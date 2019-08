Episcopul Slatinei, mesaj dur în timpul slujbei pentru Alexandra şi Luiza: „Creşti 15 ani un copil, vine o jigodie, o ia de lângă tine, îşi bate joc de ea şi-o omoară“

Slujba a avut loc la catedrala din municipiul Caracal, apelul fiind făcut pe site-ul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor încă din urmă cu patru zile. La finalul acesteia, Episcopul Sebastian a transmis un mesaj deosebit de dur, vorbind de incompetenţa autorităţilor.

„Creşti 15 ani un copil şi vine o jigodie şi ţi-o ia de lângă tine şi-şi bate joc de ea şi o omoară“

„Evenimentele acestea care ne-au îngrozit pe toţi, mai cu seamă pe cei care aveţi fete tinere care sunt căutate şi preferate de aceste reţele ticăloase de oameni care nu se mai satură de bani şi de plăcere. Creşti 15 ani un copil şi vine o jigodie şi ţi-o ia de lângă tine şi-şi bate joc de ea şi o omoară. Unul care n-a mişcat un ac ca să trăiască acel copil. Părinţii ei s-au străduit cu ea. Dar ce numai el?! Sunt atâţia care fac acelaşi lucru. Pentru toate aceste victime ale traficului de carne vie ne-am rugat cu toţii astăzi ca Dumnezeu să le întorcă pe aceste fete în familie, să întoarcă inima acestor oameni fără inimă şi să-şi caute plăcerea în altă parte, nu abuzând pe copilele nevinovate. Dumnezeu să vă păzească copiii dumneavoastră, aşa cum a ştiut Dumnezeu să păzească căsuţa aceasta, înconjurând-o cu ziduri de zăpadă (…)

Cineva aseară mi-a dat un telefon şi m-a-ntrebat: „Te duci la Caracal să faci slujbă?“ Şi am zis –„ Da“.



„Dar ce slujbă faci pentru Alexandra?“. Şi am: parastas. Adică întrebarea era – o pomeneşti la vii, sau o pomeneşti la morţi? Şi am zis: o pomenim la parastas! „Dar ce, crezi că a murit?“, m-a întrebat, aşa cum vă întrebaţi şi dumneavoastră şi cum se întreabă toată lumea în ţara asta. Credeţi că a murit?

Şi am zis: „Să dea Dumnezeu să nu fi murit!“. Să dea Dumnezeu să fie vie, să-şi dovească adică încă o dată incompetenţa, sau mai bine zis complicitatea, autorităţile, şi într-o zi să ne ceară scuze şi să spună – iată, Alexandra este vie! Să dea Dumnezeu să fie vie, toţi ne-am rugat pentru asta. Dar vă spun, dacă Alexandra este vie, cazul ei a fost îngropat. Cazul ei a fost îngropat. Atât!

Am hotărât s-o pomenim astăzi la parastas şi pentru că ne-am adus aminte de o întâmplare minunată.La parastas, cei pomeniţi, cei dispăruţi – ei ne văd, ne ascultă şi se împărtăşesc din harul şi mângâierea lui Dumnezeu. Un tânăr, cum spune tradiţia, l-am pomenit,. După 4 ani de zile a venit băiatul acasă. După patru ani de zile a venit băiatul acasă. Alexandra ne vede, a simţit solidaritatea noastră, a tuturor celor care aţi ieşit în stradă, aţi strigat, răguşind, poate, împotriva unor autorităţi depăşite de situaţie, inconştiente, care mai degrabă îşi dau mâna cu infractorii, decât cu noi.

Alexandra vede suferinţa părinţilor ei, care ieri îi săpau groapa în cimitir.

Rugaţi-vă pentru copiii dumneavoastră! Rugaţi-vă la Dumnezeu să binecuvânteze neamul ăsta cu conducători cu frică de Dumnezeu, nu inconştienţi, nu jogodii, nu oameni fără suflet. Ci cu oameni cu responsabilitate, cărora să le pese de noi, aşa cum noi îi respectăm acolo unde sunt puşi în funcţii. Noi îi respectăm, să ne respecte şi ei şi să-şi facă datoria faţă de noi. Pentru că ce-am văzut săptămâna asta a fost prostie, a fost inconştienţă, a fost trădare, a fost incompetenţă, a fost tot ce vreţi, bătaie de joc, de aceea nu mai crede nimeni nimic. La Dumnezeu ne-a mai rămas credinţa şi rugăciunea, cu această convingere am făcut apelul la rugăciune de astăzi şi vă mulţumesc celor care aţi venit să vă rugaţi împreună cu mine şi cu părinţii!“, li s-a adresat episcopul celor prezenţi în catedrala de la Caracal.

