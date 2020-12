Românii au preferat în vacanţa de iarnă staţiunile balneare. Cum s-a schimbat profilul turiştilor

Restricţiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus au schimbat profilul turiştilor români. În preajma sărbătorilor de iarnă nu puţini erau românii care alegeau să îşi petreacă sărbătorile în străinătate, însă în acest an destinaţiile favorite au fost cele din ţară.

Cu toate că numărul turiştilor a scăzut consideraibl în acest an, staţiunile balneare nu au fost date uitării. Staţiunea balneară de la Tăşnad a găzduit turişti veniţi din mai multe colţuri ale ţării, şi cu toate că numărul acestora a scăzut cu circa 30% faţă de anii precedenţi, administratorul staţiunii mărturiseşte că nu se poate plânge.

„Noi am funcţionat pe toată perioada sărbătorilor şi vom funcţiona şi după sărbători, cu program de la ora 10:00 la ora 20.00. A fost un an greu, şi normal că nu ne-am aşteptat la un număr de turişti la fel de mare ca în trecut. Totuşi, putem spune că suntem mulţumiţi. În condiţiile actuale numărul turiştilor a scăzut cu circa 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă a venit un număr destul de mare de turişti. Am avut turişti din Cluj Napoca, Bistriţa, Târgu Mureş şi toţi au fost mulţumiţi”, spune Gheorghe Niţă, administratorul staţiunii.

Apa termală de la Tăşnad este captată de la o adâncime de 1.254 de metri prin intermediul unei sonde, iar beneficiile sale sunt cunoscute şi apreciate peste tot în ţară. În timpul verii mii de turişti îi calcă pragul, iar în extrasezon rămâne una dintre alegerile românilor.

În acest an, staţiunile au fost nevoite să se supună mai multor reguli care să asigure distanţarea socială a turiştilor, iar măsurile au fost luate încă din timpul verii, când ştrandul de la Tăşnad găzduia mii de turişti.

„În această perioadă funcţionăm cu o singură piscină, cu care funcţionăm tot timpul în extrasezon. Avem norme de igienă şi distanţare socială pe care turiştii sunt nevoiţi să le respecte, iar personalul nostru este instruit în acest sens, au de respectat reguli până în vestiare inclusiv, dar şi afară. Am reuşit să facem faţă numărului de turişti şi nu ne-am lovit de probleme. Oamenii sunt receptivi şi respectă toate indicaţiile pe care le dăm”, a declarat Gheorghe Niţă.

Şi în vacanţa care vine cu ocazia noului an la Tăşnad sunt aşteptaţi turişti din mai multe judeţe ale ţării, iar unităţile de cazare continuă să dispună de locuri libere.

Vă recomandăm să mai citiţi: