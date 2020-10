Tinerii care încearcă să salveze cea mai frumoasă clădire din Herculane, premiaţi la Gala Societăţii Civile

Tinerii arhitecţi timişoreni au fost premiaţi pentru "Herculane Project", iniţiativa prin care încearcă să salveze una dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu, Băile Imperiale Neptun.

Oana Chirilă, reprezentanta asociaţiei spune că premiul i-a bucurat şi speră că o să atragă şi mai mult atenţia asupra nevoii de a salva patrimoniului naţional cultural.

"Ne-am bucurat foarte tare, chiar nu ne aşteptam să primim premiul întâi. Pentru noi a fost o mare surpriză, pentru că am fost în această secţiune alături de foarte mulţi participanţi cu proiecte foarte bune. Acest premiu nu doar că ne responsabilizează foarte mult, dar ne arată şi faptul că patrimoniul cultural devine o temă foarte importantă pentru societate şi noi ne dorim ca prin Herculane Project, nu doar să contribuim la reactivarea centrului istoric de acolo, dar şi la crearea unui precedent în ceea ce înseamnă intervenţiile pe patrimoniu şi poate, sperăm noi, ca în timp, patrimoniul naţional să devină o prioritate naţională", spune reprezentanta asociaţiei.

Oana Chirilă spune că proiectul de salvare a clădirilor de la Herculane merge mai departe.

"Momentan suntem în faza de strângere de fonduri pentru a finaliza intervenţia de urgenţă la Băile Neptun, unde am început anul trecut un şantier de siguranţă. Am muncit foarte mult la acest proiect. Am avut onoarea să primim, până acum, încrederea a foarte multor persoane, care au donat şi au contribuit şi împreună am strâns 58 de mii de euro, pe care i-am investit în această clădire. Anul acesta am demarat o nouă campanie de strângere de fonduri, de data aceasta prin SMS. Acum suntem într-o fază pregătitoare pentru a demara în iarnă finalizarea acestui proiect", ne-a declarat Oana Chirilă.

Cei care doresc să sprijine proiectul de salvare a Băilor Imperiale Neptun din Herculane pot trimite un SMS la 8843, cu textul "Eu sunt Herculane" şi în felul acesta donează 2 euro.

