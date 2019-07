Virusul pestei porcine se extinde cu rapiditate în Prahova. Alte cinci focare descoperite într-o singură zi

In dupa amiaza zilei de 11 iulie, au mai fost confirmate, prin Buletine de Analize emise de IDSA Bucuresti, alte 4 focare la porci domestici si 1 focar la porc mistret, astfel:

-3 focare la porci domestici in gospodarii din comuna Poienarii Burchii (1 in satul Poienarii Vechi –fiind evaluati si ucisi 2 porci, 1 in satul Podul Văleni-fiind evaluati si ucisi 29 de porci si 1 in satul Cărbunari –fiind evaluati si ucisi 10 porci).

Toti porcii ucisi au fost ingropati in gropile avizate destinate neutralizarii cadavrelor porcilor ucisi/morti din cauza PPA;

- 1 focar la porc domestic in localitatea Târgşorul Vechi. Echipele DSVSA Prahova se afla acum in teren pentru evaluarea si uciderea porcului, dezinfectie si ingropare in groapa ce va fi avizata de echipa de specialisti ai DSVSA, Gărzii de Mediu, DSP si SGA din Prahova;

- 1 focar la porc mistret in localitatea Poienarii Burchii, la Fondul de Vânătoare 11 Gherghiţa, apartinând AVPS Codrii Vlăsiei.

Între timp, autoritatile locale au continuat efectuarea recensământului suinelor din zona de protectie si supraveghere, respectiv:

- in data de 10-11.07.2019, in comuna Poienarii Burchii au fost recenzate 1477 gospodarii , din care 95 gospodarii cu porci, fiind declarati in total 255 porci.

-in data de 11.07.2019 in comuna Puchenii Mari au fost recenzate 563 gospodarii (din care 51 cu porci ) fiind declarati in total 111 porci;

-in data de 11.07.2019 in comuna Gorgota au fost recenzate 125 gospodarii, din care 22 cu porci fiind declarati in total 73 porci;

-in data de 11.07.2019 in comuna Tinosu au fost recenzate 122 gospodarii, din care 19 cu porci fiind declarati in total 41 porci;

Totodată, echipajele mobile ale Inspectoratului de Politie Judetean Prahova au efectuat controale in trafic ale autovehiculelor care pot transporta animale/carne/produse din carne de porc pe caile rutiere, respectiv:

- in data de 10.07.2019 au actionat 7 echipe de control acestea verificand in total 96 autoturisme din care 3 transportau animale si aplicand 10 sanctiuni in valoare totala de 3480 lei, iar in data de 11.07.2018 au actionat 2 echipe de control acestea verificand in total 13 autoturisme din care nici unul nu transporta animale si aplicand 6 sanctiuni in valoare totala de 4205 lei.

- in data de 11.07.2019 au actionat 2 echipe de control acestea verificand in total 13 autoturisme din care 0 transportau animale si aplicand 6 sanctiuni in valoare totala de 4.205 lei.

Specialistii DSVSA lucreaza la intocmirea Planului de masuri ce va fi analizat si aprobat in sedinta CLCB Prahova programata astazi, 12.07.2019 la ora 12:00.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: