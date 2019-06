Cea mai medaliată echipă la Olimpiada Naţională de Limba Germană. „Premiile astea arată că sunt copii care au obişnuinţa de a citi“

„Fabuloşi, fenomenali, fantastici!“, aşa i-au caracterizat colegii lor pe cei şase componenţi din acest an ai lotului de limba germană din judeţul Olt, care au uimit juriul olimpiadei naţionale desfăşurate la Braşov. Rezultatele lotului au clasat Oltul pe primul loc din ţară. Cinci dintre cei şase performeri sunt din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ – Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina şi sunt pregătiţi de profesoara Mariana Ceauş, iar al şaselea membru al echipei este de la colegiul rival, „Radu Greceanu“ din Slatina, o elevă pregătită de profesoara Nicoleta Corcău. Doar că la germană nu există rivalităţi, ţin să sublinieze copiii, există doar echipa.

Elevii au două zile la dispoziţie să pună în scenă o piesă de teatru pe baza unei cărţi la prima lectură, având de pus la punct inclusiv afişul spectacolului FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

Olimpiada de limbă germană se desfăşoară după un format care nu se întâlneşte la nicio altă disciplină. Dincolo de concursul individual, unde patru dintre elevii olteni s-au clasat pe primul loc, există o probă de proiect la care trebuie să se unească patru-cinci membri din judeţe diferite într-o echipă.

Ei primesc o carte în limba germană, iar în două zile trebuie să o citească şi să pună în scenă o piesă de teatru, cu tot ce implică această activitate, inclusiv afişul. Membrii echipei sunt şi regizori, şi scenarişti, dar şi actori, toţi urcând pe scenă. Cărţile au teme profunde, cum sunt holocaustul, apartheidul, provocările adolescenţei şi stima de sine etc.

O altă probă importantă este cea de eseu, la clasele a XI-a şi a XII-a, pe teme sociale şi politice de actualitate.

„Ţara asta are nevoie de tineri capabili“

În echipa Oltului există o veterană, Cristina Pătraşcu, elevă în clasa a XII-a, care la ediţia din acest an, ca şi anul trecut, a ocupat locul întâi individual, în vreme ce în clasa a IX-a a obţinut locul II naţional, iar în clasa a X-a, locul III.

Cristina Pătraşcu alături de prof. mariana Ceauş FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

Cristina va urma cursurile Facultăţii de Limbi Străine, specializarea germană-engleză, în cadrul Universităţii Bucureşti, unde este deja admisă. Ea spune că, deşi a făcut stagii de pregătire şi în Germania, graţie rezultatelor obţinute, nu vrea să se desprindă de România, ţara care are nevoie de tineri bine pregătiţi şi competenţi: „Ţara asta are nevoie de tineri capabili, care să se implice şi să facă o schimbare, şi chiar cred că mai există o speranţă. Şi învăţământul din România poate atinge un nivel superior dacă elevii şi studenţii sunt implicaţi“, consideră Cristina Pătraşcu.

„Se apreciază adecvarea la conţinutul cărţii“

Olimpiada a avut loc în perioada 6-9 mai, iar în ziua de luni dimineaţa, elevii calificaţi la Naţională au avut proba individuală. După-amiaza deja s-au făcut echipele pentru proiectul de grup, regula fiind că nu pot face echipă elevi din acelaşi judeţ. Proiectele au fost pe trei niveluri, clasele VII-VIII, IX-X şi XI-XII, iar după prezentarea cărţii, chiar în acea seară, elevii, fără să cunoască rezultatele de la proba individuală, s-au apucat de treabă. Au avut două zile la dispoziţie, marţi şi miercuri, să pregătească totul, iar joi au urcat pe scenă.

Maria Guţică - Florescu a realizat singură afişul penru echipa sa FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

„Membrii unei echipe nu au voie să fie din acelaşi judeţ, pentru a promova spiritul de echipă, creativitatea. Se apreciază nivelul de limbă, coerenţa echipei, adecvarea la conţinutul cărţii şi originalitatea. Nu ţi se oferă decât un demicarton şi câteva carioci, în rest, fiecare echipă şi-a achiziţionat materialele, pe banii copiilor“, ne dă lămuriri profesoara Mariana Ceauş, care i-a şi însoţit pe copii.

Cristina a avut de transpus pe scenă, alături de colegii de echipă din ţară, o carte despre nazism şi rebeliune. „Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că e o temă de actualitate, e foarte important să cunoaştem şi latura asta a istoriei, pentru că oricând lucrurile se pot schimba astfel încât să ajungem într-o situaţie asemănătoare, şi cunoscând toate aceste aspecte, să putem schimba, să ştim că putem preveni“, completează ea.

Piesă despre frumuseţea interioară

Marina Oprea, elevă în casa a IX-a la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina, a intrat în competiţia de limba germană la scurtă vreme după participarea la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, unde a fost foarte aproape de medalia de bronz.

Marina Oprea a participat la două olimpiade naţionale în acest an FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

Studiază limba germană cu profesoara Nicoleta Corcău încă din clasa a V-a şi, deşi îşi mai măsurase forţele în concursuri, locul I la individual a suprins-o plăcut. Cât despre proba de proiect, a fost o surpriză totală. Pentru echipa ei, provocarea a fost să pună în scenă o carte despre o adolescentă care, în urma unui accident, suferă mai multe intervenţii chirurgicale care îi modifică radical aspectul feţei. „A trebuit să accepte faptul că interiorul contează mai mult şi că există persoane care cu adevărat cred asta. E o temă foarte actuală, consider eu, mai ales pentru copiii de 15-16 ani, cum am fost noi, pentru că cei mari au trecut, cred eu, peste stadiul la care consideră că aparenţele şi exteriorul contează cel mai mult“, a mai spus Marina.

Două premii I, la prima participare la naţională

Andrei Laurenţiu Buzgurilă este mezinul echipei, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“, care în competiţia naţională s-a clasat pe primul loc şi la individual, dar şi la proba de proiect. A început să studieze germana în clasa a III-a, cu profesoara Aurelia Nae, căreia îi datorează, cel mai probabil, fascinaţia pentru o limbă de care nu l-a legat nimic înainte, iar nu mult mai târziu a ajuns să-şi declare vădit pasiunea. „Era genul de copil care îşi făcea tricou cu «Ich liebe deutsch»“, dezvăluie actuala lui profesoară, Mariana Ceauş.

Mezinul echipei a înregistrat cel mai bun rezultat: premiul I individual, premiul I proiect FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

„Toată povestea a început în clasa a III-a, când doamna Nae (n.r. – profesoară la Şcoala Gimnazială „George Poboran“), ca să ne atragă atenţia, a început cu nişte jocuri, cu cărţi“, a povestit elevul

În proba de proiect, captivat foarte mult de subiectul cărţii propuse de membrii juriului, Andrei a jucat două roluri: pe cel al şefului de bandă şi pe cel al tatălui unui puşti care pentru a-şi depăşi complexele şi a ieşi din umbră, urmăreşte să intre într-o bandă.

Scenariu în versuri în germană

Şi Maria Teodora Guţică-Florescu a obţinut locul I la proba individuală şi locul III la proiect. Are şi un remarcabil talent artistic, ceea ce a făcut-o să pună în practică singură ideile echipei de proiect, afişul pentru piesa lor întrunind foarte multe aprecieri.

„Tema cărţii a fost combinaţia dintre natură şi tehnologie, se axa pe un viitor destul de îndepărat în care oamenii sunt destul de legaţi de tehnologie şi s-au îndepărtat de natură, însă un personaj legendar, Krakonos, care este şi personajul central, are nevoie de ajutor pentru a se întoarce la originile lui, într-un tărâm îndepărat de pământ, şi este ajutat, tot aşa, de elevi de 15-16 ani, care îi arată calea prin această lume urbanizată“, a expus, în câteva cuvinte, Maria povestea pe care au pus-o în scenă în versuri în limba germană.

Piesă pentru Apartheid

Georgiana Voica, eleva care a concurat la clasa a XI-a, obţinând locul II în proba individuală şi menţiune la proba de proiect, spune că, deşi s-a îndrăgostit de acest concurs, a decis să fie pentru ultima dată când concurează. „Am decis să-mi rezerv timpul pregătirii pentru BAC şi admiterea la facultate“, ne lămureşte eleva. Tema echipei ei a fost deosebit de ofertantă: lupta împotriva discriminării, la începutul apartheidului.

Georgiana a fost premiată şi anul trecut în cadrul aceleiaşi olimpiade FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

„Eroina cărţii era evreică, a fost adoptată de o familie din Africa de Sud, crezând că este din Germania, nemţioaică, dar când au aflat, au început să-i îngreuneze viaţa, iar ea s-a refugiat în lumea negrilor, pentru că erau singurii care puteau să o înţeleagă. Ea a luptat până la final, până când a fost omorîtă la un protest pentru egalitatea drepturilor“, a rezumat Georgiana esenţa cărţii.

Povestea lui Tibi Uşeriu, folosită în eseul argumentativ

Elevii din clasele mari, a XI-a şi a XII-a, dau în cadrul olimpiadei şi o probă de eseu argumentativ, o altă provocare. Alexandru Panţucu (clasa a XI-a), aflat la a III-a participare, şi care în acest an s-a întors cu premiul III în proba de proiect şi menţiune în proba individuală, a ales să vorbească despre Thomas Edison şi Tibi Uşeriu pentru a-şi argumenta ideile, în proba de proiect având aceeaşi temă ca şi Cristina – Holocaustul. Cristina Pătraşcu a ales alte două personalităţi marcante – Susan B. Anthony şi Martin Luther King, iar Georgiana Voica – Malala şi Frederik Willem de Klerk , fostul preşedinte al Africii de Sud, cel care l-a eliberat pe Nelson Mandela.

Alexandru Panţucu, membru de bază al echipei judeţene şi în anii trecuţi FOTO: arhiva prof. Mariana Ceauş

„Au curs, efectiv, ideile, după ce am terminat de scos ideile principale şi ce ni s-a părut nouă mai interesant din carte, am făcut o schemă, am evidenţiat momentele principale, ne-am gândit cum să le transpunem şi din punct de vedere vizual, iar afişul a fost oarecum simplu, dar a avut foarte multe simboluri, a fost frumos şi bun, ideile din spatele lui i-au dat greutate“, a vorbit Alexandru şi despre proiect, făcând aceeaşi referire la munca în echipă.

„Ăsta e secretul, nu poţi să câştigi dacă nu există comuniune. Sau nu neapărat să câştigi, pentru că sunt buni toţi, dar să placă publicului. E OK când îţi vezi copiii că sunt acolo, pe proiectele care sunt foarte faine şi ceea ce e foarte frumos e că sunt proiecte inteligente, sunt idei, sunt simboluri, se vede că sunt copii foarte citiţi şi care au un bagaj de cunoştinţe mare. Eu cred că premiile astea spun în primul rând faptul că sunt copii care au obişnuinţa de a citi şi de a avea cultură generală“, a completat prof. Ceauş, explicând că astfel de lecturi „Sunt exemple de viaţă şi te transformă şi pe tine într-un luptător“.

Rezultatele echipei în 2019

 Cristina Pătraşcu, clasa a XII-a – locul I individual, premiu special pentru 4 participari la Olimpiada Naţională de Limbă Germană;

 Georgiana Voica, clasa a XI-a – premiul II individual, menţiune proiect;

 Ştefan Alexandru Panţucu, clasa a XI-a – menţiune individual, premiul I proiect;

 Maria Teodora Guţică-Florescu, clasa a X-a – premiul I individual, premiul III proiect;

 Marina Oprea, clasa a IX-a – premiul I individual;

 Laurenţiu Andrei Buzgurilă, clasa a VIII-a – premiul I individual, premiul I proiect.

