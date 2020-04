VIDEO Lecţia de umanitate a unui orfan care salvează animale în plină pandamie: „Datorită mie, mulţi străini s-au implicat în adopţia de câini abandonaţi“

De mai bine de o lună de zile, un adolescent dintr-un centru de plasament din Râmnicu Vâlcea se luptă cu mentalităţile şi restricţiile, în plină pandemie, în dorinţa lui oarecum nebunească de a salva nişte câini de la un adăpost public.

Se numeşte Constantin Ţitiriga, urmează să împlinească 17 ani în luna mai, şi este unul dintre cei mai fervenţi apărători ai drepturilor animalelor din Vâlcea. Iese în evidenţă prin faptul că nu are o familie care să-i susţină eforturile, în schimb se bucură de sprijinul şi înţelegerea conducerii orfelinatului şi a direcţiei pentru protecţia copilului.

În ultimii ani a reuşit să salveze peste 250 de câini şi peste 100 de pisici, potrivit propriilor estimări şi să dea spre adopţie circa 200 de animale.





Militează asiduu pentru adoptarea acestor animale, atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul reţelelor de socializare.





S-a pus în pericol pentru animale, dar a schimbat soarta acestora într-o singură lună



Totul a început în luna martie când în urma unui apel telefonic a aflat că un adăpost public are nevoie urgent de hrană pentru animale. La vremea respectivă, centrul era suprapopulat - la o capacitate de 53 de locuri avea 67 de câini care primeau mâncare o dată la câteva zile.

În doar o lună, datorită implicării băiatului, situaţia s-a schimbat radical. Prin intermediul paginii sale de Facebook, Costi a reuşit, prin mai multe campanii de strângere de fonduri, să cumpere sute de kilograme de hrană pentru animale.

Situaţia de la Adăpostul public din Băbeni a intrat astfel şi în atenţia altor apărători ai drepturilor animalelor, iar în urma apelurilor concentrate, mai mulţi câini şi-au găsit o nouă casă, la alte adăposturi private. O parte dintre ei au fost deja rezervaţi de iubitori de animale din străinătate, care îi vor putea adopta după ce se va încheia situaţia de criză şi se vor redeschide graniţele.

Interesant este că unii dintre cei care au ajutat la rezolvarea problemelor de la Băbeni, în doar o lună, nici nu se cunosc între ei. S-au auzit doar pe Facebook sau la telefon. Spre exemplu, medicul veterinar habar nu a avut că cel căruia îi ceruse ajutorul este de fapt un copil de la un centru de plasament: „Am crezut că este un afacerist, ceva, iubitor de animale”.

Cum arăta Adăpostul Public de Câini de la Băbeni, în luna martie:

„Nu vă pot descrie ce am găsit. Mi s-a distrus ficatul numai de la miros”



În luna martie, Costi Ţitirigă a avut o conversaţie telefonică cu medicul veterinar care are îngrijire câinii de la adăpostul public din Băbeni - Vâlcea, un orăşel aflat la aproximativ 20 de kilometri depărtare de Râmnicu Vâlcea, municipiul în care trăieşte băiatul de 16 ani. Se mai auziseră şi în trecut, Costi ajutând în mai multe rânduri adăpostul de câini. Veterinarul îi spunea atunci că este nevoie urgentă de hrană pentru animale.

Dar când băiatul a ajuns la adăpost a fost şocat de situaţia pe care a descoperit-o aici: „În prima zi când am ajuns acolo, am constatat stupefiat că adăpostul era încuiat, deşi m-am dus în timpul programului de lucru. Am aflat că îngrijitorii nu mai trecuseră pe la animale de două zile. Tehnicianul care ne-a deschis susţinea că aceştia urmau să vină în ziua următoare, să aibă grijă de câini. Nu vă pot descrie ce am găsit. Mi s-a distrus ficatul numai de la miros. Nici cu masca facială nu puteai face faţă. Ar fi fost bun mai degrabă un tub de oxigen. Era o mizerie crâncenă. Când am atras atenţia, mi-a spus că dacă nu-mi convine să fac eu curat. N-am îndurat şi am rugat să fiu lăsat să le dau mâncare câinilor, din ce adusesem. Nu era pentru prima dată când făceam asta. Problema cu centrul de la Băbeni era că, deşi oamenii ştiau de existenţa lui, nimeni nu voia să ajute, parcă era un adăpost - fantomă”, îşi aminteşte Costi.





Postările pe Facebook au salvat animalele din adăpost





Recunoaşte însă că: „Nu era normal să-mi ceară mie ajutorul, unui copil. Cu toate acestea, mă bucur că m-a sunat. Mi-ar fi părut rău pentru animale, dacă nu ar fi făcut-o”.

Lucrurile la Băbeni erau total diferite faţă de cum îşi amintea el, din dăţile anterioare în care mai trecuse pe acolo. Până în luna noiembrie, adăpostul a fost în atenţia unei tinere din localitate, Cristina Rizea, care avea şi ea un centru privat pentru câini. Doar că la finele lui 2019, aceasta s-a mutat cu tot cu animale la Sibiu, iar lucrurile s-au schimbat de atunci.

„În Râmnicu Vâlcea, de bine de rău, la adăpostul de la Feţeni câinii văd lumina soarelui, în timp ce la Băbeni, adăpostul este într-o clădire ca un hangar”, povestea băiatul, subliniind că nu vrea să provoace scandal, ci doar că ar avea nevoie de ajutor pentru a salva animalele de acolo.

După ce s-a întors de la Băbeni, băiatul a postat pe pagina sa de socializare poze şi înregistrări despre situaţia de la adăpost, cerând ajutorul iubitorilor de animale, ajutor care n-a întârziat să apară.





Cu banii din donaţii, a reuşit să cumpere sute de kilograme de hrană, pe care le-a dus în trei rânduri la adăpost. Apoi, au venit tot mai mulţi iubitori de animale să aibă grijă de câini, să le facă curăţenie, să ia o parte dintre ei să-i ducă la alte adăposturi, să cumpere hrană şi alte lucruri necesare.