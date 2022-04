Fermierul de succes care a renunţat la costum pentru pastrama de capră. „La început a fost greu, foarte greu“

Criza din 2008 l-a făcut să renunţe la hainele office şi să aleagă o muncă mult mai grea, care implică efort de dimineaţa până seara, dar care îi oferă, spune fermierul, cu adevărat satisfacţii. Astăzi are o reţea de clienţi şi face livrări la domiciliu în Slatina şi Bucureşti. Pandemia a jucat aici un rol deosebit de important, pentru că i-a obligat pe consumatori să cerceteze piaţa, să aleagă furnizori de încredere şi să-şi schimbe obiceiul de a merge în târguri pentru astfel de produse. Pe producători, pe de altă parte, relaţia directă îi scuteşte de zilele de stat prin pieţe fără siguranţa că-şi vând marfa sau că vor obţine un preţ bun.

Produsele sale ajung al clienţi din Bucureşti şi Slatina FOTO: Alina Mitran

„Greu a fost, dar greu până la primii clienţi, eu fac livrări direct la clienţi acum. Cu aceste produse de vreo patru ani sunt pe piaţă, reţetele sunt vechi, de la noi din zonă. Dar, da, la început a fost foarte greu, mergeam prin pieţe, prin târguri, şi mulţi se uitau, întrebau şi voiau de oaie. Acum au început să simtă gustul şi merge vânzarea mult mai bine“, spune Emil Dobre.

„Am atins performanţa să produc fără să arunc“

Preţurile variază puţin. La Bucureşti, unde şi puterea de cumpărare este mai mare, dar se adaugă şi costuri suplimentare de transport, vinde ceva mai scump. Chiar şi aşa, preţurile produselor fermierului din Floru, Icoana, raportate la calitate, le convin de minune consumatorilor. Chefirul, obţinut cu ajutorul unei ciuperci tibetane, îl vinde cu 8 lei /l, telemeaua simplă – 30 lei la Bucureşti şi 25 lei/kg la Slatina, brânza cu chimen şi cea cu mărar – 30-35 lei/kg, cârnaţii – 50 lei/kg, urda cu chimen – 15 lei etc.. Pentru a obţine un kilogram de brânză foloseşte 5-6 litri de lapte. Ar fi, spune fermierul, mai profitabil să vândă laptele crud (şi pentru lapte preţul este la îndemâna clienţilor – 7 lei/litru), doar că cele peste 400 capre dau o producţie considerabilă şi nu are o asemenea capacitate de desfacere. Pe de altă parte, nu şi-ar putea lăsa clienţii fără celelalte produse care de asemenea au mare căutare. Vinde, de altfel, atât de bine încât nu mai aruncă nimic, iar asta e mult pentru un producător, înţelegem din discuţiile purtate cu producătorii agricoli de-a lungul anilor.

Fermierul creşte capre din rase autohtone FOTo: arhiva personală Emil Dobre

„Sunt crescător de peste 12 ani, iar să ajung la performanţa să pot vinde fără a arunca, pentru că mi s-a întâmplat şi asta acum zece ani, e greu, trebuie să încerci să îmbunătăţeşti oferta de la an la an, de la lună la lună“, mai spune fermierul, care are în plan ca anul acesta să deschidă la fermă şi un punct gastronomic şi să-şi diversifice gama de produse din carne de capră. Speră să acceseze în acest sens şi fonduri europene destinate fermierilor, pentru că până acum a solicitat doar subvenţiile pentru animale.

