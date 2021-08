Exemplul elevului care-şi câştigă banii în vacanţă muncind pe Internet. Cât câştigă pe săptămână

Cătălin Crăciun face parte din categoria tinerilor care au făcut primii bani înainte de majorat. Este elev la un liceu tehnic, Liceul Tehnologic Metalurgic din Slatina, iar vacanţa este pentru el prilej de a învăţa lucruri noi. În vara viitoare îl aşteaptă Bacalaureatul, dar până atunci a aflat deja o mulţime de lucruri din viaţa de student. De-abia s-a încheiat şcoala de vară organizată de Universitatea din Craiova în parteneriat cu liceul lui, iar cele aflate de la profesorii de acolo i-au limpezit şi mai tare gândurile. După liceu, vrea să facă inginerie aerospaţială. Şi-a propus, de asemenea, ca până la 20 de ani să pună pe picioare propria afacere.

„Şcoala ne învaţă să fim un bun angajat, nu cum să facem un business personal“

Din toamna trecută, Cătălin a început să câştige bani postând reclame pentru diverse firme pe internet. Ideea i-a sugerat-o o verişoară care lucrează într-o multinaţională. S-a promovat apoi pe LinkedIn şi în aproape două săptămâni a reuşit să preia şi primele comenzi şi să plaseze, cu ajutorul Google Ads, reclamele clienţilor. Acum, ştie o sumedenie de ponturi din domeniu, legate de intervalul orar în care trebuie plasată reclama astfel încât să aibă vizibilitate maximă etc. Câştigă, în medie, între 200 şi 400 lei/săptămână, însă nu sunt toate săptămânile la fel. E muncă de 1-2 ore pe zi, pe care o poate face atât de pe laptop, cât şi de pe telefon. Şi concurenţa e destul de mare.

„Am început acum un an, prin toamnă. La început, nu prea era niciun profit, fiindcă nu ştiam unde să mă promovez pe mine ca să fac aşa ceva. A durat câteva luni până să „prind coajă“. Lucram şi dimineaţa, şi seara, când apucam“, a povestit Cătălin cum a început totul.

Tânărul spune că şi-a propus ca până la 20 ani să-şi încerce abilităţile de antreprenor FOTO. arhiva personală

A ajuns însă să-şi pună problema ce ar putea face să câştige bani - şi nu muncind pe şantier sau în service-uri, cum o fac deja chiar unii dintre colegii lui - pentru că a fost interesat dintotdeauna cum să devină antreprenor. Acest aspect nu are însă, din păcate, nicio legătură cu şcoala. „Multe dintre lucrurile elementare nu se învaţă la şcoală. Fiindcă manualele noastre sunt tipărite în 2005 şi noi suntem în 2021“, spune tânărul, aproape cu amărăciune. Mai mult, nu înţelege de ce şcoala, cu precădere una tehnică, îţi dă aproape exclusiv varianta de a fi un bun angajat. E o limitare, consideră tânărul.

„Noi ce învăţăm, doamnă, în şcoală? Şcoala ne învaţă să fim un bun angajat, nu ne învaţă nimeni cum să facem un business personal. Din moment ce ei ne învaţă să fim angajatul perfect, normal că vom avea un salariu limitat. Dar dacă ne-ar învăţa să fim antreprenori, să ne deschidem ceva, ar fi total diferită treaba, am avea alt interes pentru munca pe care o depunem. N-am mai depune efort 90% sau 100%, am depune efort 1.000%“, spune tânărul.

Elevul învaţă la Liceul Tehnologic Metalurgic FOTO: Alina Mitran

Între un liceu teoretic şi unul tehnic ar alege însă, şi de ar lua-o de la capăt de 10 ori, tot liceul tehnic, pentru că la final ai o perspectivă, fie ea şi aceea de bun angajat, spune Cătălin. Are, cel mai probabil, legătură şi cu profesorul din primul an, astăzi pensionar, care i-a trezit interesul pentru electronică.

