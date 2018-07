Mituri adevărate şi false despre cai. „Nu există că are calul un simţ prin care nu-şi calcă stăpânul când pică sub el“

Persoanele care au trăit la ţară au învăţat despre cai o serie de reguli şi o serie de lucruri care astăzi se pierd încet din rândul copiilor, care au tot mai rar contact cu acest animal. Puţini sunt cei care ştiu de sfatul de a nu sta în spatele calului, de exemplu, pentru că atunci când acest animal simte pe cineva în spatele său se simte în pericol şi tinde să dea cu piciorul, lovitura fiind năucitoare.

Despre cal circulă mai multe zvonuri, unele fiind adevărate, altele mai puţin adevărate. Unul dintre acestea este acela că un cal nu îşi calcă niciodată stăpânul şi nu îl răneşte.

„Acesta este un mit cât se poate de fals, care îl demontez cu ce mi s-a întâmplat mie. Am crescut un cal şi când a avut deja câţiva ani am căzut de pe el şi m-a călcat pe mână. Nu există că are calul un simţ prin care nu îşi calcă stăpânul când pică sub el, este ceva fals. De asemenea calul are şi obiceiul de a muşca, am un prieten căruia i-a muşcat p bucată bună din antenraţ.”, afirmă Szucs Barna, dresor de cai.

În schimb există şi un mit adevărat cu privire la cai, care denotă că acest animal este un special. Se spune că poţi dormi în şa sau în căruţă, pentru că un cal te va duce tot timpul acasă.

„Asta e adevărat. Dacă te îndrepţi cu un cal spre casă, poţi să dormi liniştit în căruţă sau în şa, pentru că nu va greşi niciodată drumul. Care are un simţ al orientării extraordinar, ştie drumul spre casă chiar dacă doar o dată ai trecut pe acel drum. Eu am adormi în şa, ştiu persoane care s-au culcat în căruţă şi s-au trezit doar în faţa porţii. Un cal vine singur şi de la păşune acasă, dacă cumva reuşeşte să se dezlege”, mai afirmă dresorul