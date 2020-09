Şeful PNL Caracal, confirmat cu SARS-CoV-2. S-a aflat pe teren, în campania electorală. Acum este internat

Cristian Pavel a primit astăzi confirmarea prin buletinul de analiză, însă ar fi prezentat simptome chiar din urmă cu câteva zile. A fost internat la Spitalul Municipal Caracal, spital-suport Covid-19, unde este investigat medical, iar din primele date, care ne-au parvenit neoficial, ar fi motive de îngrijorare, nefiind vorba de o formă uşoară de boală.

Cristian Pavel s-a aflat în ultima perioadă, ca toţi politicienii, în campanie electorală, iar în week-end chiar preşedintele organizaţiei judeţene li s-a alăturat colegilor din Caracal într-o acţiune de campanie, pentru a-i susţine pe candidaţii la Consiliul local Caracal şi pe candidatul la funcţia de primar al municipiului Caracal, Cristian Conea.

Liviu Voiculescu, preşedintele PNL Olt, dar şi candidat al PNL pentru Primăria Slatina, spune în schimb că nu intră, conform definiţiei de caz, în categoria „contact direct“ cu Cristian Pavel.

„Am trecut 10 minute, dar nu sunt în contact direct eu cu el. Ce am trecut eu, 10 minute, în campanie, şi în aer liber şi cu mască... Într-adevăr, am văzut şi eu o fotografie când eram fără mască, dar atunci o dădusem jos. Am trecut doar 10 minute, pentru că am fost într-un periplu prin judeţ“, a declarat Voiculescu.

