Salată cu ouă nemţească. Ce ingrediente se folosesc pentru un gust delicios

“Oul, pentru că poate a fost primul pe care am învăţat să îl gătesc sub formă de găigană, m-a fascinat dintodeauna. Furat din cuibarul cald, îi găuream în copilărie coaja cu acul de ştampat ştrimfii (ciorapii) şi îl beam crud. Apoi îl puneam la loc, că găina era proastă şi nu se prindea de mârşăvia mea. Omleta franţuzului am descoperit-o în tabăra din clasa a treia şi mi s-a părut prima dată o găigană pe care a greşit-o bucătarul, aşa că am mâncat-o mai mult în silă şi ca să nu mă certe instructoarea, iar ouă fierte mâncam doar unse cu sare câte patru o dată în dimineţile dulci din copilărie. Am avut o dată, băut fiind, şi un gând nebun, împrumutat dintr-o nuvelă a unui oltean, să îmi pun un ou la subsioară şi să îl ţin acolo până iese din el puiul cu puf de aur.



Dar când am întins mâna să îmi umplu din nou paharul cu răchie, oul s-a fărâmiţat ca nimica şi m-am trezit plin de gălbenuş până în izmene. Maioneză am învăţat să fac ajutând la bucătărie şi m-am îndrăgostit de ea, aşezând-o alături de unt în categoria «de uns pe pâine». Iar istoria oului în viaţa mea poate continua până în ziua în care, latifundiar, am ajuns să cresc patru sute de găini outoare care îmi dădeau din rodul lor măcar două sute de ouă zilnic pe care le vindeam în piaţă. Eram ca un Cresus de bogat şi vorbeam cu găinile ca şi cu bancherii de la BCR. Şi am mai învăţat să fac ouă umplute de farfastlâc, creme şi zabaionuri păgâne, salate cu ştaif şi alte bunătăţi în care oul să se poarte ca un prinţ.



Chiar şi astăzi, când mi-e poftă de ceva bun, îmi frig în "ciganie" (tigaie) patru ochiuri moi, le dau un damf subţirel de brânză tare de oaie şi le îmbuc cu pită de-ampicioarelea pe colţul mesei. Nu sufăr lângă ele nici cărnuri, nici murături ori salate, că le pierd gustul acela de început de lume. Să vă mai spun ceva, chiar am crezut, copil fiind că virgulă Columb e găină. Şi când am aflat că nu mi-a fost tare ciudă”, povesteşte Uica Mihai.



Despre salata nemţească cu ouă spune că o ştie de la bunicul său şi că e simplu de făcut şi extrem de gustoasă.



“Fierbe zece ouă, le cureţi de coajă şi le tai în sferturi. Trebuie amestecate într-un castron încăpător cu două sute de grame de şuncă de Praga tăiată fideluţă, o sută de grame de măsline negre dezosate, la care se mai adaugă o căpăţână de salată verde ruptă mărunt în mâini. Asezonează totul cu sare şi piper, iar deasupra toarnă maioneză, dar nu prea multă, ci doar cât să dea luciu şi să lege puţin compoziţia. Serveşte cu felii de pâine prăjită, iar lângă bea o bere rece”, concluzionează bucătarul.



