Încă o donaţie generoasă pentru salvarea celei mai importante clădiri din Băile Herculane. Ce lucrări s-au făcut din cei 61.000 de euro adunaţi până acum

Tinerii arhitecţi timişoreni de la Asociaţia LOCUS continuă campania "Ia-ţi şi tu bilet la Băi", pentru salvarea uneia dintre cele mai celebre clădiri din Herculane. C ompania Color Metal a donat 10.000 de lei, bani care se adăugă sumelor strânse în cadrul campaniei.

Cea mai generoasă donaţie rămâne cea a timişoreanului Ovidiu Şandor, antreprenorul care a dezvoltat cu succes proiectele imobiliare City Business Centre Timisoara si ISHO, care a dat în luna mai 20.000 de euro , urmată de donaţia de 18.000 de euro a celor de la Dedeman. Pentru finalizarea proiectului de punere în siguranţă a clădirii sunt necesari 100.000 de euro.

"Suntem deosebit de bucuroşi să anunţăm faptul că proiectul de punere în siguranţă a Băilor Neptun, dezvoltat de Asociaţia LOCUS a primit o sponsorizare în valoare de 10.000 de lei din partea companiei Color Metal. Până acum, am reuşit astfel să strângem din donaţii 61.000 de euro pentru intervenţia de urgenţă la Băile Neptun! Această sponsorizare ne aduce cu un pas mai aproape de finalizarea acestei prime etape - conservarea monumentului şi stabilizarea acestuia din punct de vedere structural. Ne bucurăm să vedem că tot mai multe entităţi din domeniul privat se alătură cauzei noastre şi aleg să sprijine valorificarea patrimoniului cultural", spune Oana Chirilă, reprezentanta Asociaţiei Locus.

Din banii adunaţi până în prezent, Asociaţia LOCUS a realizat deja mai multe lucrări.

"Şantierul de punere în siguranţă a început în luna noiembrie a anului trecut, iar prima etapă, în valoare de suma strânsă la momentul respectiv - 58.000 de euro - a fost finalizată cu succes. Am intervenit în 12 zone la nivelul învelitorii, am igienizat clădirea - 220 mc de moloz şi gunoi au fost eliminaţi din interior (+70 camionete), am protejat fântâna de majolică, am blocat accesele în clădire, am sprijinit două şarpante şi patru planşee, am curăţat terasele exterioare şi acoperişul de vegetaţie, muşchi şi moloz, toate elementele constructive şi ornamentale aflate în prag de colaps, reprezentând un pericol public au fost depozitate în interiorul clădirii, iar toate elementele deja prăbuşite au fost paletate şi depozitate la interior", afirmă Oana Chirilă.

Cei care doresc să doneze sau vor să afle mai multe detalii despre campanie, pot intra pe pagina de Facebook a Herculane Project