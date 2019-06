Unul dintre cele mai frumoase lacuri din Banat ar putea dispărea după ce drumul de acces a fost retrocedat. „O să devină doar o mare groapă“

Se întâmplă asta din cauză că în anii ’90, Primăria Anina a pierdut terenul pe care se afla drumul de acces. De atunci nu s-a mai găsit o variantă prin care să se construiască un alt drum de acces, iar problemele pe care barajul lacului le are sunt tot mai mari.



Recent, Primăria Anina a primit din partea celor de la Administratia Bazinală de Apă Banat un ultimatum. Dacă nu rezolvă problema accesului şi nu repară barajul, în trei luni de zile, lacul va fi deversat.

“Drumul care duce la baraj a fost desfiinţat printr-o sentinţă judecătorească prin 98-99. Acum, noi trebuie să intervenim asupra barajului, cu utilaje, sunt nişte probleme acolo. Au venit cei de la Administraţia Bazinală de Apă Banat şi mi-au dat trei luni de zile să găsesc o soluţie cu drumul. Pe unde a fost înainte nu se mai poate face. Trebuie făcut acum printr-o bretea dintr-un fost drum de mocăniţă, de la liziera pădurii, şi toată zona aceea este parc national unde nu putem să intervenim. Am fost la ei, m-au trimis la Romsilva, care vrea un schimb de terenuri ce durează cel puţin un an de zile, pentru cei 900 de metri pătraţi. Aştept să vină proprietarul unde a fost drumul înainte şi mă rog de el să mă lase să intervin asupra barajului, altfel Lacul Mărghitaş o să devină doar o mare groapă”, spune Gheorghe Românu, primarul din Anina.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Banat spun că proprietarul barajului, adică Primăria Anina trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare, iar pentru asta trebuie obligatoriu să facă reparaţiile necesare.

“E barajul celor de la Primăria Anina. Toată lumea care e deţine de baraje are datoria să le ţină în siguranţă. Barajul de acolo are probleme mari, nu îi merg mecanismele, nu îi funcţionează descărcătoarele şi din cauza aceasta nu are autorizaţie de funcţionare. Pe noi nu ne interesează cum rezolvă cei de la Primărie cu drumul sau ce fac. Ei trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare în regim de siguranţă a barajului, ori pentru asta trebuie făcută o expertiză şi trebuie făcute reparaţiile acolo. Acolo nu funcţionează nimic în prezent. Deversorul e sub capacitate, are eroziuni în corpul barajului şi nu prezintă siguranţă în exploatare barajul”, spune Wilhelm Szabo, inginer-şef la Administraţia Bazinală de Apă Banat .

