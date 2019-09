VIDEO Protestele de amploare din Vâlcea tot mai tensionate: „Nu mai avem timp de aşteptat. Mai sunt 5 zile şi plecăm acasă“

Trei zile de proteste fără nici o rezolvare, pentru angajaţii de pe platforma chimică vâlceană, unde pericolul închiderii activităţii unei societăţi comerciale ameninţă mai multe companii.

„Dacă lor nu le pasă de noi, haideţi să mergem să le spunem că nu mai avem timp de aşteptat”

Revenind la protestele de amploare din aceste zile de la Vâlcea, protestatarii l-au întrebat joi, 12 septembrie, pe prefectul judeţului, Florian Marin, dacă este de acord să-şi dea demisia în cazul în care nu se va găsi nici o rezolvare la problema lor: „Domnule prefect, dacă nu rezolvaţi situaţia de pe platformă vă veţi da demisia din funcţie odată cu plecarea, concedierea noastră?”, au spus manifestanţii cerându-i să-i însoţească la Guvern: „Întrucât decidenţii nu au răspuns invitaţiei noastre, vă propunem să ne însoţiţi astăzi la Bucureşti. Dacă lor nu le pasă de noi, haideţi să mergem să le spunem (guvernanţilor - n.r.) că nu mai avem timp de aşteptat. Mai sunt cinci zile până trebuie să plecăm acasă”, au mai spus protestatarii.

„Prefectul nu are obligaţia legală şi nici nu poate interveni”



Prefectul Florian Marin le-a explicat însă că nu stă în puterea sa să rezolve o problemă economică: „Dacă rezolvarea situaţiei dumneavoastră stă-n demisia prefectului, atunci înseamnă că nu-i o problemă. Nu pot să intervin! Câţiva dintre dumneavoastră m-au înjurat în cursul zilei de ieri şi nu e în regulă. Situaţia se cunoaşte de foarte mult timp: este vorba despre o societate aflată în insolvenţă (CET Govora - n.r.) care are contract cu altă societate (CIECH - n.r.), da? Prefectul nu are obligaţia legală şi nici nu poate interveni. Credeţi cumva că am stat aici şi n-am făcut nimic? Că nu m-a interesat problema dumneavoastră?”, a întrebat retoric prefectul adăugând „Da, am spus că particip la orice demers al dumneavoastră…”.

„Cine poate să ne ajute? Ce putem face? Să ieşim cu parul?”

„Dacă autorităţile locale nu pot să ne ajute, atunci cine? Noi ne pierdem locurile de muncă, nu venim pentru altceva. Strigăm de două zile, nu mai avem glas: nu vrem să cerşim, vrem să muncim. Asiguraţi-ne o alternativă, nu vă cerem altceva nimic. Ce putem face? Să ne pierdem cumpătul? Să ieşim cu parul? Este o situaţie de criză în cazul judeţului Vâlcea. Sunteţi reprezentantul Guvernului în teritoriu. Guvernul are responsabilitatea de a fixa anumite preţuri. Sunt multe instituţii ale statului care pot să decidă pentru locurile de muncă. Suntem un judeţ de asistaţi! Mai suntem buni de muncă în afară?” a întrebat liderul Sindicatului „Sodistul”, Adrian Mugioiu.

„Dacă nu se poate, săptămâna viitoare, în frunte cu mine, mergem la Bucureşti”

La rândul său, şeful administraţiei locale le-a dat asigurări protestatarilor că există în lucru, la Guvern, trei hotărâri succesive menite să permită Complexului Energetic Oltenia să exploateze cărbune dintr-o arie nouă, special pentru nevoile judeţului Vâlcea, şi se va folosi gaz la un preţ „mai bun decât ce primim acum”.

„Am vorbit din nou cu directorul de la CEO care m-a asigurat că vor veni pentru CET Govora două trenuri la trei zile - asta înseamnă undeva la 25.000 tone de cărbune în plus. Am vorbit şi cu domnul Urbanowski (directorul general de la CHIECH - n.r.) la telefon, i-am explicat despre problemele pe care le-am rezolvat, legate de cărbune, gaz. Administratorul judiciar de la CET Govora aşteaptă să primească în scris toate aceste cifre, ca la final, după ce vor fi întroduse în aplicaţia lor, să vedem cu cât va scădea preţul (de livrare a aburului industrial - n.r.)”, a afirmat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Rădulescu le-a reamintit manifestanţilor şi că vineri, 13 septembrie, va avea o întâlnire cu premierul României, Viorica Dăncilă, iar marţi, 17 septembrie, va fi la Ministerul Energiei unde sunt invitaţi să participe şi reprezentanţii Chimcomplex (fost Oltchim - n.r.) şi CIECH. „Mâine după amiază, mă întâlnesc cu doamna prim-ministru, cu ministrul Finanţelor, o să solicit prezenţa şi a secretarului de stat de la Energie, pentru că trebuie să le spun foarte clar în ce situaţie ne aflăm. Nu mai e mult până săptămâna viitoare”, a recunoscut şeful administraţiei judeţene.

Acesta a mai precizat că i-a cerut directorului fabricii de sodă caustică să prezinte la întâlnirea de marţi soluţia pe care au găsit-o polonezii într-o problemă similiară: „Dacă acolo s-a putut ca statul să suporte o parte din cheltuielile pentru certificatele de emisie CO2, poate va fi posibil şi în România. Săptămâna viitoare, mergem la Bucureşti! În frunte cu mine!”, le-a mai spus Rădulescu manifestanţilor.

