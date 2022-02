Experimentul unui doctor: a prezentat „cea mai secretă pastilă-minune“. Românii o voiau cu orice preţ VIDEO

Nu toţi cei care i-au urmărit intervenţia au făcut-o până la capăt, astfel că medicul Mihai Pautov s-a trezit cu solicitări de tot felul pe adresa sa de e-mail. „Primesc din ce în ce mai multe astfel de emailuri şi asta mă sperie“, a scris medicul, anexând şi două dintre mesajele primite. Postarea de la care a pornit totul a adunat peste 2.000 distribuiri, peste 11.000 aprecieri şi aproape 600 de comnetarii.

„Doresc şi eu pastiluţele pe care le-aţi descoperit în India pentru ţinere de minte, pentru fiica mea care are 17 ani, e la liceu. Vă rog mult, dacă se poate! Cât costă, plătim“, sau „Bună seara! Referitor la pastila minune, cum o numiţi, unde o găsesc sau o pot comanda???“, este un alt mesaj.

„Spuneţi-le că tre’ să meargă la farmacia care se află la fix 15 km de casa, dar tre’ să meargă pe jos că altfel nu le pot cumpăra. 🤭 Şi când ajung, să ceară pastilele «Antiprostia» de la firma «Mare-i Gradina lu’ D-zeu». Şi dacă nu găsesc, să meargă zilnic 😁“, a sugerat cineva într-un comentariu la postarea despre mesajele primite pe e-mail.

Despre ce pastilă-minune era vorba

Medicul chirurg Mihail Pautov şi-a început expunerea ţinând în mână un flacon cu „pastile-minune“. I-a intrigat pe privitori afirmând că nu e foarte sigur că procedează corect expunând „secretul“.

„De fapt, mă gândesc dacă este OK să fac acest video, pentru că ce am descoperit aici în India dă toată medicina peste cap. Ce fac granulele astea pe care trebuie să le iei o dată pe zi sau o dată la două zile… Dacă am lua toţi o pastilă măcar o dată la două zile, eu cred că 80% din veniturile Big Pharma ar scădea“, a afirmat medicul, după această introducere vorbind despre beneficiile „pastilei“.

„În primul rând, această pastilă schimbă circuitele în creier şi îmbunătăţeşte toate raporatele chimice. Nivelul de serotonină creşte la 10 minute după ce ai luat această pastilă, endorfinele cresc, ceea ce pe de o parte îţi îmbunătăţeşte claritatea mentală, pe de altă parte îţi dă un nivel mai mare de energie. Foarte mulţi studenţi mă-ntreabă ce pot să iau ca să-nvăţ mai bine, ce pot să iau ca să resist mai mult de învăţat sau la ore. Ăsta, în mod cert, este răspunsul.

Participanţii la mai multe studii care au luat această pastilă într-o zi foarte stresantă au raportate niveluri mult mai mici pe perioada zilei, acest supliment are o capacitate unică de a ajunge fix în muşchii inimii. Inima este un muşchi care pompează sânge în fiecare zi. Cu cât acest muşchi este mai puternic, mai antrenat, cu atât va pompa mai uşor, cu atât ne vom simţi mai odihniţi, cu atât ne vom simţi şi mai energizaţi, inima unei persoane care ia acest supliment de trei până la cinci ori pe săptămână, dar de preferat în fiecare zi, este mult mai puternică“, a susţinut medicul.

„Cu cât îl iei mai mult, cu atât inflamaţia în corpul tău scade“

Lista beneficiilor nu se opreşte însă aici.

„Acest supliment este cel mai puternic antiinflamator natural, nu este un antiinflamator chimic, sau un steroid, este un antiinflamator natural, pot să-l iei cât vrei, cu cât îl iei mai mult, cu atât inflamaţia în corpul tău scade, iar inflamaţia care este cauzată de stress, de poluare, de toată mâncarea procesată este printre principalele cauze care duc la cancer.

Acest medicament este cea mai bună prevenţie împotriva cancerului şi poţi să iei cât de mult vrei tu. Această pastilă, prin felul ei natural de a se absorbi în organism şi de a se lega de elementele care participă la crearea metabolismului nostru, reuşeşte să-l accelereze în aşa fel încât oamenii care iau această pastilă, o pastilă pe zi, pot mânca mai mult decât cei care nu o iau, dar nu se îngraşă.

Această pastilă, chiar dacă de dimineaţă îţi dă foarte multă energie şi te ţine energic pe tot parcursul zilei, seara te linişteşte şi te adoarme“, a mai spus medicul înainte de a dezvălui ce are în compoziţie pastila-minune, dar şi cum o putem „prepara“ fiecare acasă.

Este momentul în care a deschis flaconul şi a scos de acolo „instrucţiunile“, astfel dezvăluind că toate beneficiile expuse le putem avea cu… 15 minute de sport pe zi!

Este, însă, partea mesajului la care nu au ajuns toţi privitorii.

„Dacă ar exista o pastilă care le-ar face pe toate cele enumerate mai devreme, persoana care ar inventa-o ar fi cea mai bogată persoană din lume. Cu toate astea, fiecare dintre noi avem această pastilă la noi şi se numeşte sport. 15 minute pe zi, sau 10 minute pe zi, sau 60 de minute cumulate într-o săptămână o să ducă la toate aceste beneficii. Tot ce trebuie să faci este să-ţi pui nişte adidaşi şi să faci sport oriunde. De fapt nu ai nevoie de niciun ingredient, poţi să începi să faci sport acum, pe podea“, a mai spus medicul, încheind de altfel mesajul video cu o sesiune de exerciţii fizice efectuate chiar în camera de hotel.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Medicii cer reluarea activităţii normale în spitale: „Numărăm externările terminale la uşile din spate ale morgilor”

Studiu: Lipsa unei enzime poate provoca Scleroza laterală amiotrofică