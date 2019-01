FOTO Cel mai spectaculos Revelion în imagini, vânat pe coclauri. Foto unice: „Am refuzat invitaţii la diferite petreceri, doar pentru a putea fi în acel loc”

În ciuda acestuia, Cătălin continuă să facă ce-i place lui mai mult – în mod special să fotografieze cadre spectaculoase. Cum s-a întâmplat şi în noaptea dintre ani când, în loc să petreacă acasă sau la prieteni, a ales să meargă împreună cu soţia sa - şi ea suferindă de o boală destul de cruntă – scleroză în plăci -, la „vânătoare” de fotografii unicat. Iar rezultatele sunt peste aşteptări.





Imaginile surprind focurile de artificii din noaptea dintre ani. Într-una din fotografii a reuşit să imortalizeze focurile de artificii din nu mai puţin de 50 de locuri diferite din oraş, în acelaşi timp.

Ca să poată să imortalizeze oraşul în care locuieşte, în cele mai deosebite ipostaze, Cătălin a ales unul dintre cele trei dealuri care înconjoară Râmnicul şi, la umbra unui stejar cu o „coroană spectaculoasă”, a făcut nişte fotografii unicat, ce par mai degrabă picturi. „M-aş fi suit în stejar, dacă aş fi putut. Mi-ar plăcea să pot”, a recunoscut Cătălin Vezetiu.

Şi totuşi, ce anume l-a îndemnat să petreacă Revelionul în frig, pe coclauri: „După ce am văzut o mulţime de fotografii cu Râmnicu Vâlcea văzut de pe Dealul Petrişor, am zis că trebuie să fac ceva ce nu a mai fost făcut. După ce am fotografiat din acel loc Râmnicu Vâlcea la răsărit, am ştiut că nu este suficient, pentru că acel loc are un potenţial fotografic ce nu-l pot neglija”.



Anul trecut, Cătălin, care este unul dintre cei mai talentaţi şi promiţători fotografi din România, a anunţat pe Facebook că merge să-şi bea cafeaua pe Dealul Petrişor, aflat în partea sud estică a oraşului Râmnicu Vâlcea şi că invită pe oricine îşi doreşte să-l însoţească. A fost prima lecţie de fotografie oferită gratis, la care s-au înscris tineri şi bătrâni deopotrivă, care au înţeles că invitaţia sa nu este o glumă.

Şi de Revelion s-a pregătit temeinic, aşa cum o face de fiecare dată înaintea unei şedinţe foto, iar pregătirea sa n-a constatat în bagajul material, ci în cel spiritual: „Am început să citesc despre cum se face genul acesta de fotografii, pentru că nu fotografiasem niciodată focuri de artificii, am cerut sfaturi altor prieteni fotografi şi, cu teoria învăţată, am plecat să petrec Revelionul aşa cum am petrecut aproape tot anul, pe dealuri”.

De altfel, ideea de a-şi petrece Revelionul pe coclauri o „coace” de o lună şi cu determinarea-i binecunoscută, a ales acest mod inedit de a se bucura de noaptea dintre an în locul unui cămin călduros, având în vedere handicapurile de care suferă şi el şi soţia: „M-am tot gândit ce aş putea face, şi acum vreo lună mi-a venit ideea. Am refuzat câteva invitaţii la diferite petreceri de Revelion, doar pentru a putea fi în acel loc”, a mai povestit Cătălin Vezetiu jurnaliştilor de la „Adevărul”.

„Panorama oraşului oferită de Petrişor e unică, pentru că poţi vedea cea mai mare parte a oraşului, mai ales centrul”, a mai explicat fotograful despre cum a ajuns într-o stradă înfundată de pe dealul amintit : „E acolo un copac extrem de frumos, un stejar cu o coroană spectaculoasă. Stejarul se şi vede întruna dintre fotografii”.

Râmnicu Vâlcea este împrejmuit de trei dealuri, despărţite de râurile Olt şi Olăneşti. „De pe dealul Capela nu se vede centrul oraşului din cauza vegetaţiei, iar de pe Goranu oraşul se vede foarte mic şi nu aş fi prins decât în cadru de ansamblu în care focurile de artificii nu puteau fi puse în evidenţă. Panorama oraşului oferită de Petrişor e unică, pentru că poţi vedea cea mai mare parte a oraşului, mai ales centrul. M-am gândit şi la alte locuri, dar după ce m-am uitat pe fotografiile vechi, am ales Petrişor”, a mai explicat Cătălin alegerea sa pentru şedinţa foto.

Iar rezultatele i-au întărit convingerea că cele mai spectaculoase fotografii se pot obţine din zone inedite, nu din mijlocul acţiunii şi că nu contează unde te afli atât timp cât ai locuri în „cele mai bune rânduri la spectacolul vieţii” alături de cei mai dragi oameni: „Aşa cum am bănuit, am avut parte de un spectacol ce nu îl pot uita prea uşor... Recunosc, am avut emoţii, aşa cum am de fiecare dată când fac ceva nou. Am fost atât de emoţionat, încât abia când s-a stins şi ultimul foc de artificii am realizat că am mâinile îngheţate şi tremur de frig, dar a meritat din plin. A fost cel mai emoţionant Revelion petrecut alături de soţia mea şi cel mai bun prieten vâlcean”, ne-a mai mărturisit Cătălin Vezetiu.