VIDEO 1.300 de km pe jos pentru Unire. Marşul Centenarului a ajuns la Sibiu. Preotul Constantin Necula: „N-a existat niciodată o Românie pe felii”

„Nu există unitate de o clipă, ci unitate permanentă - voi asta spuneţi, de fapt. Există un punct de pornire şi un gând de unitate. Să vă binecuvânteze Dumnezeu şi să aveţi grijă de toate”, cu acest îndemn i-a întâmpinat pe cei aproximativ 40 de tineri preotul Constantin Necula la Catedrala Ortodoxă din Sibiu.

Participanţii la marş au intrat în centrul Sibiului intonând cântece patriotice.

Participanţii la Marşul Centenarului, în Piaţa Mare din Sibiu

Marşul Centenarului a început pe 1 iulie la Alba-Iulia şi se va încheia pe 1 septembrie la Chişinău. După 300 de km parcurşi, la Sibiu au ajuns aproximativ 40 de persoane, înarmaţi cu tricolore, tobe şi pancarte cu mesaje unioniste. „Teoretic, ar fi trebuit să fie obositor, să rămânem fără picioare, dar mai mult ne-am întărit în cauza noastră că vom face unirea. Ne-au ieşit foarte mulţi oameni buni în faţă, cu suflet românesc, pe care nu-i mai găsim în agitaţia oraşelor. Am trecut prin foarte multe sate şi ne-am dat seama de justeţea cauzei noastre, de dorinţa românilor pentru unire şi vom merge mai departe. Pe 26 august vrem să trecem Prutul în dreptul Iaşiului, la Ungheni, apoi pe 1 septembrie intrăm în Chişinău unde facem o manifestaţie mare în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN). Ultima manifestaţie pe care am făcut-o la Chişinău a umplut PMAN şi ca rezultat am avut votul Parlamentului [României] la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Ţara, la 27 martie. Acum ne dorim un vot în oglindă din partea Parlamentului de la Chişinău”, ne-a spus George Simion, liderul organizaţiei „Acţiunea 2012”, unionist cunoscut pe ambele maluri ale Prutului.

La Catedrala Ortodoxă din Sibiu, acolo unde au fost întâmpinaţi de preotul Constantin Necula pentru binecuvântare, acesta le-a spus că e important mesajul cu care vor ajunge la final.

Participanţii la Marşul Centenarului ajung la Catedrala Ortodoxă din Sibiu

„Românii care au învăţat la şcoala de Teologie n-au fost crescuţi ca preoţi ai unei părţi ai României, ci ai României întregi. Ei n-au gândit niciodată altfel decât că sunt preoţi ai României. Vreau să înţelegeţi bine asta - n-a existat niciodată o Românie pe felii. Să fiţi puternici voi de voi. Până la urmă va conta foarte mult ce veţi spune la finalul marşului. Unirea e un moment, unitatea e un proces - să ţineţi minte. Nu există dincolo şi dincoace de Prut. Este doar un Prut inutil deocamdată şi ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute”, le-a transmis preotul.

În sate, participanţii la marş sunt întâmpinaţi cu bucurie, iar autorităţile locale le pregătesc un loc de cazare şi hrană. „La Copşa Mică primarul a aranjat să dorimim două nopţi. Aici, la Sibiu, îi mulţumim Mitropoliei că ne-a găsit un loc de cazare într-un cămin. Tocmai m-a sunat de la Tălmaciu domnul primar. Nu ştiu cine sunt oamenii ăştia, decât că sunt buni români care rezonează la mesajul care ar trebui să fie central în ţara noastră şi care nu este din cauza certurilor şi problemelor. Trebuie să ne vedem de o clasă politică bolnavă, în loc să ne vedem de Anul Centenarului”, a mai spus George Simion.

Cel mai în vârstă participant la marş este Adrian Balica, din Chişinău. Are 73 de ani şi spune că vrea cu tot dinadinsul să ajungă la Curtea de Argeş, pentru că nu a văzut oraşul niciodată. Şi în SIbiu se află pentru prima dată. Spune că nu a obosit. „Mai sunt încă rezerve, mai rezist. Vreau să ajung la Curtea de Argeş, pe urmă voi vedea”. Cel mai interesant pe parcursul celor 300 de km pe care i-a făcut până acum i se pare faptul că tineri noi se alătură manifestanţilor. „Permanent suntem în mişcare, uniţi, încercăm să fim disciplinaţi”, spune Balica.

Întregul traseu pe care îl vor face participanţii la Marşul Centenarului este de 1.300 de km şi este constituit din 11 etape. Cei care vor să se alăture achită o taxă simbolică de 100 de lei. George Simion ne-a spus că din Alba-Iulia au pornit aproximativ 35 d epersoane, la un moment dat numărul acestora a fost de 25, iar astăzi, la Sibiu, au ajuns 40 de participanţi.