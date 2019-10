VIDEO O jumătate de milion de euro pentru 10 case, la Vaideeni. Cel mai mare proiect de voluntariat din Europa, în imagini senzaţionale

Organizaţia non-profit „Habitat For Humanity” România a deschis luni, 7 octombrie, şantierul, pentru a finaliza după numai cinci zile cele 10 case promise.

Terenul pe care au fost construite locuinţele, în cadrul celui mai mare proiect de construire accelerată „BIG Build 2019”, a fost pus la dispoziţie de Primăria comunei Vaideeni, iar costurile - aproximativ o jumătate de milion de euro - au fost acoperite din donaţii financiare şi cu materiale de construcţii oferite de partenerii evenimentului, precum şi din fondurile strânse de voluntari individuali care au ajutat pe şantier.

Prima zi pe şantierul de la Vaideeni - Vâlcea, pentru construcţia unor speranţe şi redarea unor vise:

„Am organizat şi anul acesta „Big Build” cu scopul de a atrage atenţia asupra unei probleme spinoase din România şi anume condiţiile improprii de locuire. Considerăm că dreptul la o locuinţă adecvată este un drept fundamental al omului şi un prim pas în a rupe cercul sărăciei. Aici am servit 10 familii, dar la nivel naţional România, din păcate, se confruntă cu cele mai severe statistici în materie de locuire: peste 50% din populaţie locuieşte în condiţii de supraaglomerare, 21,5% din locuinţe se află în degradare severă. Este un proiect şi un concept unic. Am adunat la Vaideeni - Vâlcea, la un loc, oameni din care mai bine de jumătate n-au mai pus niciodată mâna pe un ciocan sau n-au mai fost niciodată pe un şantier. Dar au venit mânaţi de dorinţa de a dărui şi a ajuta familii care aveau nevoie de un cămin decent. Şi împreună am ridicat 10 case în doar 5 zile”, a declarat directorul naţional Habitat for Humanity România, Roberto Pătrăşcoiu.

„Sincer am fost sceptic, dar astăzi nu pot decât să le mulţumesc din suflet”

„Totul a început în 2014 când localitatea noastră a trecut prin momente de neimaginat. În perioada aceea, ”Habitat for Humanity” a venit în sprijinul nostru cu mai multe materiale de construcţii pentru a-i sprijini pe sinistraţi să revină cât de cât la normal. Am ţinut legătura cu aceşti oameni deosebiţi şi iată că am ajuns astăzi, după cinci ani de colaborări, scrisori de intenţii, să fructificăm un vis, care a început de acum un an şi ceva, când speranţele începeau să pălească. Sincer, la început am fost sceptic, că aşa am ajuns să devenim noi românii - mai puţin încrezători în lucrurile bune, dar astăzi vreau să le mulţumesc din suflet pentru ce au realizat în aceste zile, la Vaideeni. Este un exemplu nu doar pentru noi, cei de aici, nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume”, a afirmat şi primarul comunei Vaideeni, Daniel Achim Băluţă.

Inimoasa echipă Big Build 2019 în ultima zi pe şantierul din Vaideeni - Vâlcea

Sportivi de performanţă, actori şi jurnalişti în rândul voluntarilor

Printre sutele de voluntari prezenţi pe şantierul de la Vaideeni s-au numărat campioana olimpică la judo Alina Dumitru, campioana olimpică la maraton Constantina Diţă, actorii Tania Popa, Livia Graur, Grig Chiroiu, realizatoarea TV Roxana Ciuhulescu şi jurnalistul Adelin Petrişor.

Actriţa Tania Popa şi-a donat jumătate din premiul de la „Ferma Vedetelor”

Actriţa Tania Popa a donat pentru această cauză jumătate din premiul obţinut în cadrul celei de-a doua ediţii a emisiunii ”Ferma Vedetelor”: „Mă uitam într-o seară la Pro TV – parteneri media ai evenimentului – când la finalul emisiunii ”Ferma Vedetelor” am auzit-o pe câştigătoare, Tania Popa, spunând că va dona jumătate din bani pentru ”Habitat for Humanity”. Nu mi-a venit să cred iniţial, fiind vorba despre un premiu destul de consistent, după care am început să-mi sun colegii, să văd dacă ei ştiu ceva. Ulterior, donaţia a ajuns în conturile noastre şi s-a materializat în acest proiect”, a mai spus la Vaideeni – Vâlcea Roberto Pătrăşcoiu, nu înainte de a-i mulţumi actriţei, prezentă la eveniment.

Sute de voluntari naţionali şi internaţionali şi-au dat întâlnire la Vaideeni - Vâlcea într-un proiect de redare a speranţei pentru 10 familii sinistrate:

„Mi s-a părut foarte normal să donez jumătate din acel premiu pentru această cauză. Mi s-ar fi părut anormal să nu fiu aici, pe şantier. Am senzaţia că lucrez de mult mai mult timp, că-i cunosc pe toţi datorită ideii cu numele scrise pe căşti. Este o atmosferă absolut incredibilă. Iar astfel de lucruri, cel puţin pentru mine, sunt în următorul fel: când o să trag linia la sfârşit (la sfârşitul vieţii – n.r.), aceste lucruri mă vor face să zâmbesc, nu rolurile sau premiile care vin şi pleacă. Astfel de lucruri însă îmi umplu sufletul de bucurie şi de tot ce este mai frumos – acestea sunt lucrurile care contează. Să dea Dumnezeu să câştig şi mai multe premii şi să le împart de fiecare dată”, a spus emoţionată Tania Popa.

Canadienii, voluntari pentru a treia oară: „Suntem îndrăgostiţi de România”

Printre voluntarii naţionali şi internaţionali, din toate categoriile, vârstele şi profesiile, s-a aflat şi un grup de şapte persoane din Canada. Pamela, unul dintre membri, a recunoscut că nu este la prima experienţă de acest gen în România, unde vine pentru a treia oară: „A trebuit să ne luăm liber, ca să venim aici, să lucrăm pentru cei de la Habitat. Sunt pentru a treia oară în România şi de fiecare dată când vin las o mică parte din mine aici”, a mai spus Pamela, mărturisind că după eveniment, va face un tur al României în următoarele zile.

„România îmi smuceşte corzile inimii. Viaţa simplă, înconjuraţi de frumuseţe, este extraordinar să te reconectezi cu tine.Ne-am bucurat de mâncare bună, unii au luat la cină pizza, alţii păstrăv şi pui, dar toate cu câteva Ursus - berea românească”, au mai povestit printre altele canadienii.

Pe ultima sută de metri, casele mult visate au prins contur, la Vaideeni - Vâlcea, graţie voluntarilor de pretutindeni şi spiritului „Habitat for Humanity”:

Pe şantier, înainte de luna de miere: „M-am gândit să-mi încep căsnicia cu o faptă bună”

Un alt voluntar, un IT-ist proaspăt căsătorit, a decis ca înainte de a pleca în luna de miere să înceapă noua viaţă pe şantier. „M-am gândit să-mi încep căsnicia cu o faptă bună. Soţia va veni vineri şi vom pleca împreună în luna de miere. Este un act de binefacere pe care ar trebui să-l încercăm cu toţii. E total diferit de ce am făcut în viaţa de zi cu zi, când stau în faţa unui calculator şi fac baze de date şi programare. Aici am bătut cuie şi am ridicat case”, a spus Ştefan.

Salvatorii, într-o altfel de misiune: „Tot ce contează sunt zâmbetele şi privirile pline de speranţă”

Printre sutele de voluntari s-a aflat şi o echipă de 21 de oameni din partea organizaţei Crucea Roşie – Vâlcea, dar şi o echipă de 14 voluntari din partea Fundaţiei pentru SMURD veniţi din toate colţurile ţării: Târgu-Mureş, Cristeşti (Mureş), Sângeorz - Băi (Bistriţa - Năsăud), Târgu - Neamţ (Neamţ), Bacău, Constanţa, Eforie Nord, Craiova, Focşani şi Bucureşti.

„Suntem pe ultima sută de metri cu lucrările pe şantierul Big Build din Vaideeni. Echipa noastră a lucrat cu multă energie şi entuziasm. Vineri, ultima zi, va fi dedicată ultimele finisaje şi retuşări. Suntem nerăbdători să terminăm, ca să ne putem bucura împreună cu familiile beneficiare de momentul dedicării caselor. Suntem mulţumiţi de munca depusă şi de progresul pe care îl facem cu fiecare minut care trece, căci vorba aceea "unde sunt mulţi, puterea creşte" se adevereşte şi în cazul nostru. Am înţeles că tot ce contează sunt zâmbetele şi privirile pline de speranţă ale mamelor, taţilor şi copiilor care pe data de 11 octombrie işi vor putea vedea visul cu ochii făcut de mâna noastră”, au mărturisit SMURD-iştii.

Unul dintre bordeiele în care locuiau până acum sinistraţii din Vaideeni - Vâlcea, Foto: Adelin Petrişor:

Din bordei sau container, în casa de vis

După inundaţiile din 2014, zeci de familii din Vaideeni - Vâlcea au rămas fără case şi agoniseala de-o viaţă. Unii s-au văzut nevoiţi să locuiască de atunci în containere, alţii în bordeie, fără căldură, apă sau toaletă, în condiţii greu de imaginat şi de suportat. Mulţi copii printre beneficiari, care au stat mai tot timpul pe şantier alături de voluntari şi au văzut cum din nimic răsare casa în care de acum încolo nu vor mai trebui să îndure sărăcia.

Evenimentul de la Vaideeni - BIG Build 2019 a marcat cea de-a 11-a ediţie anuală a acestui grandios proiect, graţie căruia până acum peste 60.000 de persoane din România au fost ajutate de ”Habitat for Humanity”. În urmă cu doi ani, voluntarii au reuşit să ridice în cinci zile 36 de case, în Bacău.