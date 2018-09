FOTO VIDEO Uimitoarea sculptură din creioane colorate şi cum poate fi ea realizată

Ulterior, am descoperit că cei de la Woodworking postează lecţii practice culese din întreaga lumea, pentru toată lumea. Unul dintre tutoriale este oferit de un sculptor american, Bobby Duke, cunoscut youtuber - cu peste 1,8 milioane de abonaţi - şi artist.

Bobby Duke s-a lansat în eter în urmă cu 7 ani, primul său clip fiind dedicat sculpturii în relief. A atins succesul cu „I make Maui's hook for real, and it glows in the dark! Disney's Moana.”, care a avut nu mai puţin de 7 milioane de vizualizări.

Cârligul Maui, Foto: rocknwoodworks.com

Pe canalul de YouTube „Bobby Duke Arts” îşi prezintă creaţiile sau prezintă tutoriale despre cum se pot realiza anumite obiecte. Una dintre postări am regăsit-o, cum spuneam şi la cei de la Woodworkingstock.

Sculptorul născut în Georgia, dar mutat în Fort Worth Texas de când era tânăr, specializat în sculptură şi artă tridimensională, demonstrează ce se poate face dintr-o bucată de lemn şi nişte creioane colorate.

Ideile practice pot fi puse în aplicare de oricine este pasionat de proiectele „DIY” sau „Fă singur!”, fie el meşteşugar, sau pur şi simplu iubitor de artă, de frumos, orice persoană talentată care apreciază munca, imaginaţia şi creativitatea, fiindcă în clip se oferă o mulţime de ponturi despre cum se pot realiza adevărate opere de artă.

Iată care sunt reacţiile celor care urmăresc astfel de clipuri: „Idei excelente ce pot fi puse în aplicare de către cei cărora le place să lucreze acasă”; „Excelente clipuri video cu instrucţiuni personale, O şcoală minunată, direct la tine acasă!”; „Ideile foarte bune şi instrumentele de lucru sunt practice şi inovatoare.” sau „Clipurile video sunt foarte frumoase şi merită împărtăşite cu toţi cei care iubesc arhitectura, deco şi altele”.