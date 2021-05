Autobuz transformat, ca în Constanţa, în centru mobil de vaccinare anti-COVID pentru a merge în satele Sibiului

Numai că autorităţile din Sibiu urmăresc să dezvolte această iniţiativă, plecând de la premisa că cei mai mulţi dintre cei care încă nu s-au vaccinat locuiesc în mediul rural. Mare parte dintre aceştia sunt oameni în vârstă sau fără posibilităţi care nu-şi permit să se deplaseze până la un centru de vaccinare care de cele mai multe ori nici nu există în localitatea de domiciliu. În plus, informaţia completă ajunge cel mai greu la aceştia şi deseori se dovedeşte că este nevoie de mai multă muncă de convingere.

Un ajutor nepreţuit a venit în ultima perioadă din partea medicilor de familie, dar nu toate cabinetele de la sate au fost transformate în centre de vaccinare, dovedindu-se încă insuficiente.

În plus, o serie de cadre medicale de la Spitalul Căi Ferate şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă s-au deplasat în zonele rurale pentru imunizări.

„Faţă de restul ţării, vaccinarea merge mai bine, însă, nu atât de bine precum ne propunem. Şi atunci, acţionăm în această direcţie”, a declarat preşedinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean referindu-se la rolul important pe care l-au jucat şi-l joacă în continuare primarii ca factori de influenţă pentru a convinge populaţia să se vaccineze, dar şi la cel al echipelor mobile.

„Au fost situaţii în care, după ce le-am prezentat beneficiile, oamenii au mers şi s-au vaccinat. Foarte importanţi sunt primarii, în satele şi comunele din judeţ. Am reuşit cu echipe mobile să mergem în rândul oamenilor şi să-i convingem să se vaccineze”, a menţionat şefa administraţiei judeţene.

De aceea, conducerea administraţiei judeţene din Sibiu s-a gândit la amenajarea unui centru mobil de vaccinare anti-COVID într-un autobuz menit să se deplaseze în cât mai multe localităţi din judeţ, cu precădere în zonele rurale.



„Vă dezvălui în premieră, gândim un autobuz care să fie organizat sub forma unui centru de vaccinare şi să se deplaseze în judeţ, sub formă de caravană. Căutăm variante, este o idee. Am văzut un astfel de model în Constanţa şi l-am propus mai departe DSP şi Prefecturii, ca să se facă şi în judeţul Sibiu!”, a mai precizat şefa administraţiei judeţene.