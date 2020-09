Lipsa festivităţilor şcolare a însemnat colapsul florăriilor

Dacă în alţi ani elevii şi părinţii deopotrivă făceau rând la florării, în acest an lucrurile s-au schimbat. Pandemia generată de noul Coronavirus a făcut ca florăriile să sufere un colaps fără precedent. Lipsa festivităţilor de sfârşit, respectiv început de an şcolar, au adus scăderi dramatice în comenzile pentru buchetele de flori, iar vânzările au scăzut chiar şi cu 50%.

Miriam este o tânără din Satu Mare care din pasiunea pe care o avea pentru flori şi-a deschis o mică afacere. În mod normal, aceasta era perioada în care comenzile trebuiau să o ţină cu orele în faţa buchetelor de flori, însă din păcate acestea au scăzut la mai bine de jumătate faţă de anul trecut. Dacă în anul precedent tânăra antreprenoare a pregătit peste 100 de buchete de flori, în acest an Miriam a avut comenzi doar pentru 35 de buchete. ”Clientela îmi este formată în mare parte, iar comenzile sunt date din timp. Cu toate acestea, în comparaţie cu alţi ani, pot spune că acest început de an şcolar ne-a adus vânzări foarte slabe. A fost o scădere cu aproximativ 40-50%. Ne bucurăm totuşi că au fost comenzi iar lumea a fost dornică să cumpere flori”, ne-a mărturisit aceasta.

Vânzările au scăzut de la începutul anului

Din păcate, afacerea sa a avut de suferit încă de la începutul anului. Majoritatea nunţilor programate pentru acest an au fost anulate, festivităţile au dispărut, iar oamenii nu şi-au mai îndreptat atenţia înspre buchetele cu flori. „În prima parte a pandemiei am resimţit cel mai tare efectele acesteia. Am avut o perioadă de 4-5 săptămâni în care am oprit toate comenzile, bursa a căzut iar noi nu aveam de unde să ne aprovizionăm. Eram blocaţi în case şi aşteptam o veste bună care întârzia să apară. Evident, cel mai tare am fost afectaţi din punct de vedere financiar. Planul de revenire nu a fost foarte complicat. Am reînceput activitatea imediat ce bursa a repornit. Lucram doar pe bază de comenzi, fără a intra în contact cu clienţii. Plăţile se făceau cu cardul şi încet, încet lucrurile s-au aranjat din nou”, ne-a explicat Miriam.

De aceeaşi scădere s-au lovit şi comercianţii din pieţe. În alţi ani, începutul şcolii îi aducea la tarabe încă de duminică după-amiaza, însă în acest an prima zi de şcoală le-a adus încasările unei zile obişnuite. S-au pregătit, spun aceştia, drept dovadă stocul lor de flori a fost unul mic. ”Vânzările oricum au scăzut în ultimii ani din cauza modei din florării. Oamenii caută acum cutii şi aranjamente sofisticate, iar la ocaziile speciale nu mai caută să cumpere simple buchete de flori. În acest an am ştiut să nu ne aprovizionăm cu flori, şi cu toate că suntem la tarabe de duminică, am reuşit să vindem doar circa 15 buchete de flori pentru începutul de an şcolar”, a mărturisit cu dezamăgire doamna Mirinda, care vinde flori în centrul oraşului.

Comenzile sunt puţine, însă cu toate acestea preţul buchetelor de flori a scăzut şi el. Durerea este mare pentru toţi florarii, deorece florile rămase înseamnă de altfel flori aruncate. ”Un buchet de trandafiri începe de la preţul de 30 de lei, dar tot nu stârneşte interesul clienţilor. La grădiniţe flori nu se mai duc, copiii sunt preluaţi de afară şi oricum în multe şcoli şi grădiniţe s-a interzis aducerea buchtelor de flori. Între timp, afacerile noastre supravieşuiesc de la o zi la alta”, a concluzionat doamna Mirinda.

În contextul pandemiei multe instituţii de învăţământ le-au interzis elevilor să ofere buchete de flori, iar deschiderea noului an şcolar a fost atipic faţă de ceilalţi ani.

