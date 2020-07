Două centre de asistenţă socială din Vâlcea, transformate forţat în spitale după ce 40 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19

Cu toate acesta, s-a luat decizia, la nivel local, ca, în marea lor majoritate (30), să fie trataţi în instituţiile din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, şi nu internaţi în spitale.

Ambele centre de asistenţă socială au fost practic transformate forţat în spitale, chiar dacă nu au personal medical de specialitate, medicamente, echipamente corespunzătoare şi nici forţa financiară ca să se lupte cu noul coronavirus.

În atare condiţii, angajaţii au început să protesteze, inclusiv în mediul online, să-şi dea demisia, să ceară să fie pensionaţi pe caz de boală, să li se acorde concediu sau să facă schimb de tură.

În ciuda măsurilor instituite, nu este exclus ca virusul să se extindă la toţi beneficiarii şi salariaţii din centrele de la Zătreni şi Bistriţa - Costeşti - peste 200 la număr. Centrul de la Costeşti este vecin cu Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea.

Conducerea DGASPC Vâlcea recunoaşte că este conştientă că stă pe un „butoi de pulbere”: „Nu excludem nimic... Aşteptăm testarea a doua, pentru că există şanse să mai apară şi alte cazuri...”, a recunoscut directorul Nicolae Badea.

Problema a început la Centrul de Asistenţă şi Îngrijire din Zătreni, după ce o asistentă medicală a fost diagnosticată cu SARS - CoV2. Abia la insistenţele DGASPC Vâlcea, au fost testaţi şi cei 89 de beneficiari, din care 28 au fost descoperiţi infectaţi, la finele săptămânii trecute.

Dintre aceştia, doar patru au fost internaţi la Spitalul Suport Covid Horezu. Un altul, care a prezentat simptome a fost trimis spre internare de două ori. De altfel, salvarea a fost solicitată şi pentru alţi beneficiari care încă nu au fost diagnosticaţi, dar prezintă simptome asemănătoare cu cele ale Covid – 19.

În opoziţie cu legislaţia existentă şi cu toate rapoartele care indică faptul că persoanele cu „multiple comorbidităţi” diagnosticate cu SARS – CoV2 fac parte din categoriile vulnerabile, şi prin urmare ar trebuie tratate drept cazuri grave, pe data de 9 iulie, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea (CJSU) a dat o hotărâre prin care Centrul Îngrijire şi Asistenţă Socială de la Zătreni a fost transformat în spital. Potrivit acesteia: „beneficiarii testaţi pozitiv cu SARS - CoV - 2 vor rămâne să primească asistenţă şi tratament în serviciile rezidenţiale asigurate de personalul DGASPC, iar în caz de agravare se va apela seviciul unic de urgenţă 112”.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Zătreni - Vâlcea - unde 30 de beneficiari şi angajaţi au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus Foto tribunavalceana ro

„Sentinţa” a fost dată de fapt de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea şi parafată ulterior printr-o hotărâre de CJSU.

Decizia de la Vâlcea, chiar dacă nu este asumată în acest mod de autorităţi, vine după ce unul dintre beneficiarii DGASPC, de la un centru din Băbeni, şi acesta cu afecţiuni multiple, inclusiv psihice, diagnosticat pozitiv, a distrus tot ce a prins la mână în spitalul în care a fost internat.

S-a motivat, în schimb, că persoanele diagnosticate, în cea mai mare parte, nu prezintă simptome şi nu există suficiente locuri în spitalele din Vâlcea. Din informaţiile extrem de lacunare ale autorităţilor vâlcene, nu reiese decât că în Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea erau internate, duminică, 12 iulie, 17 persoane. Nu se ştie însă nimic despre numărul pacienţilor SARS - CoV2 din cadrul Spitalului Orăşenesc Horezu - declarat spital suport.

În atare condiţii, s-au instituit o serie de măsuri la Zătreni, unde practic beneficiarii au fost împărţiţi în trei categorii: pacienţii diagnosticaţi pozitiv, contacţii şi restul beneficiarilor.

„Nu suntem spital, nu avem linie de gardă, nu avem medic infecţionist. Am luat măsurile impuse de DSP, dar repet centrul nu este spital. Am făcut nişte circuite, am separat cum am putut, pentru că nu pot să construiesc WC-uri şi să compartimentez saloane peste noapte. Le-am spus celor de la DSP că nu am cum să am circuite de spital, că nu-i corect ce fac. Dar, dacă aşa s-a decis, aşa facem. Repet, însă, nu avem condiţii să-i tratăm corespunzător pe bolnavii de Covid - 19, chiar dacă sunt asimptomatici, aceştia au şi alte afecţiuni, au nevoie de atenţia unui personal de specialitate... Nu avem, spre exemplu, două bucătării. Până la urmă am găsit soluţia de servi mâncarea în veselă de unică folosinţă. Dar îţi trebuie timp, nu se pot face aceste lucruri de pe o zi pe alta”, ne-a declarat directorul Badea, precizând că a solicitat insistent ca beneficiarii diagnosticaţi pozitiv să fie internaţi în spital.

Fără medicamente, echipamente şi condiţiile din spitale

În plus, în comparaţie cu spitalele care au primit fonduri separate, suplimentare pentru tratarea bolnavilor de SARS - CoV2, DGAPSC s-a văzut nevoită să se descurce cu banii alocaţi de Consiliul Judeţean Vâlcea.

„Ca idee, în luna iulie, s-au alocat spre exemplu 10 miliarde lei vechi, pentru toate cele 16 de centre şi servicii din subordine, din care jumătate se duc pe mâncare, un sfert pe utilităţi, mai sunt şi salariile... Ori numai pentru centrul de la Zătreni, 1 miliard de lei vechi ar trebui dat doar pe echipamente. Nu avem cum să avem dotările spitalelor. Chiar am văzut aseară, la televizor, că pentru mâncarea şi tratamentul în cazul unui bolnav de SARS – CoV2 se alocă câţiva lei pe zi, în timp ce pentru echipamente – sute de lei/pacient/zi, 1200 – 1400 lei/echipament/pacient/zi. Le-am şi spus celor de la DSP: ”Dacă nu-i internaţi, daţi-mi costurile voastre şi-i tratez eu”. Nu aveam de unde să preconizez că vom fi transformaţi în spitale”, a mai recunoscut directorul DGASPC Vâlcea.

Pacienţi, la mila Domnului

Bolnavii cu COVID-19 au fost lăsaţi practic la mila asistentelor şi infirmierelor, care n-au fost nici dotate, nici instruite, nici pregătite să lupte cu virusul precum colegii din spitale, după ce singurul medic al centrului a cerut concediu medical, din motive încă necunoscute de conducerea DGASPC: „Încă nu am intrat în posesia actelor medicale”, susţine directorul Nicolae Badea când am întrebat cum a fost posibil ca din concediu de odihnă, medicul să treacă în concediu medical.