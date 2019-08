VIDEO Imagini unice de arhivă cu eclipsa totală de Soare văzută din „oraşul eclipsei“, la 20 de ani de la evenimentul mileniului al doilea

De altfel, sute de cercetători s-au aflat în perioada aceea în România şi în mod special la Râmnicu Vâlcea, pentru a studia fenomenul. Puţină lume ştie că timp de două săptămâni în România a funcţionat la acea vreme un observator astronomic portabil, care includea mai mult de o tonă de telescoape, electronice şi computere, pentru ca echipa de cercetători de la Williams College să poată să observe fenomenul în locul în care s-a văzut cel mai bine şi cel mai mult timp.

Jay Pasachoff de colegiul din Massachusetts spunea la vremea respectivă:. „Din sit-ul nostru din Râmnicu Vâlcea, România, am vizualizat cele două minute şi jumătate de totalitate a eclipsei pe un cer complet senin. Am redat deja datele de pe hard disk-urile noastre şi am observat că avem date ştiinţifice fabuloase. Am avut o duzină de studenţi de la Williams, precum şi o parte din personalul facultăţilor în sit-ul din România, în ultimele două săptămâni. Au pus la punct şi au aliniat câteva tone de echipament. Toate eforturile au condus la rezultatele magnifice de astăzi”.