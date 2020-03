Unul dintre cele mai importante  festivaluri de jazz din România a anunţat artiştii celebri care participă în 2020

Dhafer Youssef, Charles Lloyd, Lars Danielsson, Jakob Bro Trio, Dave Weckl / Tom Kennedy, Nils Petter Molvær, Liv Warfield, Robben Ford şi Bill Evans vor fi prezenţi la cea de-a 24-a ediţie.

Cu speranţa că nu vom mai avea carantina instalată de coronavirus până la data festivalului, organizatorii au pus în vânzare biletele pentru fiecare dintre zilele festivalului şi abonamentele. Acestea se pot cumpăra de pe www.bilete.ro, precum şi din magazinele Inmedio & RELAY, magazinele Germanos, Oficiile Poştei Române, magazinele Vodafone, Promenada Mall Bucureşti. Informaţii despre posibilităţile de transport în zonă, cazare şi o vacanţă cu jazz la Gărâna sunt disponibile pe www.garana-jazz.ro.

Conform organizatorilor, Dhafer Youssef va cânta pentru prima oară la Gărâna Jazz Festival în prima zi de festival, pe 9 iulie. Maestru al oudului, posesorul unei voci incredibil de expresive şi creatorul unui univers unic, intrigant şi complex, Dhafer Youssef face parte din elita mondială a muzicienilor jazz. Neobosit căutător al modalităţilor de exprimare, muzicianul tunisian a reuşit să înglobeze în muzica lui influenţele orientale şi să le armonizeze cu cele din jazz, world music şi muzica electronică.

La Gărâna Jazz Festival va veni însoţit de muzicieni din trei colţuri ale lumii – colaboratorul său constant, chitaristul norvegian Eivind Aarset, saxofonistul italian Raffaele Casarano şi bateristul brazilian Adriano Dos Santos.

Organiyatorii anunţă şi revenirea lui Charles Lloyd, pe scena Gărâna Jazz Festival, împreună cu quartetul său. Acesta va concerta joi, pe 9 iulie. Lloyd revine după ce în 2013 a cântat la festival odată cu aniversarea celor 75 de ani. De-a lungul a patru decenii, prin compoziţiile sale a punctat perioada post-bop, a adus în jazz influenţele world music şi a marcat anii ’60 psihedelici cu improvizaţii de avangardă.

"Lloyd a fost unul dintre primii muzicieni jazz care au vândut un milion de exemplare dintr-o înregistrare („Forest Flower” – înregistrarea concertului de la Monterey, din 1966, cu Keith Jarrett, Jack DeJohnette şi Cecil McBee) şi apoi a surprins retrăgându-se chiar în punctul în care a fost supranumit jazz superstar. A înregistrat apoi peste 10 albume la ECM Records, a primit titlul de doctor în muzică, numeroase distincţii internaţionale, dar ceea ce îl face o vedetă incontestabilă a jazzului este că muzicalitatea sa caldă şi pasională ajunge mereu la sufletele celor care îl ascultă", arată iniţiatorii festivalului.

Vineri, 10 iulie, festivalul va găzdui alte trei concerte ale unor muzicieni extraordinari. Trioul chitaristului şi compozitorului danez Jakob Bro se află de câţiva ani buni în topul celor mai apreciate triouri din jazzul contemporan. Primului album al trioului – Streams (2016, ECM), avându-i la contrabas pe inegalabilul Thomas Morgan şi la baterie pe uluitorul Joey Baron, i-a urmat un album live – Bay of Rainbows (2018, ECM) care dă măsura unicităţii acestui trio – o comunicare perfectă între cei trei muzicieni, compoziţii de o frumuseţe răvăşitoare, toate acestea ducând la o atmosferă care atinge profund ascultătorii.

Un proiect ultra-apreciat pe plan internaţional, Helsinki Songs, va fi adus pe scena festivalului de un prieten mai vechi al publicului gărânez – saxofonistul norvegian Trygve Seim. Temele cu dedicaţii şi tributurile aduse marilor muzicieni care l-au inspirat (Ornette Coleman, Jimmy Webb) fac din structura albumului un soi de jurnal muzical. Trygve Seim va cânta alături de trei muzicieni de talie internaţională – de pianistul estonian Kristjan Randalu, de contrabasistul norvegian Mats Eilertsen şi de bateristul finlandez Markku Ounaskari.

Renumitul baterist american Dave Weckl prezintă la Gărâna Jazz Festival cel mai nou proiect al său în colaborare cu vechiul său prieten, nu mai puţin celebru, basistul Tom Kennedy (prezent şi în 2014, alături de Mark Stern şi Bill Evans, la Gărâna). De mai bine de 40 de ani, Dave Weckl a obţinut o reputaţie greu de egalat. Modern Drummer l-a inclus în The Hall of Fame, considerându-l unul dintre cei mai buni baterişti ai tuturor timpurilor. Dinamica incredibilă şi versatilitatea sa au inspirat muzicieni din lumea întreagă. A făcut parte 7 ani din Chick Corea Elektrik & Acoustic Band, a înregistrat numeroase albume cu propria trupă – David Weckl Band, cu Mike Stern, The Brecker Brothers şi Michel Camilo. Cei doi muzicieni vor fi însoţiţi de saxofonistul Bob Franceschini (a colaborat cu Victor Wooten şi Mike Stern, cu George Benson, Eddie Palmieri, Randy Brecker, Chaka Khan, Michel Camilo, Willie Colon, Richard Bona) şi de Stu Mindeman (a colaborat cu Kurt Elling, Branford Marsalis, Antonio Sanchez).

Sâmbătă, 11 iulie, cântăreaţa americană Liv Warfield ajunge în Poiana Lupului unde va aduce "o tornadă de energie prin forţa vocii şi a personalităţii sale muzicale", după cum cred cei de la Gărâna Festival. Despre muzica sa, Liv Warfield mărturiseşte: “Vreau doar ca vibraţiile să lovească inima. Vreau ca versurile să conteze şi muzica să emoţioneze”. Celebră pentru colaborările cu Prince (care i-a fost şi mentor), cu Nancy Wilson of Heart şi The Roots, Liv Warfield şi-a cultivat propria voce, iar spectacolele ei au devenit renumite nu doar în festivalurile de jazz din Statele Unite, ci şi în cele europene.