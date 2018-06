Cine este românul chemat la Berlin să vorbească în faţa a peste 100 de lideri din Europa despre dezvoltarea smart a oraşelor

Manifestarea este organizată de Hive Global Leadership, o comunitate extrem de respectată în domeniu, formată de lideri globali, antreprenori, inovatori, oameni de tech, organizaţii, lideri de comunităţi din peste 125 de ţări.

Invitaţia înseamnă mult pentru Graţian, mai ales pentru că el însuşi a absolvit un program de leadership la Hive.

“Îmi doream de ceva timp să fac un program de leadership. Eram curios ce te învăţă, ce fel de oameni cunoşti, ce trebuie să faci ca să devii un lider pentru ca lumea să rezoneze cu ideile si proiectele tale. În 2016 am aplicat la Hive Global Leadership. A fost o onoare că am fost selectat printre oameni de la Facebook, NASA, Apple, Stanford, UNDP, Harvard şi că aveam să particip la un program de câteva zile in Silicon Valley cu oameni care visează să schimbe lumea si chiar o fac prin acţiunile lor. M-au selectat atunci la program datorită proiectului UrbanizeHub, pe care tocmai îl lansasem, datorită unui alt proiect de suflet, EduCaB, pentru viziunea mea asupra evoluţiei societăţii, pentru felul cum văd dezvoltarea de comunităţi şi oraşe şi datorită faptului că am o anumită experienţă naţională şi internaţională care depăşeşte 10 ani”, povesteşte Graţian.

În programul de la Hive i-a avut ca metori pe Tom Chi, fondatorul Google X, sau Rebecca Henderson de la Harvard cu care a lucrat cot la cot pentru a veni cu idei, proiecte, soluţii pentru viitorul omenirii, dar si exerciţii pentru dezvoltarea sa, ca lider.

“Acum 2 ani când am fost selectat pentru programul din California, mă întreba cineva: <<Cu ce gânduri pleci acolo si ce aşteptări ai?>>Si i-am răspuns <<Merg acolo cu gândul ca peste 3-4 ani mă voi întoarce la ei sa fac programul de Global CEO Leadership>>. Iată că nu au trecut doi ani si cei de la Hive m-au chemat la Berlin, pentru primul program din Europa, să le vorbesc celor 100 de lideri selectaţi despre dezvoltarea smart si sustenabilă a oraşelor, despre proiectul UrbanizeHub, despre comunitatea pe care o formez. Cred că am evoluat destul de rapid si asta îmi dă energia necesară să continui, deşi există multe bariere, probleme şi hopuri”, spune Mihăilescu.

Cum a ajuns reşiţeanul Graţian Mihăilescu, exemplu pentru liderii europeni

Graţian s-a născut în urmă cu 39 de ani la Reşiţa, un oraş cu resurse limitate de dezvoltare, dar un oraş de care este foarte ataşat. A reuşit cu multă perseveranţă şi ambiţie să treacă peste multe bariere şi să devină respectat in cadrul comunităţii globale de leadership, după ce timp de mai mulţi ani a participat şi s-a instruit în mai multe programe, din întreaga lume, de la Bruxelles până în Silicon Valley.

“Obiectivele mele in viaţă nu au fost materiale, nu am avut ţeluri de genul vreau un job, o maşină sau un apartament. Sau le-am avut la început şi am renunţat la ele. Mi se păreau prea simple. Tot timpul mi-am dorit să schimb lucrurile, să învăţ, să creez, să inovez, să aduc schimbarea in mentalitate, să transform in bine societatea. Şi uite aşa am ajuns să educ, să conectez să inspir, acestea fiind şi conceptele conferinţelor Urban Talks pe care le-am început anul trecut.

De peste 10 ani sunt implicat in proiecte de reformă, de schimbare si inovare a societăţii, la nivel local, naţional si european: am petrecut o perioadă la Bruxelles, apoi întors acasă am colaborat cu Societatea Academică din România, cu Academia de Advocacy, cu Europuls, cu Freedom House, am scris rapoarte de politici publice, articole de analiză, despre dezvoltare, fonduri europene, reformă si bună guvernare. Am oferit consultanţă Guvernului României, Adunării Regiunilor Europene sau Băncii Mondiale, am predat la Universitatea de Vest, iar in toamnă sper să termin si doctoratul”, spune Graţian.

Implicat pe viaţă în două proiecte: UrbanizeHub şi EduCaB

Deşi a realizat multe până în prezent, unul dintre lucrurile cu care se mândreşte este faptul că, după 25 de ani, a reuşit să contribuie la schimbarea leadershipului administrativ în oraşul său de suflet, în Reşiţa.

Dar Graţian are două proiecte în care este implicat pe viaţă, aşa cum îi place să spună. Este vorba despre UrbanizeHub şi EduCab.

“Cei de la Hive m-au selectat datorită experienţei mele si datorită viziunii: le-am spus cât de importante sunt reţelele şi comunităţile, că de fapt viitorul e construit de oameni care colaborează in diferite proiecte si reţele pe tot globul, iar distanţa si naţionalitatea nu contează. Exemplele cele mai bune sunt cele două proiecte in care sunt implicat: ca fondator al UrbanizeHub si inovator social al EduCaB”, afirmă Graţian.

EduCaB(http://gratieluimihailescu.ro/despre-educab/) este o reţea globală de huburi socio-culturale care pregăteşte adulţi şi in special copiii din zonele marginalizate sau rurale pentru se adapta educaţional la nevoile societăţii care se transformă repede. E vorba de cărţi, de laptopuri, de concursuri, de evenimente sportive, de proiecţii de filme şi scurt metraje, de tot ce poate creşte capacitatea educaţională a acelor comunităţi care sunt private de informaţii, evenimente si atenţie din partea societăţii.

“Proiectul se desfăşoară in România dar si in alte ţări din Asia si Africa. Acum doi ani am fost in Nepal si Bangladesh, iar anul trecut trebuia să merg in Tanzania si Senegal, însă am suferit un grav accident de circulaţie. Practic am fost la un pas de moarte şi patru luni am fost imobilizat la pat. A trecut şi de atunci mă simt mai implicat şi activ, dornic de a face şi mai multe lucruri.

Proiectul pe care l-a iniţiat, UrbanizeHub este o comunitate, de oameni cu un anumit nivel de expertiză în mai multe domenii şi care vor să schimbe faţa oraşelor într-un mod SMART şi sustenabil. Oamenii din această comunitate oferă idei, soluţii, expertiză pentru oraşele viitorului.

“UrbanizeHub este in primul rând o platformă de comunicare şi diseminare a informaţiilor legate de oraşe, de evoluţia lor, de dezvoltare, de exemple de bune practici, de soluţii şi idei. Scopul nostru este acela de a crea o comunitate de oameni responsabili, specialişti în diverse domenii, interesaţi şi implicaţi în discuţiile despre evoluţia oraşelor.

La putin timp am făcut o platformă in limba română, pentru că am observat că nevoile oraşelor din România sunt puţin diferite faţă de nevoile oraşelor din zone mai dezvoltate. Astfel a apărut UrbanizeHub România. Ca o nevoie a apărut şi conceptul de UrbanTalks: We educate. We connect. We inspire.(https://www.youtube.com/watch?v=9wBfmso5iJY)

Urban Talks au fost create de UrbanizeHub dintr-o nevoie simplă de a conecta inovatori, lideri, factori de decizie şi companii care împărtăşesc aceleaşi valori şi visează la o lume mai bună. Prin discuţiile lor urbane, speakerii naţionali sau internaţionali inspiră oameni şi comunităţi pentru a se implica în proiecte care modelează viitorul oraşelor in care trăim.

Urban Talks au avut loc la Timişoara si Cluj până in prezent si vor continua in oraşe ca si Iaşi si Bucureşti”, arată Graţian Mihăilescu.

Dezvoltarea României, blocată de clasa politică şi de lipsa reală de reformă

Graţian este unul dintre oamenii care îşi doresc schimbarea României, iar toate activităţile activităţile lui se îndreaptă în această direcţie. Ne-a explicat însă de ce lucrurile nu se mişcă în direcţia şi cu viteza potrivită în România.

“Pentru că e nepotism mult, pentru că avem o administraţie ineficientă, pentru că nu avem încă o autostradă din Vest până in Est, pentru că avem o clasă politică incapabilă să aducă soluţii la probleme, pentru că nu funcţionăm descentralizat, pentru că lumea pleacă în Vest, pentru că nu există implicare la nivel de comunitate şi societate, pentru că nu am scăpat încă de comunism. Leadershipul politic a fost o problemă in România tot timpul. Acum, e cu siguranţă cel mai slab guvern după 89. Însă sunt si alte aspecte ce ţin de educaţie, de masă critică, de politici publice, de diferenţele rural-urban sau Vest-Est”, arată Graţian.

Tinerilor din România le spune să creadă în ei şi în ceea ce îşi propun să facă

“Pot să facă tot ce vor ei. Asta le-am zis tot timpul studenţilor mei. Cel mai greu e să-şi stabilească un obiectiv pentru că majoritatea sunt pierduţi după ce termină liceul, facultatea sau masterul. Nu demult o fetiţă de 11 ani mi-a spus: <<Unii oameni nu ştiu ce vor. E greu să ştii ce vrei, când toată viaţa ţi se spune ce trebuie să faci>>. Această declaraţie inocentă spune multe despre sistemul nostru de educaţie. Cu mult efort, cu pasiune, cu ambiţie cred că oricine poate face orice. Depinde doar de el/ea şi de capacitatea lor de muncă şi de a înfrânge obstacolele pe care societatea le ridică”, arată tănărul consultant.

