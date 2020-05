Cum se ţine anul acesta cea mai mare tabără internaţională MISA. Yoghinii reclamă un atac cibernetic al „cabalei satanice“

Astăzi, din cauza pandemiei, staţiunea este pustie, hotelurile şi pensiunile sunt goale, iar localnicii au rămas doar cu amintirile vremurilor în care aproape că nu puteau face faţă solicitărilor.

Primarul din Herculane speră ca, după 15 mai, lucrurile să revină cât de cât la normal, şi turiştii să se întoarcă la Herculane.

"Tabăra MISA era extraordinară pentru începutul de sezon, din păcate în acest an nu se mai ţine. Ei au aici cantonată tabăra şi vin în fiecare an, dar în condiţiile date nu se poate desfăşura. Eu sunt sigur că după ce scăpăm de virus, ei o să vină în continuare în staţiune. În fiecare an, în această perioadă, veneau circa 3.000 de persoane. Anul trecut au venit şi în toamnă. Angajaţii hotelurilor sunt, majoritatea, în şomaj tehnic. Sperăm să fie bine, cât mai curând, şi să pornim industria turismului, mai ales că noi nu avem fabrici, nu avem altceva decât turism aici. Semnalele sunt încurajatoare. Oamenii sună, se interesează de rezervări, de cazare. Se pare că mulţi nu o să mai plece din ţară şi o să prefere să facă concediile în staţiunile din România", a spus Cristian Miclău, primarul din Herculane.

Reprezentanţii MISA spun că pandemia le-a dat toate planurile peste cap şi a fost necesară o reorganizare a activităţilor. "Tabăra yoghină de vacanţă din această primăvară s-a adaptat restricţiilor actuale - se desfăşoară online, iar durata s-a prelungit cu două zile. De 30 de ani, de când s-a înfiinţat această şcoală de yoga ezoterică integrală în România, ne-am confruntat cu destule situaţii dificile, inclusiv abuzuri şi încercări ale autorităţilor de a intimida cursanţii şi a opri cursurile, dar activităţile noastre au continuat de fiecare dată. La fel şi acum, chiar dacă condiţiile exterioare au fost mai restrictive, deoarece practica yoga vizează transformarea interioară şi nu depinde neapărat de un cadru exterior, ne-am adaptat şi am organizat într-un timp record tabăra online. În anii trecuţi, activităţile se desfăşurau în paralel în mai multe săli, ceea ce acum nu a fost posibil, de aceea am prelungit durata taberei la 14 zile între 29 aprilie şi 12 mai, astfel încât să putem oferi participanţilor cât mai multe din activităţile cu care s-au obişnuit şi pe care le aşteaptă.", ne-a transmis Biroul de presă al organizaţiei.

MISA, atacată de „cabala satanică“

Cei de la MISA spun că, pe lângă faptul că nu au mai putut ţine tabăra în modul clasic, s-au confruntat şi cu un atac cibernetic, pe care îl pun pe seama organizaţiilor obscure care vor să conducă lumea.

"Începutul taberei a fost necesar să fie decalat cu 2 zile (a început pe 29 aprilie, în loc de 27, cum era planificat) pentru că serverul care găzduieşte platforma online a fost supus unor atacuri cibernetice care au produs probleme tehnice grave. Atacurile au culminat în zilele în care postul TV online MISA Senzaţional TV a transmis conferinţe în care profesorul de yoga Gregorian Bivolaru făcea unele dezvăluiri despre ceea ce putem numi «cabala satanică», o grupare malefică ce conduce din umbră", arată cei de la MISA.

În acest moment, sunt înscrise la tabăra online peste 2.000 de persoane, dar, dat fiind specificul online, cei care doresc să participe se pot înscrie oricând pe parcursul taberei, astfel că cei de la MISA spun că abia până la final vor cunoaşte exact numărul de participanţi.

Celebrele spirale care se ţineau pe platoul Coronini, de la Herculane, nu se mai poţi ţine la fel anul acesta. Însă reprezentanţii MISA spun că se vor desfăşura conform unui program special, care permite fiecăruia să realizeze, acasă, spirala solară.

Yoghinii anunţă că rămân clienţi fideli ai staţiunii bănăţeane şi după trecerea pandemiei vor reveni aici. "Activităţile anuale ale şcolii noastre includ şi alte tabere, pe teme specifice, care în ultimii ani s-au desfăşurat la Herculane, o staţiune primitoare cu care deja ne-am obişnuit. În funcţie de evoluţia situaţiei din ţară, intenţionăm să continuăm tradiţia acestor tabere, atunci când condiţiile o vor permite", ne-a transmis Biroul de Presă MISA.