Cine este poliţistul care a snopit în bătaie o femeie venită să-i zugrăvească-n casă. Agentul şi-a ameninţat în urmă cu 6 ani părinţii că-i împuşcă

Cornelia Stoica a fost chemată sâmbătă, 26 octombrie 2019, de agentul de poliţie Nicolae Rotaru la locuinţa acestuia, pretextul fiind acela de a-i da femeii, care lucrează cu ziua prin sat, ceva de lucru. În casa poliţistului se aflau alte două persoane, o femeie şi cumnatul femeii agresate.

„Prima dată m-au chemat la ei să le spun cât îi iau de camera să le dau cu lavabilă. Şi pe urmă a tras de mine, mi-a rupt hainele, m-a luat la bătaie cu pumnii, a vrut să aibe relaţii (n.r. – sexuale) cu mine. A vrut să mă taie cu cuţitul. Era acolo şi cumnatul meu. Stăteau la băut, cu încă o fată. M-au stropit pe mine cu coniac şi cu bere. Mă rugau să beau şi le-am spus că nu. A început să strige în gura mare că eu l-am omorât pe bărbată-meu şi pe copil, că de la el din casă nu mai scap decât cu picioarele înainte“, a povestit femeia ulterior, de pe patul de spital, într-o înregistrare video postată pe Facebook de fiul său.

Dese abateri disciplinare

Într-un moment de neatenţie al agresorului, femeia a reuşit să sune la 112 şi să cheme ajutor, la faţa locului venind colegii poliţistului şi un echipaj medical. Poliţistul, care se afla în concediu de odihnă, este acum cercetat penal pentru loviri şi alte violenţe şi disciplinar de către colegi.

Poliţistului Nicolae Rotaru i-a fost retras dreptul de-a purta armă din 2013. Atunci şi-ar fi ameninţat părinţii că-i împuşcă, colegii săi declanşând o cercetare disciplinară. A mai fost de încă două ori, în alte situaţii, fără ca procedura să se finalizeze cu destituirea din poliţie. Agentul are o vechime de 13 ani în poliţie. Colegii spun că are probleme cu alcoolul, iar localnicii relatează că poliţistul ar fi bătut în mai multe rânduri fără motiv anumiţi cetăţeni. În iulie 2019, ca urmare a faptului că a fost surprins sub influenţa alcoolului în timpul serviciului, a fost evaluat psihologic. „A fost identificat un comportament dezadaptativ, fiind constatate probleme de natură psihologică cu risc major. A fost demarată procedura de expertizare medicală a capacităţii de muncă, agentul fiind inclus într-un program de monitorizare psihologică, până la clarificarea situaţiei medicale“, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

„Nu e simplu de dat afară“

Reprezentanţii IPJ Olt nu reuşesc să explice de ce, deşi cu un istoric negativ atât de bogat, poliţistul a continuat să lucreze. Pe de altă parte, surse din localitatea Potcoava spun că structura de poliţie de acolo ar fi „batalion disciplinar“: „Aici îi aduc pe toţi cei cu probleme, situaţia nu e de acum. Şi nu este el singurul poliţist din Potcoava fără drept să poarte armă“. Mai mult, spun surse din cadrul IPJ Olt, de aproximativ un an la conducerea Secţiei Potcoava s-ar afla un şef care «a început să facă ordine, de aici şi cele trei cercetări disciplinare din ultimele patru luni, aflate în curs, în cazul acestui poliţist. Dar nu e atât de simplu să dai afară», a mai spus sursa citată.