Cine este candidatul PSD pentru Primăria Caracal. Se va lupta cu alţi doi foşti social-democraţi

Candidatul PSD este Ion Doldurea, om de afaceri, şi nu a mai deţinut funcţii publice, fiind mai degrabă cunoscut pentru susţinerea pe care le-a arătat-o, de-a lungul anilor, oamenilor de cultură din municipiu. Principalii săi contracandidaţi au activat, la rândul lor, în PSD, candidatul PNL - medicul Cristian Conea fiind consilier local, iar Octavian Stănescu - candidat Pro România, viceprimar al Caracalului, funcţii în care au fost promovaţi de PSD.

Candidatul PSD pentru funcţia de primar a demarat vineri, 31 iulie 2020, în prezenţa preşedintelui organizaţiei judeţene, Marius Oprescu, procedura de strângere a semnăturilor pentru depunerea candidaturii, anunţându-şi, totodată, programul politic.

„Nu am lucrat în administraţie, nu am fost niciodată primar, nu am fost niciodată viceprimar, nu am fost niciodată consilier local, aşa cum au fost mulţi ani contracandidaţii mei, fără să aducă un plus de bine oraşului nostru. Aşadar, nu am avut pârghiile necesare ca să fac ceva concret din punct de vedere administrativ pentru oraşul nostru, Ei au avut această posibilitate. Dacă suntem nemulţumiţi de cum arată în unele locuri oraşul, de cum au mers treburile în oraş, ŞI ei sunt printre cei care ne-au dezamăgit. Au stat în funcţii publice aproape zece ani şi nu au făcut nimic din ceea ce azi ne promit că vor face“, a spus, vineri, 31 iulie 2020, Doldurea.

Doldurea a anunţat că vrea să investească, printre altele, în readucerea parcului Constantin Poroineanu, unul dintre cele mai frumoase parcuri naturale din ţară, la faima de odinioară, în proiect fiind construirea unui bazin de înot semi-didactic şi a unui centru spa, vrea să creeze o centură verde a oraşului, să implementeze sisteme fotovoltaice pentru clădirile publice, să amenajeze un spaţiu special destinat câinilor fără stăpân, să realizeze un sistem de supraveghere video care să cuprindă tot oraşul etc.