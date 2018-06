Topul celor mai atrăgătoare oraşe din România. Clasamentul făcut după analiza a 18 milioane de menţionări online

Urbanize Hub este un agregator online de idei, opinii, proiecte şi ştiri despre oraşe inteligente şi dezvoltare urbană sustenabilă. Sunt lideri în comunicare pe tema dezvoltării urbane şi încearcă să construiască o comunitate de oameni care vor să îmbunătăţească oraşele în care trăiesc. Cu ajutorul UrbanizeHub, liderii oraşelor, cetăţenii şi comunitatea de afaceri pot lucra împreună, pot dezbate idei şi pot acţiona pentru a face oraşele mai primitoare şi mai inteligente.

18 milioane de menţionări pentru Bucureşti şi reşedinţele de judeţ

La baza analizei celor de la Urbanize au stat datele furnizate de către o companie românească, Tree Works, care a elaborat un algoritm propriu de monitorizare a datelor publicate pe net – Zelist Monitor. Perioada pentru care s-au analizat aceste date este mai 2017- mai 2018. S-au urmărit milioane de menţionări online despre Bucureşti cele 40 de reşedinţe de judeţ.

“Aceste menţionări variază de la menţionări în presă a succesului sau insuccesului unei echipe de fotbal locale, la critici aduse administraţiei locale pentru o nereuşită sau alta. Noi nu am filtrat de loc aceste menţionări – nici nu aveam cum, căci sunt vreo 18 milioane de menţionări făcute numai într-un an. Am considerat că atunci când cineva vorbeşte despre un anume oraş, indiferent în ce context, acel oraş a făcut o impresie”, arată cei de la Urbanize Hub, care spun că la întocmirea topului celor mai “sexy” oraşe a stat în primul rând numărul de impresii lăsate în mediul online.

“După acea, am extras numărul de impresii pozitive lăsate, şi, în cele din urmă, am raportat aceste impresii pozitive la populaţia oraşului – mai exact, numărul de impresii pozitive pe cap de locuitor”, spun analiştii.

Topul obţinut l-au numit generic Topul celor mai sexy oraşe şi arată destul de surprinzător. În timp ce capitala nu prinde Top 10, în fruntea clasamentului s-au poziţionat oraşele de provincie, însă nu neapărat în ordinea dezvoltării sau a creşterii economice.

1 Cluj-Napoca 2 Sibiu 3 Suceava 4 Braşov 5 Timişoara 6 Iaşi 7 Constanţa 8 Alba Iulia 9 Vaslui 10 Bistriţa 11 Giurgiu 12 Arad 13 Botoşani 14 Bucureşti 15 Deva 16 Buzău 17 Craiova 18 Bacău 19 Călăraşi 20 Oradea 21 Târgovişte 22 Alexandria 23 Ploieşti 24 Piteşti 25 Târgu Jiu 26 Galaţi 27 Tulcea 28 Piatra Neamţ 29 Târgu Mureş 30 Satu Mare 31 Focşani 32 Baia Mare 33 Slatina 34 Slobozia 35 Reşiţa 36 Brăila 37 Zalău 38 Sfântu Gheorghe 39 Râmnicu Vâlcea 40 Miercurea-Ciuc 41 Drobeta-Turnu Severin

Cei de la Urbanize Hub explică şi prezenţele surpriză din acest top. “Ca orice clasament, cele prezentate aici nu sunt nici perfecte, nici neapărat lămuritoare cu referire la ce ar putea face actorii locali pentru a îmbunătăţi imaginea oraşului lor. Câţiva <<suspecţi de serviciu>> îi găsim acolo unde ne-am aştepta să îi găsim. Clujul, despre care se vorbeşte mult în ultimul timp, este în frunte din nou, ca cel mai <<sexy>> oraş din România. Avem însă şi surprize. Suceava, de exemplu, este al treilea cel mai sexy oraş din România. În mare măsură, această poziţie i se datorează presei locale foarte active. Monitorul de Suceava, de exemplu, a avut peste 10,000 postări despre Suceava în ultimul an, şi are aproximativ 200,000 urmăritori pe Facebook”, susţin cei de Urbanize.

Politicienii aduc notorietate oraşelor

Din datele analizate de cei de la Urbanize s-au mai desprins şi alte topuri cum ar fi un top al oraşelor despre care se vorbeşte cel mai mult, un top al oraşelor cu cea mai mare notorietate, un top al oraşelor cu cea mai pozitivă imagine etc.

Interesant este de exemplu cine aduce notorietate şi cine face imaginea oraşelor româneşti. Şi aici datele centralizate de cei de la Urbanize sunt de-a dreptul interesante, politicienii fiind pe primele locuri la cuvinte cheie. De exemplu, pentru Alexandria, “influencerii” sunt în ordine: Liviu Dragnea, PSD şi DNA. La Arad: primarul Gheorghe Falcă, PNL şi ...surpriză, Timişoara. La Cluj: Parcul Central, primarul Emil Boc şi Iulius Mall. Timişoara are notorietate adusă de Primarul Nicolae Robu, Facebook şi echipa de fotbal Poli. Bucureştiul este adus în prim plan de primăriţa Gabriela Firea, Piaţa şi Therme.

La finalul acestei analize cei de la Urbanize Hub atrag atenţia asupra faptului că astfel de date colectate din mediul online pot constitui un instrument foarte bun pentru administraţiile locale, pentru a-şi afla ce-şi doresc şi ce îi face pe cetăţenii oraşelor să se ataşeze de un anumit loc.

“Oraşele trebuie să iasă la bătaie cu tot ce au mai bun de oferit şi instrumente de tipul Zelist ar trebui folosite tot mai des de către administraţiile locale, dar şi de către cetăţeni. Aceste instrumente pot indica ce anume cauzează ataşamentul unei persoane de un anumit loc (de ex. echipa de fotbal, o identitate locală puternică, o administraţie locală transparentă şi eficientă) şi pot fi folosite pentru a îmbunătăţii imaginea localităţii şi a o face mai atrăgătoare pentru alţi oameni, e concluzia celor de la Urbanize Hub.

