea la lumină a meditaţiilor. Acest instrument trebuia folosit pentru remedialul pus la cale de minister (o excelentă iniţiativă) mai degrabă decât alocarea banilor la şcoli care decid cum vor ele către cine merg aceşti bani“, a încheiat Daniel Funeriu.

„Unii profesorii dau note mici elevilor pentru a avea clienţi la meditaţii“

Comentarii s-au strâns rapid pe pagina fostului ministru, întrebarea care a revenit sub diverse forme fiind: „De ce mai mergem la şcoală dacă ulterior trebuie sa mergem la meditaţie pentru a învaţă materia?“. Alţi comentatori pun problema echităţii de şanse, fiind evident că acei copii care provin din familii cu posibilităţi financiare reduse nu vor beneficia de sprijinul suplimentar al profesorilor. Iată doat câteva dintre comentarii:

- Nu ar fi mai bine să nu avem nevoie de meditaţii, de ce mai mergem la şcoală dacă ulterior trebuie sa mergem la meditaţie pentru a învaţă materia? La timpul pierdut de către copii si implicit de către părinti nu ne gândim. Sa nu mai zic de timpul "pierdut" de către profesori. Nu este posibil să asigurăm învatarea şi aproprierea materiei la orele de curs atunci să schimbăm metoda. Eventual fiecare învăţat acasă cu părinţii - realitatea de fapt - şi se prezintă elevii doar la examene.

- În momentul în care jumătate dintre elevii ţării iau meditaţii, e firesc să te întrebi de ce apelează aşa mulţi la o asemenea practică.

- Existenţa sa nu arată cumva un sistem paralel, conceput special pentru a lua banii părinţilor? Adică ineficient la şcoala publică şi eficient contra unei sume de bani în privat?

De ce mai mergem la şcoală? Pentru socializare?

- Ore remediale, nu meditatii. Că nu toată lumea îsi permite meditatii şi de multe ori tocmai cei ce nu-şi permit ar avea mare nevoie.

- Defiscalizarea nu e sănătoasă pentru economie şi nu e liberală. La urma urmei, profesorii au avut salariu întreg anul trecut, inclusiv cei ce nu au putut face ore online. De ce să fie doar ei defiscalizaţi şi nu cei din Horeca, săli de sport (închise 3 luni), frizerii (închise tot vreo 3 luni)?

- Nu sunt duşi cu pluta. Problema vine dintr-o frustrare a elevilor: multe dintre meditaţii sunt forţate. Unii profesorii dau note mici elevilor pentru a avea clienţi la meditaţii. Ce educaţie dai tu elevilor ca profesor când le iei banii şi nu plătesti taxe pentru acei bani? Aici vorbim de mica corupţie în forma pură. Până când Guvernul schimbă legea cei mici au dreptate: profesorii trebuie să respecte legea!

- De ce mai aveam scoala atunci, daca copiii au nevoie de meditatie oricum. Desfiinţăm şcolile şi le transformăm în centre de meditaţie cu vouchere. Ceva nu se leagă...

- Nu ar fi mai logic, simplu şi de bun simţ să faci un sistem şcolar în care copilul să nu mai aibă nevoie de meditaţii? Pentru că aşa introduci în ecuaţie alte elemente, ce vor diferenţia copiii, avantajându-i pe cei cu bani şi de la oraşe.

- Ce e mai rău? Să obligi copiii să se pregătească, nepredând sau să obligi pacienţii sa dea şpagă, netratând?

- Ei sunt duşi cu pluta? Pfff. Sunt mai mici şi cu mai mult creier decât oricine din domeniul dvs. Dacă puneţi atâta accent pe meditaţii la ce mai e buna scoala? A, că ar trebui să se găseasca o modalitate ca anul ăsta şcolar catastrofal să fie recuperat, asta e alta treabă, dar să pui mai mult accent pe meditaţii decât pe ceea ce se întampla la şcoală, asta înseamnă sfârşitul umanizarii, socializarii, necunoaşterea spiritului civic, de unitate. Aşa că păstraţi-vă categorisirile ptr dvs...

- Normal e să dea o factură şi să plătească taxe. Întrebarea e: are părintele/ copilul curaj să ceară şi să nu aibă repercusiuni la clasă? Si dacă înainte se mai făcea pregatire pentru examene, oare de ce acum se face din primar chiar, şi cel mai des clasa a V-a? De ce mai mergem la şcoală? Pentru socializare?

