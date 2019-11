Ce pedeapsă a primit un bărbat care a incendiat peste 100 de oi, a omorât un câine şi a bătut doi ciobani

În cursul acestei săptămâni, Judecătoria Bălceşti - Vâlcea a emis un mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea pe numele unui bărbat din Ghioroiu acuzat de uciderea a peste 100 de animale şi agresarea a doi bărbaţi. Mandatul a fost aplicat de poliţiştii din localitate.







Bărbatul are de executat o pedeapsă de 2 ani şi şase luni pentru ameninţare, distrugere, uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept şi rănirea şi schingiuirea animalelor, iar în plus mai are de plătit 3.000 lei amendă penală pentru lovire şi alte violenţe.





Povestea a început în luna martie, când o femeie din comuna Fârtăţeşti a depus o plângere la Poliţie sesizând că fratele şi iubitul ei, de 27 şi respectiv 28 de ani, au fost agresaţi fizic, pe raza comunei Ghioroiu, de doi tineri de 21 şi respectiv 27 de ani. La data respectivă, poliţiştii au stabilit că bătaia a fost „pe fondul unui conflict spontan”, în apropierea unui local.





Doar că episodul a avut urmări. În aceeaşi zi, agresorul de 27 de ani şi-a dus la îndeplinire planul de răzbunare. În timpul bătăii, ameninţase una dintre victime că îi va incendia turma de oi. Seara s-a dus şi a dat foc la staulul cu peste 100 de oi, care au murit carbonizate. Nici câinii care au sărit în apărarea turmei nu au avut un final mai bun. Pe unul l-a omorât, iar pe altul l-a rănit grav.





Fapta s-a petrecut în data de 13 martie, iar două zile mai târziu, persoanele bănuite au fost reţinute de un echipaj format din poliţişti din Bălceşti, Ghioroiu, de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalist, pentru 24 de ore.





Pe numele incendiatorului s-a deschis o anchetă penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, ameninţare şi uciderea animalelor cu intenţie, iar ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Doar că, după arestul preventiv, a fost lăsat în libertate, până zilele trecute când a fost încătuşat şi dus la un penitenciar din Argeş unde îşi va executa pedeapsa.