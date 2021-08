Aventura a zeci de români lăsaţi de izbelişte în vama Kulata. „De câte companii e nevoie să «nu» aduci nişte români din Grecia?“

Un grup de aproximativ 25-30 de români au avut parte de o experienţă care pe mulţi îi va lecui de transportul cu autocarul în vacanţă. Românii se întorceau din Grecia şi ar fi trebuit să fie preluaţi sâmbătă, 31 iulie 2021, de un autocar. Autocarul s-a defectat, au urmat o proastă comunicare cu firma de transport, ore petrecute în aşteptare, un autocar care în sfârşit i-a preluat şi care ar fi trebuit să-i ducă până în Sofia, dar care, în schimb, i-a lăsat în vama Kulata. În vamă şi-au petrecut familiile noaptea, unii cu copii mici, dormind pe scaune sau direct pe ciment.

Iată întreaga poveste, redată de Laura Ivăncioiu, pe Facebook.

„Este ora 7.20 si fata mea si prietenul ei aşteaptă de la miezul nopţii in vama Kulata, alături de alte 25-30 persoane.

Si nu aşteaptă controlul vamal sau anti-Covid, ci un autocar! :(

Ar fi trebuit să plece ieri la ora 16.00 din Limenas (Thassos), cu un autocar, luaseră biletele de la InterTour.

Autocarul a avut o defecţiune tehnică şi de aici a început totul:

- noi nu am aflat de defecţiune decât când am ajuns în port şi am sunat şoferul (agenţia nu ne-a anuntat, deşi înţelegem că maşina se stricase cu vreo 2-3 ore înainte).

- În intervalul 15.30-20.00 am vorbit la telefon în nenumărate rânduri cu Alex de la InterTour, cu o doamna de la Ruefa Chartere (Alex zicea ca Ruefa e agentia, si ca, de fapt, InterTour e doar o platforma), cu soferul masinii stricate, cu grecoaica Alexa, cu Stephanos, soferul grec al unui alt autocar care strangea romanii de pe insula, cu domnul Paul, care se ocupa de flota de masini. Informatiile de la cei care ar fi trebuit sa ne ajute veneau trunchiat, complet eronat si un pic grotesc: "Nu stiu numarul autocarul grec care vine sa ii ia, nu au vrut sa ni-l dea", "Autocarul a ajuns, e in port in Limenaria" (Maria si Dragos erau in partea opusa a insulei, in Limenas), "Doamna, va rog sa ma credeti ca suntem in aceeasi situatie" - asta e preferata mea, asa mi-a spus doamna de la Ruefa Chartere.

„În vamă, peste noapte, totul a fost închis“

- Pana la urma, pareau ca au reusit sa se organizeze. A venit soferul masinii stricate si au trecut cu totii, fara masina, pe continent cu ultimul ferryboat, la 20.30, urmau sa mearga cu un autocar grec din Kavala pana la Sofia, iar din Sofia sa ii preia un autocar romanesc.

- Numai ca autocarul grec i-a lasat in Kulata la miezul noptii. Pe la 4 li s-a spus ca autocarul romanesc vine la 7-7.30, pe la 6, ca vine la 8-8.30. Realitatea e ca nu avem nicio dovada ca a plecat un autocar spre ei.

- De ieri, de la 15.30 si pana acum, la 07.20, oamenii acestia nu au primit nimic - nici macar o sticla de apa. In Vama, peste noapte, a fost totul inchis. Şi frig. In grup sunt si oameni in varsta, si copii - au dormit toti pe scaune metalice, mese sau ciment.

Las niste poze şi (sper sa nu mai am cu ce sa) va tin la curent.

UPDATE: La 8 dimineata au trecut vama pe jos, 30 de oameni cu bagajele in brate, si in Bulgaria s-au urcat intr-un autocar. Sper sa ii duca pana la Bucuresti :)

UPDATE 2: pe principiul "De cate companii e nevoie sa NU aduci niste romani din Grecia?" :), se pare ca responsabili nu sunt nici InterTour, nici Ruefa Chartere, ci Tabita Tour“.

