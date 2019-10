Muzeu unic în ţară. Un reşiţean a adunat sute de console de jocuri şi cabinete arcade. Cea mai veche piesă este din 1976

Muzeul Jocurilor Video este o iniţiativă a reşiţeanului Andrei Bălbărău, iar piesele expuse acoperă un interval de timp cuprins între 1976 până în prezent.



Colecţia este compusă din cabinete arcade, piese ce prezintă evoluţia consolelor de jocuri video şi a consolelor portabile, piese ce prezintă modul în care designul gamepad-urilor a progresat de-a lungul anilor precum şi a accesoriilor utilizate alături de console.

“Avem cabinete arcade care erau expuse în diferite zone comerciale, avem consolele de familie. Cea mai veche consolă expusă este din 1976 şi începând cu acest an avem console de familie din fiecare generaţie, până în generaţia a şaptea, adică prin 2006. Avem console portabile, avem panouri, în care prezentăm modul în care manetele, gamepad-urile au evoluat. Am amenajat şi o zonă pentru cei care ne vizitează şi vor să testeze diferite console pentru a vedea cum funcţionau. În total avem expuse 100 de piese, dar sunt doar 70 la sută din colecţia mea”, afirmă iniţiatorul acestui muzeu.

Andrei Bălbărău povesteşte că adună aceste jocuri din 2007, însă spune că e decis să nu se oprească aici.

"Colecţia am adunat-o în timp, cam din 2007, fiind pasionat de lumea jocurilor video am tot adunat piese. Am câteva cabinete arcade care au fost donate şi speră să mai reuşesc să mai adun şi alte piese pe viitor. Reşiţa se poate dezvolta mai mult pe partea de muzee şi cred că putem vinde, astfel, şi partea turistică a municipiului”, a mai spus Andrei Bălbărău.



Muzeul se deschide astăzi, timp de patru ore, între 18-24, dar iniţiatorul său spune că în viitor acesta va putea fi vizitat regulat după un program care va fi stabilit şi anunţat pentru toţi cei interesaţi.