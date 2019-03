FOTO Ce pedeapsă a primit un fost şef de poliţie acuzat de hărţuirea sexuală a colegelor: „Ce te uiţi, fă, ca muta în p...?”

În urmă cu cinci ani, două poliţiste din Voineasa - Vâlcea îşi acuzau şeful de hărţuire sexuală. Scandalul a izbucnit după ce o scrisoare cu detalii despre abuzul şefului a fost publicată în presa locală.

Reacţia conducerii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea de la acea vreme a fost retrogradarea ofiţerului şi trimiterea la un alt post de poliţie din cealaltă extremitate a judeţului - la Zătreni. Ulterior, a fost obligat să se pensioneze. Între timp, cazul a ajuns în instanţă.

După cinci ani de la izbucnirea scandalului, magistraţii s-au pronunţat şi au decis să-l condamne pe fostul comandant de poliţie al Postului Voineasa la plata unei amenzi penale de 20.000 de lei pentru „folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual”. Dacă nu va reuşi să plătească amenda, în trei luni, riscă să facă puşcărie.

Pe lângă amenda penală, fostul poliţist mai este obligat să-i plătească uneia dintre victime alţi 20.000 de lei - daune morale. Doar uneia, pentru că în final o singură poliţistă s-a constituit în acest dosar parte civilă. Nu cunoaştem motivele pentru care cealaltă angajată nu a vrut să meargă mai departe.

Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată în 10 zile. Deşi a fost pronunţată pe data de 22 martie, abia astăzi a fost publicată pe site-ul instanţei de judecată.

Ce se specifică în hotărârea de condamnare

Iată ce se spune, printre altele, în motivarea deciziei (40/2019) magistraţilor Judecătoriei Brezoi - Vâlcea: „În baza art. 396 alin. (1), (2), (10) C. proc. pen. raportat la art. 299 alin 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. referire la art. 61 C.pen. condamnă pe inculpatul Licu Dumitru, cetăţean român, fără antecedente penale, căsătorit, studii superioare, la 20.000 lei amendă penală (200 zile - amendă x 100 lei/zi) pentru infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual. Atrage inculpatului atenţia (...) privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în situaţia neachitării amenzii penale în termenul de 3 luni (...). Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă, Stănică Denisa Andreea Flori şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 20.000 lei reprezentând daune morale. Respinge în rest acţiunea civilă ca neîntemeiată. Obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”.

Epistola de la care a început scandalul sexual

În 2014, două poliţiste, ieşite de puţin timp de pe băncile şcolii, se plângeau că şeful Poliţiei Voineasa de la acea vreme obişnuia să le pipăie şi să folosească la adresa şi în prezenţa lor expresii cu tentă sexuală. Una dintre ele se ocupa de problemele legate de secretariat, iar cealaltă era pe operativ, adică pe teren.

Lucrurile s-au inflamat în momentul în care o scrisoare ajungea în presa locală - „Vocea Vâlcii” . În aceasta se preciza că şeful postului de poliţie îşi hărţuia, umilea şi ameninţa subordonatele, le vorbea obscen şi le înjura fără să ţină cont de martori, având în vedere că Poliţia funcţiona în aceeaşi clădire cu Primăria: „Lucrând în Primăria Voineasa, mai mereu mă întâlnesc cu domnişoarele poliţiste. Mare mi-a fost mirarea când, de câteva ori, le-am văzut pe acestea în faţa primăriei şi chiar pe hol suspinând şi chiar plângând... Pe holul primăriei am auzit o frază ce mi-a provocat o scârbă imensă rostită de către aşa-zis domnul comisar Licu: «Ce te uiţi fă ca muta la p....!!!!». Am rămas uimită şi apoi am văzut că se adresa în felul acesta uneia din subordonatele lui, de faţă cu mai multe persoane”.

„Sunt comisarul Licu, am mult mai multă credibilitate decât voi, eu nu o să păţesc nimic”

Mai departe, semnatara scrisorii preciza de ce momentul la care asistase nu era o „scăpare comportamentală”: „Din acel moment, tot felul de poveşti mi-au ajuns pe la urechi. Colegii fetelor şi jandarmii povestesc că acest animal le face avansuri sexuale şi le supune unui stres psihic intens, sperând că una dintre ele va ceda şi el va primi ceea ce îşi doreşte... ştiţi la ce mă refer! Tot colegii lor relatează cum acesta se pune în schimburi de noapte cu ele şi le duce spre Obârşia Lotrului unde le ameninţă că dacă nu fac ceea ce doreşte, le lasă în pustiu, spunându-le: «Ce fă, crezi că te crede cineva pe tine dacă o să spui că am vrut să te dau jos din maşină, dacă nu faci ce vreau eu? Sau o să vă creadă cineva pe vreuna din voi dacă o să îmi faceţi reclamaţie? Eu sunt comisarul Licu, am mult mai multă credibilitate decât voi, eu nu o să păţesc nimic, tot voi o să ajungeţi rău. Pe mine mă cunosc toţi şefii, am fost coleg cu ei şi o să mă creadă pe mine, nicidecum pe voi!»”, se mai preciza în scrisoare.

Acesta era şi motivul pentru care nici un subordonat nu îndrăznea să facă vreo plângere la adresa şefului: „Cu una dintre fete face naveta de la Malaia la Voineasa în fiecare dimineaţă şi de câte ori aceasta coboară din maşină suspină...”

„Nu am cum să fac aşa ceva pentru că fetele sunt mai mici decât copiii mei. Mi-ar fi ruşine”

Contactat de jurnalişti, după publicarea acestei scrisori, poliţistul vizat avea să declare relaxat că nu este nimic adevărat şi că, probabil, a deranjat hoţii prea mult. „Nu am cum să fac aşa ceva pentru că fetele sunt mai mici decât copiii mei. Mi-ar fi ruşine. Mai facem glume... Dacă stăm toată ziua la muncă cu frunţile încreţite, unde ajungem?", susţinea Licu la acea vreme arătându-se deranjat mai degrabă despre amănuntele legate de familia sa, din epistola cu pricina, care pomenea de o relaţie a fiicei sale cu un traficant de droguri şi despre comportamentul fiului său suspectat a fi consumator de droguri.

„Nu de puţine ori au fost cazuri în care comisarul Licu şi-a salvat odraslele de la dosare penale sau chiar închisoare”, mai preciza semnatara scrisorii.

Patru ani de procese

După izbucnirea scandalului, comisarul şef la acea vreme Dumitru Licu avea să transforme viaţa subalternelor într-un coşmar. Pe una dintre ele a trimis-o singură, la un scandal, deşi nu era de serviciu, la un local din creierii munţilor, la Obârşia Lotrului, deşi tânăra nu avea experienţă. Chiar dacă în acest mod încălca un ordinul al şefului IPJ în care i se cerea să trimită un echipaj pentru dezamorsarea conflictului. Până la urmă, la intervenţia comandantului IPJ, tânăra agent de poliţie a fost însoţită de un echipaj al jandarmilor montani.

După izbucnirea scandalului, conducerea Poliţiei Vâlcea avea să recunoască faptul că: „În afară de faptul că expresiile folosite de dânsul, atunci când li se adresa poliţistelor, aveau caracter jignitor, acestea aveau şi o tentă de intimitate, putem spune şi o tentă sexuală”.

Din acest motiv fostul comandant era retrogradat şi mutat la Poliţia Zătreni, o lună mai târziu, iar între timp era demarată şi o anchetă internă. Un an mai târziu, cazul ajungea pe masa judecătorilor din Brezoi. După aproximativ patru ani de procese a venit şi verdictul.