VIDEO Confuzia macabră a Poliţiei Prahova: „Au găsit un mort într-o fântână şi susţineau că victima sunt eu“

Claudiu Ionescu povesteşte într-o postare pe Facebook că poliţiştii din comuna Bucov i-au contactat rudele, crezând că el este bărbatul găsit mort într-o fântână din localitate deşi semnalmentele şi mai ales vârsta nu coincideau. Ploieşteanul aşteaptă acum scuze din partea Inspectoratului de Poliţie. De partea cealaltă, Poliţia Prahova susţine că nu a făcut altceva decât să respecte procedurile specifice unei anchete de moarte suspecte.

Claudiu Ionescu susţine că sâmbătă dimineaţa a fost sunat de către rudele sale care l-au anunţat că în cursul nopţii a fost căutat de către poliţiştii din Bucov, care ”fluturau poza de buletin scoasă la imprimantă, împreună cu pozele uniui deceat”. Contrariat de informaţie, bărbatul a început o anchetă pe cont propriu şi aşa a aflat că poliţiştii încercau să afle dacă nu cumva el este bărbatul găsit mort într-o fântână din Bucov cu câteva zile înainte. Ionescu susţine că nu ştie cum de poliţiştii au ajuns să-l caute tocmai pe el, dar precizează că în noaptea de sâmbătă spre duminică a avut telefonul mobil închis şi nu s-a aflat la domiciliu.

”Fluturau poza mea scoasă la imprimantă”

”În dimineata zilei sâmbătă, 6 iunie 2020, am fost contactat şi anuntat de rude, că fusesem căutat de poliţia din Bucov, în noaptea ce trecuse. Aceştia au fluturat poza mea din buletin scoasă la imprimantă, prin toată zona în care am copilărit şi anume prin colonia Real Pleaşa, împreună cu pozele unui decedat. Au contactat, de asemenea, şi rudele mele din acea zona. Am fost căutat implicit şi la adresa mea din buletin, aflată în Ploiesti. Motivul căutării lor era faptul ca au găsit un om decedat într-o fântână din Bucov şi susţineau ca eu aş putea fi victima. Nu stiu cum au ajuns la aceasta concluzie deoarece nu mai locuiesc în acea zona de 17 ani, adresa mea din buletin este în Ploieşti de mai mulţi ani, şi de asemenea nu am vizitat Bucov, Pleaşa sau Real Pleaşa de mai mulţi ani, neţinând legătură nici macar cu rudele de acolo cu excepţia legăturii prin convorbiri telefonice sau prin internet. Cu alte cuvinte, poliţia Bucov nu avea nici un motiv sa facă aceasta confuzie, mai ales că ulterior când au identificat cadavrul, s-a aflat ca victima era un bărbat trecut de 50 de ani, iar eu nu am împlinit nici macar 35 de ani”, povesteşte pe pagina sa de Facebook, Claudiu Ionescu.

Poliţia Prahova se apără şi spune că în acest caz au fost repsectate procedurile specifice unei anchete de moarte suspectă. Poliţiştii erau obligaţi să identifice cadavrul bărbatului găsit mort în fântână, iar într-o primă fază a anchetei au avut mai multe piste de căutări. Una dintre ele a dus la Claudiu Ionescu, spun surse apropiate de anchetă, fără să precizeze cum de s-a ajuns la bărbatul care nu mai locuia de ani buni în Bucov. Faptul că ploieşteanul avea telefonul închis şi nu a fost găsit nici la domiciliul din bulletin au alimentat suspiciunile poliţiştilor, motiv pentru care au trecut la etapa căutărilor din uşă în uşă, conform procedurilor, mai spun sursele citate.

VIDEO

Ca să lămurească confuzia creată, Claudiu Ionescu a sunat la 112.

”Astfel, am decis să sun la 112 să lămuresc problema. O femeie care a răspuns la apel, prost dispusa, după ce m-am prezentat si i-am povestit situaţia, în loc să mă transfere de urgenţă către poliţia Bucov, a început sa facă teste de localizare la telefon cu mine, întrebându-mă unde ma aflu cu exactitate, respectiv pe ce stradă, la ce număr, dacă sun de la casa sau de la bloc, la ce apartament, lipsind să ma mai întrebe dacă sunt la baie sau la bucatarie. Ulterior m-a transferat către politia Ploieşti, după care am fost retransferat către politia Bucov, deşi am precizat de la bun început ca este vorba de poliţia din Bucov. Când am discutat în sfârşit, cu un agent din Bucov, acesta mi-a spus ca s-a rezolvat situaţia şi au identificat cadavrul fară să îmi dea explicaţii cu privire la confuzia creată şi fără să îmi ceară scuze”, a mai povestit omul pe Facebook.



Claudiu Ionescu acuză poliţiştii din Bucov de lipsă de profesionalism, asociindu-I numele său în mod nejustificat cu o situaţie tragică, motiv pentru care aşteaptă scuze din partea poliţiei.

”Au alertat rudele mele care s-au panicat şi au pus în pericol starea de sănătate a unora dintre ele, şi aşa destul de "şubredă". În plus, acum aş putea fi o ţintă foarte uşoară pentru glume proaste. Cu atât mai mult, am toate motivele sa fiu deranjat după aceasta poveste în care numele meu a fost asociat cu o persoana decedata într-o fântână din Bucov”, a concluzionat Claduiu Ionescu.

În cele din urmă poliţiştii prahoveni au reuşit să rezolve misterul morţii bărbatului găsit mort în fântâna din Bucov. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani, de fel din judeţul Dâmboviţa, care muncea cu ziua în Dâmboviţa. Cadavrul său a fost descoperit de către un localnic, vineri 5 iunie, într-o fântână publică din Bucov. Anchetatorii nu au reuşit să stabilească circumstanţele în care a murit bărbatul.