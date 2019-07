Gabriela, fetiţa din Bocşa disputată de două familii. „Nu renunţăm sub nicio formă! Ar fi o tragedie ca fetiţa să plece de la noi“

Soţii Miloş nu s-au conformat şi susţin în continuare că nu vor renunţa la fetiţă şi vor face toate procedurile de adopţie. “Noi am contestat în instanţă adopţia fetiţei de către familia din Timişoara şi vrem în continuare să adoptăm noi copilul. Nu renunţăm sub nicio formă. Cred că ar fi o tragedie ca fetiţa să plece din familia noastră”, a declarat Cornelia Miloş, care susţine că fetiţa este extrem de ataşată de ei şi refuză să plece.

Camelia Zancu, avocatul familiei Miloş, spune că executorul judecătoresc a fost înştiinţat despre acţiunea în instanţă a soţilor şi executarea silită va fi reprogramată, mai ales că micuţa se afla în spital în toată această perioadă.

“Da, exista o somaţie, dar noi am făcut un răspuns la acea somaţie, pentru că minora este în spital. Domnul executor a primit de la mine o cerere de reprogramare a datei de predare a minorei pentru că fetiţa este în spital, dar şi pentru faptul că noi am făcut o acţiune în instanţă pentru suspendarea execuţiei. Pe de altă parte, există o sentinţă definitivă şi executorie din partea Tribunalului Caraş-Severin, pentru că noi nu am ştiut de proces, dar am formulat cerere de intervenţie în dosarul de adopţie şi repunere în termen, care se va judeca în 9 iulie. Părerea noastră e că trebuie să se finalizeze în mod definitiv şi irevocabil dosarul de adopţie şi abia după putem discuta despre predarea minorei”, spune avocata Camelia Zancu.

Ce spune DGASPC Caraş-Severin

În declaraţiile date în ultimele zile, familia Miloş susţine că dosarul de adopţie depus de ei în luna martie a fost tergiversat şi evaluarea a fost stabilită exact pe 24 aprilie, dată la care s-a dat sentinţa de adopţie a fetei de către familia din Timişoara.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin resping categoric această ipoteză şi spun că data a fost stabilită de comun acord, după ce familia Miloş nu a fost de găsită la data stabilită de către reprezentanţii instituţiei.

DGASPC mai explică faptul că fetiţa a fost declarată adoptabilă în septembrie 2018, iar în 30 de zile familia care o are în plasament urma să depună cerere pentru primirea actestatului în vederea adopţiei, lucru care nu s-a întâmplat.

“În data de 15 martie 2019, domnul Miloş depune o cerere pentru primirea acestui atestat. În 19 martie, juriştii verifică şi contactează telefonic familia pentru a-I transmite că trebuie să mai depună câteva documente. Actele sunt depuse în 21 martie şi tot în 21 martie, printr-o adresă, li se comunică soţilor componenţa comisiei de evaluare, dar şi faptul că nu mai au prioritate în vederea adopţiei. În 29 martie, responsabilul de caz din partea Direcţiei contactează telefonic pe domnul Miloş şi îi comunică că în data de 1 aprilie echipa se va deplasa la familia Miloş în vederea începerii procedurii de evaluare. La data menţionată, la domiciliul familiei, comisia nu a găsit pe nimeni. În 3 aprilie, Direcţia a făcut o adresă, prin care li se aduce la cunoştinţă că procesul de evaluare a început şi sunt rugaţi să colaboreze. În 23 aprilie, doamna Miloş contactează DGASPC şi stabileşte o întâlnire pentru 24 aprilie”, a declarat Oana Glavan, purt[tor de cuv

t al DGASPC Caraş-Severin.

Cazul Gabrielei a apărut în atenţia opiniei publice după ce o altă fetiţă, Sorina, din judeţul Mehedinţi, a fost luată cu mascaţii de la familia la care se afla în plasament pentru a fi dată familiei care a adoptat-o.

