Coşmarul unui tânăr crescut în sistemul de protecţie. Poliţistul care ar fi trebuit să-l ajute s-a „înfrăţit“ cu agresorul

Tânărul Gabriel, care a fost mai întâi bătut, şi ulterior ameninţat, şantajat şi hărţuit, are astăzi aproape 20 de ani şi încă locuieşte într-o căsuţă de tip familial, din sistemul de protecţie. În noiembrie 2016 era elev la cel mai bun liceu din Corabia, Colegiul Naţional „A. I Cuza“. Într-un weekend a avut o altercaţie cu un băiat cu un an mai mic, dar care a părăsit timpuriu şcoala şi s-a „antrenat“ pe stradă. Gabriel a îndrăznit ca pe terenul de sport al şcolii la care învăţa să sară să-i ia apărarea unui alt băiat, în faţa lui Sali Bercea, un tânăr la acel moment fără antecedente penale, dar care a abandonat şcoala după clasa a VI-a. De atunci, pentru Gabriel a început coşmarul, fiind constant ameninţat cu moartea, fie direct, fie prin cunoştinţe. Mai mult, Sali Bercea, băiatul care l-a agresat, a şi depus, la câteva săptămâni de la incident, plângere la poliţie, ulterior şantajându-l pe Gabriel şi solicitându-i 10.000 lei pentru a-şi retrage plângerea. În toate acestea, agresorul a fost susţinut, în mod surprinzător, de un poliţist de proximitate, la acest moment trimis în judecată alături de agresor, pentru fals intelectual şi favorizarea făptuitorului.

„Voiam să-ţi dau un topor în cap. Tu te duceai la cimitir şi eu ieşeam după 10 ani“

În scurt timp, lui Gabriel i-a fost frică să mai plece singur de la liceu, iar o perioadă chiar a absentat, aşa că directorul colegiului a anunţat personalul de la căsuţa de tip familial în grija căruia se afla tânărul. Una dintre angajate a contactat poliţistul de proximitate, pe Sabin Gabriel Dinu, între DGASPC şi Poliţie existând un protocol de colaborare, iar poliţistul i-a recomandat să-l lase să se ocupe el de rezolvarea situaţiei, înainte de a depune o plângere scrisă. Poliţistul, în schimb, a făcut tot posibilul să închidă cazul şi să-l apere pe agresor. Mai mult, agresorul, tânărul Sali Bercea, a depus la trei săptămâni de la incident o plângere pe numele tânărului instituţionalizat, anexând şi un certificat medico-legal care atesta o fractură de mandibulă. Când procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia a pus cap la cap lucrurile, s-a demonstrat că de fapt Sali Bercea fusese rănit într-o altercaţie cu alte persoane, la săptămâni distanţă de incidentul cu Gabriel, aşa că a clasat dosarul.

Sali Bercea s-a folosit, în schimb, de acea plângere penală pentru a-l şantaja pe Gabriel, cerându-i 10.000 lei, bani în schimbul cărora ar fi trebuit să-şi retragă plângerea. Personalul centrului s-a adresat oamenilor legii, care au organizat un flagrant. Într-o întâlnire în cadrul căreia victima îi dădea agresorului 3.000 lei, procurorii au obţinut probe privind ameninţările cu moartea, adresate direct, dar l-au surprins pe Sali Bercea şi cu banii inscripţionaţi „Şantaj“ asupra sa. Totul se petrecea la mai mult de un an şi jumătate de la primul episod de agresiune asupra minorului aflat în sistemul de protecţie.

„În urma vizualizării imaginilor înregistrate, din procesul verbal întocmit de către poliţiştii de poliţie judiciară delegaţi de procuror la data de 11.04.2018 , rezultă că inculpatul Sali Bercea i se adresează persoanei vătămate căreia îi spune : „Ţi-am dat cu palma, trebuia să-ţi dau cu pumnul“; „voiam să-ţi dau un topor în cap, tu te duceai la cimitir şi eu ieşeam după 10 ani“; „îmi dai banii şi te las în pace“. Tot din acelaşi proces verbal mai rezultă că după ce persoana vătămată îi remite numai suma de 3.000 de lei din suma pretinsă de inculpat, respectiv din suma de 10.000 de lei, inculpatul îl ameninţă pe acesta să îi remită şi diferenţa de bani. Astfel, inculpatul Sali Bercea îi spune persoanei vătămate „Îmi dai diferenţa că dacă nu o luăm de la capăt“, spun procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Victima, audiată de poliţistul de proximitate fără apărător

Pe de altă parte, plângerea iniţială pe care în cele din urmă reprezentanţii centrului de îngrijire au făcut-o şi în scris a fost sortită eşecului. Deşi Gabriel a indicat martori care să povestească prin ce a trecut, poliţistul acuzat de favorizarea infractorului s-a făcut doar că-i caută, întocmind, chiar în ziua în care trimitea propunerea de clasare a dosarului, un proces verbal conform căruia ar fi căutat pe unul dintre martori, însă acesta ar fi refuzat să dea declaraţii, lucru desfiinţat de procurorii care l-au trimis pe poliţist în judecată. Procurorii au constatat, în schimb, că Gabriel a fost audiat în acel caz, de către poliţist, fără să i se desemneze un apărător din oficiu

„Deşi numitul ... Gabriel a declarat că în repetate rânduri a fost ameninţat cu acte de violenţă şi cu moartea de către inculpatul Sali Bercea, care pretinde şi sume de bani, persoana vătămată indicând ca martor pe numitul ...., organul de poliţie nu a procedat la verificarea aspectelor menţionate. Inculpatul Dinu Sabin Gabriel l-a audiat pe numitul Sali Bercea în calitate de martor, consemnând în declaraţia acestuia că nu este adevărat nimic din ceea ce susţine numitul Preda Lucian Gabriel şi, pentru a lipsi de orice suport probator aspectele consemnate în plângerea formulată de către Mohor Maria Nicoleta şi în declaraţia dată de către numitul .... Gabriel, inculpatul Dinu Sabin Gabriel a întocmit procesul verbal datat 03.01.2018, în cuprinsul căruia a consemnat că martorul ... a refuzat să îi fie consemnată declaraţia şi că nu cunoaşte nimic din aspectele declarate de către ... Gabriel“, au stabilit procurorii, conform rechizitoriului. A fost percheziţionat calculatorul poliţistului şi aşa s-a demonstrat că acesta a „fabricat“ presupusa declaraţie a martorului.

Poliţistul, care lucrează în continuare, până la o sentinţă definitivă, nu-şi recunoaşte faptele.

Agresorul, actorul perfect pentru filmele de acţiune

La începutul verii 2018, dosarul a fost trimis în judecată, procurorul solicitând pentru Gabriel daune morale în valoare de 100.000 lei, având în vedere experienţa de coşmar a celor aproape doi ani. Sali Bercea, agresorul care între timp a atins vârsta majoratului, este după gratii, însă în altă cauză. După câteva luni de arest în urma agresiunii şi ameninţărilor în cazul lui Gabriel, arestul preventiv a fost înlocuit de judecător cu controlul judiciar. Tânărul a fost surprins, la scurt timp, furând telefoanele unor mămici care se aflau cu copiii într-un parc din Corabia, ajungând din nou în arest. De aici a reuşit, însă, să fugă de sub paza poliţiştilor de la arestul IPJ Olt, fiind prins şi adus din nou după gratii, unde se află şi astăzi. Dosarul agresiunii este pe rol, dar încă departe de o sentinţă finală.