VIDEO Secretele hotelului de epocă unic în România, „unde soarele se închiriază cu ora“, dezvăluite de Victor Rebengiuc

O masivă campanie de promovare a realizărilor Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 l-a avut ca protagonist în rolul principal pe actorul Victor Rebengiuc care, în această calitate, a realizat 20 de spoturi publicitare lansate la TV.

Vedeta campaniei a colindat ţara într-o Dacia Duster, branduită cu programul Regio. Din cele 20 de locuri vizitate, a prezentat, pe scurt, povestea câtorva finanţări pe fonduri europene, cum ar fi restaurarea unui hotel unic în România – Palace - simbolul staţiunii Băile Govora.

Construit între anii 1911 - 1914, după planurile arhitectului Ernest Doneaud, sub conducerea inginerilor Puklicky şi Brătescu, Hotelul Palace era, la vremea respectivă, printre cele mai revoluţionare clădiri ale Europei. A fost una dintre primele construcţii din beton de asemenea dimensiuni, pentru care, la acea vreme, s-au cheltuit peste 1,3 milioane de lei, adică peste 17 milioane de euro în zilele noastre.

Aşa cum amintea şi managerul de proiect, Mihai Handolescu, arhitectura clădirii reprezintă o îmbinare inspirată de stiluri, de la rococo, baroc, clasic, renascentist la elemente decorative ale stilului popular românesc. Interiorul a fost decorat cu mobilă de tei, oglinzi din cristal şi candelabre din bronz.



Clădirea a fost ridicată în locul Hotelului Statului nr. 2., construit între anii 1882 - 1888 şi demolat după numai trei decenii, pentru a face loc grandiosului proiect.

Imobilul de şapte niveluri a fost construit pe cilindri metalici, ca şi Arcul de Triumf. Practic, s-a folosit şi în cazul lui aceeaşi tehnică revoluţionară, de la începutul anilor 1900, ca şi în cazul structurii amintite din Capitală.

Hotelul Palace este unicat în România şi datorită celor 365 de goluri: uşi, ferestre etc., pe care le are, simbolizând zilele unui an întreg. Mai mult, clădirea a fost proiectată pe poziţia est - vest, iar camerele gândite în aşa manieră încât, în fiecare zi, soarele să poate fi văzut din fiecare încăpere, cel puţin două ore. Din acest motiv, multă vreme s-a spus că: „La Govora soarele se închiriază cu ora”.