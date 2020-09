Directorii şcolilor, avertizaţi să nu ceară de la părinţi bani pentru dezinfectanţi sau alte materiale

Cum în această perioadă sunt în vigoare o serie de măsuri sanitare, asociaţiile de părinţi adună bani pentru materiale de curăţenie, dezinfectanţi, măşti, echipamente IT şi alte lucruri necesare şcolilor.

Acest lucru se întâmplă în mai toate şcolile din vestul ţării, chiar dacă primăriile au făcut rectificări ale bugetelor locale şi au alocat sumele necesare achiziţiei de materiale sanitare în şcolile din Timiş.

La Timişoara, Primăria a alocat peste un milion şi jumătate de lei pentru materiale de curăţenie şi dezinfectanţi. Directorii şcolilor recunosc că au primit bani de la primării, pentru ca în perioada următoare să aibă toate aceste materiale asigurate, însă cu toate acestea mai primesc donaţii şi de la părinţi, care strâng bani prin asociaţiile constituite la nivelul fiecărei clase sau şcoli.

„Pentru aparatură electronică mai avem nevoie. Primăria ne-a pus pe listă că o să putem să achiziţionăm, dar deocamdată nu avem banii în contul nostru pentru a putea face achiziţiile. Avem calculatoare în fiecare clasă, nu laptop, şi video proiector şi urmează să vedem cum realizăm învăţământul online. Am mai primit şi din partea părinţilor, sponsorizări, au fost drăguţi şi ne-au făcut donaţii de materiale biocide, pe care le utilizăm noi”, spune Luminiţa Marinescu, directoarea Şcolii generale nr. 16 din Timişoara.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş avertizează că aceste practici nu sunt necesare şi sunt chiar ilegale. Inspectorul general adjunct, Cosmin Hogea spune că a trecut printr-un astfel de episod chiar la şcoala unde învaţă copilul său.

„La sfârşitul săptămânii am avut o videconferinţă cu Ministerul şi am fost informaţi că pe lângă finanţările de la primării, vom avea o alocare bugetară pentru Inspectorat, pentru a face o achiziţie de materiale dezinfectante pentru şcoli. Sigur că acestea vor fi distribuite ulterior către toate şcolile. Chiar şi eu am participat la o videoconferinţă, o şedinţă online, cu părinţii, la şcoala unde am copilul meu cel mic, unde s-a pus problema să se strângă bani pentru aceste materiale. M-am simţit dator să intervin şi să spun că e total ilegal şi că nu se poate face aşa ceva, mai ales când există alocări bugetare pentru acest lucru. E total ilegal”, a declarat Hogea.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis la sfârşitul săptămânii trecute încă o avertizare către directorii şcolilor să nu ceară sau să accepte bani de la părinţi. În cazul în care apar lipsuri pentru asigurarea materialelor de curăţenie şi dezinfectanţi aceştia trebuie să se adreseze Inspectoratului sau primăriilor de care aparţin.

Vă mai recomandăm şi:

Bulibăşeala autorităţilor a întins la maximum nervii părinţilor şi ai elevilor

Opt şcoli din Bucureşti rămân închise, după ce au fost trecute din scenariul galben în cel roşu