Ameninţări dure ale lui Dincă la adresa avocatului Tonel Pop în prezenţa procurorilor. „L-au lăsat intenţionat“

Audierea lui Gheorghe Dincă a avut loc luni-dimineaţă, 2 decembrie 2019, la sediul IGPR, chiar în ziua în care Luiza Melencu, victima suspectului din Caracal, ar fi împlinit 19 ani. Avocaţii familiei Melencu, Tonel Pop şi Carmen Obârşanu, au făcut însă declaraţii conform cărora cele întâmplate nu ar fi fost propriu-zis o audiere, ci bărbatul acuzat de crimă ar fi fost pus să semneze o hârtie conform căreia îşi menţine declaraţiile din 1 şi 7 noiembrie. Mai mult, în biroul în care s-ar fi efectuat audierea ar fi avut loc un episod greu de imaginat. Gheorghe Dincă l-ar fi ameninţat pe Tonel Pop cu chemarea în instanţă, l-ar fi întrebat dacă are copii, dacă are fete, şi i-ar fi spus că acestea ar putea fi violate.Totul s-ar fi petrecut fără ca procurorii aflaţi de faţă, şi ale căror nume avocatul Tonel Pop le-a menţionat, să intervină.

„L-au lăsat intenţionat, i-au făcut şi semn să se repeadă. Atunci a venit un poliţist, s-a interpus între mine şi Dincă, un domn Ciobanu, pentru că sărise la mine. Făceau semn că poate în continuare să facă. Adică acum, procurorii, ne sperie cu Dincă. Dincă ce-a spus? A mai spus că dacă avem copii, dacă am fete, e posibil să fie violate şi aşa mai departe. Înţelegeţi? Deci Dincă ne-a ameninţat în toate felurile, în toate modurile, vorbind de violuri, de copiii noştri, dacă avem fete şi tot, toată gama. După care a sărit la mine. A zis de fete, era mână-n mână, evident, cu procurorii, pentru că l-au lăsat, înţelegeţi?! L-au lăsat câteva minute în şir să ne ameninţe, să ne persifleze, să ne calomnieze, să ne facă în toate felurile posibile, de faţă cu procurorul Pătuleanu şi Todoran, care zâmbeau şi-l încurajau“, a declarat Pop într-o intervenţie în direct la Antena 3.

Cele expuse de Tonel Pop au fost susţinute de colega sa, avocata Carmen Obârşanu. Avocata a relatat, la rândul său, cum ar fi decurs audierea.

„Ne-a dat impresia că de fapt i se impune această recunoaştere. Nu ştia unde sunt, doar la general vorbea despre locul unde sunt corpurile fetelor, şi după aceea a venit procurorul Pătuleanu. Înainte de a se deschide camera, domnul Pătuleanu i-a făcut un semn lui Dincă, cu alte cuvinte - ştii declaraţia din 1 şi din 7, recunoaşte! –, Dincă - da, da, da - după care l-a pus să-şi dea jos şapca, şi, zice, «recunosc declaraţiile din 1 şi din 7». Nu ştiu ce scria, că nici nouă nu ne-a arătat declaraţiile, dar nici lui Dincă. «Eşti de acord cu ce am eu în mână? Semnează!», cam aşa. După ce noi am obiectat, şi am spus că ceea ce face procurorul Pătuleanu este ilegal, că nu respectă Codul de Procedură, nu poţi să ţii o hârtie în mână pe care scrie o reţetă de prăjituri şi să dai din gură să semnezi, «semnaţi şi voi, fraierilor care sunteţi aici de faţă!» şi am încheiat audierea, pentru că nimeni nu ştie ce scrie în acea hârtie, după aceea s-a închis camera, s-a ridicat Dincă de pe scaun, a trecut prin faţa lui Tonel, i-a zis lui Tonel că «te dau în judecată, că ai şi tu fete, să le violez», sau să fie violate, în sensul acesta, şobolan, i-a mai făcut un apelativ şi alte expresii indecente, a intervenit un poliţist, s-a pus între ei doi şi Dincă a fost scos afară şi lăsat să aştepte“, a spus Obârşanu, în aceeaşi intervenţie televizată din faţa sediului IGPR.

Cei doi avocaţi susţin că vor depune mai multe plângeri la adresa procurorilor de caz şi că vor semnala cele întâmplate atât ministrului Justiţiei, cât şi Consiliului Superior al Magistraturii.

Cazul crimelor de la Caracal este aproape de trimiterea în judecată, a anunţat în cursul săptămânii trecute procurorul-şef interimar al DIICOT, Georgiana Hossu. Procurorii au dispus reţinerea unui complice al lui Gheorghe Dincă, arestat preventiv între timp. Acesta, un cunoscut al suspectului din Caracal, a fost acuzat că a violat-o, la rândul său, pe Luiza Melencu, fata din Dioşti, judeţul Dolj, luată de Dincă la ocazie, în 14 aprilie 2019. Suspectul a recunoscut că a violat-o şi ulterior a omorât-o, însă pentru acuzaţia de omor procurorii caută şi alte probe.