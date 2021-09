Copiii cu nevoi speciale din Vâlcea învaţă într-o clădire insalubră, pe utilaje vechi de peste jumătate de secol VIDEO

Autorităţile vâlcene pretind că au aflat despre probleme pe ultima sută de metri şi pasează răspunderea între ele, deşi învăţământul profesional special funcţionează într-o clădire din Râmnicu Vâlcea de un deceniu şi jumătate.

Când a fost însă cazul să se extindă acest lucru nu s-a mai investit nimic, pe motiv că se căutau alte soluţii, iar acum toată lumea susţine că a fost luată pe nepregătite.

Scandalul s-a declanşat în momentul în care elevii cu nevoi speciale ai unei clase de a IX-a au descoperit şocaţi, în prima zi de şcoală, unde ar urma să înveţe: în condiţii greu de imaginat, într-o sală în care, cel mai probabil, nu se mai intrase de mai bine de un deceniu.

Responsabilii se încurcă în scuze, motivând că căutat alte spaţii pentru desfăşurarea orelor şi din această cauză nu s-au concentrat pe remedierea problemelor din locaţia existentă.

Coşmarul din prima zi de şcoală

Şcoala Profesională Specială Bistriţa din Costeşti - Vâlcea a înfiinţat din acest an şcolar o nouă clasă pentru adolescenţi cu sindrom Down şi autism.

Părinţii susţin că toată vara s-au luptat pentru acest lucru. Când au văzut însă ce condiţii li se oferă copiilor la şcoală, s-au revoltat, au filmat locaţia şi au făcut imaginile publice.

„Bobocilor” li s-a pus la dispoziţie o sală dintr-o clădire de ateliere, aparţinând Liceului Forestier din Râmnicu Vâlcea. O clădire în care Şcoala Specială de la Bistriţa a funcţionat şi până acum. Doar că în acest an nimeni nu s-a sinchisit să aducă spaţiul la minimul standard pentru procesul de învăţământ. Iar copiii s-au trezit într-un „grajd”, cum a denumit locul unul dintre părinţi: un spaţiu de depozitare, cu bănci rupte, pereţi scorojiţi, podea din ciment cu gropi, instalaţii ruginite, grup sanitar impropriu, reşou pe post de sistem de încălzire etc.

Şcoala specială n-a mai investit sperând la alte spaţii

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special susţine că planurile tuturor au fost date peste cap pentru că este primul an în care există solicitări pentru mai mult de două clase pentru învăţământul profesional special, la Vâlcea.

„În planul de şcolarizare, la Şcoala Profesională Specială Bistriţa din Costeşti s-au realizat cele patru clase de învăţământ profesional, însă două erau cu locaţie la Bistriţa aprobate şi celelalte cu locaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea. Şcoala specială nu are spaţii proprii în municipiul Râmnicu Vâlcea. Solicitările părinţilor au fost pentru încă o clasă, pe lângă cele două deja existente, pentru clasa a IX-a, în municipiu, pentru că fac naveta”, a explicat Mihaela Larisa Niţu.

Pentru că nu are spaţii proprii, şcoala le-a închiriat de la Liceul Forestier, singura locaţie disponibilă, fiind şi singura care mai deţine ateliere de tâmplărie, în mod special. În acest an, mai spun autorităţile, doar aici s-a mai găsit încă o sală disponibilă, fapt ce s-ar fi aflat doar cu o săptămână înainte de începerea şcolii.

Inspectoarea şcolară a mai precizat că s-au căutat şi alte soluţii pentru ca adolescenţii cu comorbidităţi, majoritatea cu handicap grav şi însoţitor, să înveţe în municipiu, fapt recunoscut de altfel şi de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în subordinea căreia funcţionează Şcoala de la Bistriţa prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Timpul scurt, mai spus responsabilii, ar fi motivul pentru care nu s-ar mai fi modernizat şi nici igienizat spaţiul alocat.

În realitate, în momentul în care a fost nevoie să se extindă, şcoala specială n-a mai vrut să investească, sperând că autorităţile îi vor oferi alte spaţii mai adecvate nu doar procesului educaţional, ci şi beneficiarilor - copiii cu dizabilităţi.

Responsabilitatea s-a pasat de la o instituţie la alta şi copiii s-au trezit într-un coşmar real.

Au făcut în trei zile ce n-au reuşit o vară întreagă

Conducerea IŞJ Vâlcea menţionează că a susţinut demersurile şcolii speciale către instituţiile abilitate, astfel încât să aibă un spaţiu mai bun, dar singurul pe care l-au primit, din partea Consiliului Judeţean Vâlcea, este cel în clădirea fostelor ateliere ale Liceului Forestier.

La scurt timp de la izbucnirea scandalului, şeful administraţiei judeţene, Constantin Rădulescu, l-a delegat pe administratorul public al judeţului, Adrian Mihăilă, să rezolve problema. Cel din urmă a declarat pentru „Adevărul” că a aflat despre situaţie în prima zi de şcoală, în timp ce reprezentanţii IŞJ menţionează că ştiau de acelaşi lucru cu o săptămână înainte. Interesant este că cele două instituţii au avut mai multe întâlniri pe această temă la Prefectura Vâlcea.

Şi unii, şi alţii omit să amintească faptul că şcoala specială funcţionează în cadrul fostelor ateliere ale Liceului Forestier de 15 ani, nu din acest an.

În plus, în mai puţin de trei zile de la izbucnirea scandalului, s-a reuşit nu doar igienizarea şi zugrăvirea sălii, ci şi montarea unui parchet peste cimentul sălii. Iar până la finele acestei săptămâni, reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea promit că vor rezolva şi problema încălzirii noii clase.

„Au promis că se ocupă de renovarea spaţiului”

Fostele ateliere ale Liceului Forestier n-au fost de la bun început cea mai bună alegere pentru învăţământul profesional special. Nici măcar elevii de la Forestier nu mai învaţă aici de peste un deceniu, după cum am aflat chiar de la directoarea unităţii şcolare: liceul a trecut la învăţământul dual, iar elevii săi fac practică direct la agenţii economici.

În plus, spaţiul, ca toate clădirile unităţilor şcolare din municipiu, aparţine Primăriei Râmnicu Vâlcea, fiind lăsat în administrarea liceului menţionat. Administraţia publică locală face investiţii în astfel de clădiri doar în funcţie de solicitările conducerilor şcolare. Cum liceul a avut alte priorităţi pentru elevii săi, spaţiul a rămas nereabilitat.

„De vreo 15 ani, Şcoala Profesională Specială Bistriţa ne-a solicitat să vină cu copiii la acele ateliere, când aveau practică. Acum şi-a mărit numărul de clase şi le-a mai trebuit o sală care, fiind în aceeaşi clădire, era nerenovată, neigienizată. Dar au primit copiii acolo. Ei (şcoala specială – n.r.) au identificat că este un spaţiu nefolosit şi au promis că se ocupă de renovarea lui”, a recunoscut prof. Gabriela Staicu, dezamăgită că numele Liceului Forestier a fost implicat pe nedrept într-un scandal fără să aibă vreo vină, deşi şcoala oferă elevilor săi condiţii de invidiat.

Utilajele fostului CPL construit în 1948 pentru educarea copiilor cu dizabilităţi

Ceea ce autorităţile responsabile se feresc să spună acum este faptul că vorbim despre o clădire veche de peste jumătate de secol, care a găzduit de la bun început ateliere de educaţie şcolară. Ateliere dotate cu utilaje demult ieşite din uz, fiind primite ca donaţie de la vechiul CPL. Este vorba despre Combinatul de Prelucrare a Lemnului din Râmnicu Vâlcea, construit în 1948, transformat ulterior într-o fabrică Elvila, după Revoluţie, pentru ca mai apoi să fie demolat. În locul său astăzi există un mall.

Prin urmare, de la bun început, adolescenţii cu sindrom Down, cu autism, copiii cu dizabilităţi - unele chiar severe - s-au văzut nevoiţi să lucreze pe maşinării imense, mari consumatoare de energie, uzate moral şi fizic, pe care nici măcar elevii Liceului Forestier nu le mai folosesc de atâta vreme, în condiţii insalubre.

Tehnologia a avansat atât de mult încât toate acestea au fost înlocuite de echipamente care pot încăpea acum într-o geantă. Echipamente care uşurează viaţa şi procesul de învăţământ pentru orice copil normal, darămite pentru unul cu nevoi speciale.

Până acum nu s-a ştiut mare lucru despre condiţiile oferite de învăţământul profesional special. Pasarea responsabilităţii de la o instituţie la alta a scos la iveală gravitatea problemelor cu care se confruntă copiii cu nevoi speciale.

1,6 milioane de euro pentru un centru comunitar, nu şi pentru şcoală

Puşi în faţa faptului împlinit, reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea susţin acum că au identificat nişte spaţii care trebuie adaptate procesului educativ. Administratorul public al judeţului, Adrian Mihăilă, a declarat pentru „Adevărul” că se doreşte transformarea unui fost centru de plasament din Râmnicu Vâlcea în locaţie pentru Şcoala Profesională Specială de la Bistriţa, unde ar urma să fie mutate toate clasele care fac practică în municipiu.

Dar, pentru adaptarea acestuia la condiţiile şi nevoile copiilor cu dizabilităţi, este nevoie de investiţii care se speră să se facă cu fonduri europene. CJ Vâlcea a alocat deja bani pentru studii. Acesta este însă un plan de viitor, despre care nimeni nu poate să spună cu certitudine când va deveni realitate.

Spaţiul impropriu din fostele ateliere ale Liceului Forestier nu reprezintă singura problemă a Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa. „Am aflat că nu au plătit nici utilităţile către liceu. De ce nu s-a plătit, nu cunosc motivul şi chiar nu mai caut să-l aflu. Am preluat această chestiune. Şcoala specială va plăti utilităţile, iar acest contract va funcţiona şi pentru anul şcolar 2021 – 2022, interval în care sperăm să finalizăm studiile pentru noul spaţiu. Mai avem o problemă care nu depinde de noi, pentru că ne dorim să realizăm investiţia cu fonduri europene. Dar deocamdată nu au apărut ghidurile de finanţare. Până atunci vom scrie proiectul, în speranţa că nu vor exista modificări foarte mari”, a mai precizat reprezentantul CJ Vâlcea, Adrian Mihăilă.

Între timp, acelaşi Consiliu Judeţean Vâlcea a inaugurat miercuri, 15 septembrie, un Complex de servicii comunitare în clădirea unui alt fost centru de plasament. Lucrările au început în 2019, pe când adăpostea copii orfani, şi au urmărit creşterea eficienţei energetice a imobilului. Aproximativ 2.000 de mp au fost reabilitaţi şi au fost montate peste 100 de panouri voltaice cu bani europeni – aproximativ 1,6 milioane de euro, dar şi fonduri din bugetul propriu – 1 milion de lei. Centrul va oferi servicii sociale de îngrijire şi recuperare medicală pentru 250 de copii cu nevoi speciale, anual.

Şcoala profesională specială de la poarta Mănăstirii Bistriţa

Şcoala Profesională Specială Bistriţa se afla în imediata vecinătate a Mănăstirilor Bistriţa şi Arnota, în Costeşti - Vâlcea, la poalele Munţilor Căpăţânii, fiind înfiinţată în urmă cu mai bine de şase decenii, când a început să funcţioneze chiar în vechile clădiri ale Mănăstirii Bistriţa. Pe atunci avea în jur de 200 de elevi împărţiţi în 16 clase, care învăţau aici cinci meserii. În timp numărul elevilor şi al meseriilor a crescut, maximum de beneficiari fiind atins în 1975 - 610 elevi care aveau de ales între 10 meserii. Un an mai târziu aici se va înfiinţa un cămin - şcoală care în 2000 a fost mutat la Băbeni - Vâlcea.





Actuala denumire o are din 2016. După Revoluţie, numărul copiilor şcoliţi aici a scăzut, în anul şcolar trecut fiind înscrişi 164 de elevi repartizaţi în 15 clase de învăţământ profesional special, care au posibilitatea de a deveni bucătar, zugrav, vopsitor, ipsosar, tapetar, tâmplar universal, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, ori confecţioner produse textile. Internatul şcolii are 90 de locuri de cazare. Pentru că nu are suficiente spaţii, mai ales pentru instruirea practică, o parte dintre atelierele şcolare sunt în Râmnicu Vâlcea.

