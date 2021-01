Vacanţă în Zanzibar, paradisul în care te simţi liber

Anul 2020, cu toate restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, a transformat radical apetitul românilor, şi nu numai, pentru călătorii. Dorul de soare, de plaje pustii şi, în definitiv, de libertate, a anulat teama de necunoscut şi i-a făcut pe mulţi să se reorienteze către continentul african. Prea puţin luat în calcul la organizarea unei vacanţe, şi asta pe nedrept, arhipelagul Zanzibar, din Oceanul Indian, a devenit o destinaţie preferată de turiştii români.

La fascinaţia românilor pentru Zanzibar a contribuit şi Ciprian Iftimie, stabilit de cinci ani în Tanzania. Pe blogul său, publică în mod constant fotografii cu peisaje de vis din insulele Paje, Kendwa, Mtende şi Michamvi, ceea ce i-a atras ca un magnet pe conaţionalii săi. În plus, bucătăria africană, care abundă în curry-urile swahili, este un adevărat răsfăţ, iar de plictiseală nici nu poate fi vorba.

Distracţiile sunt nenumărate şi numim doar câteva: snorkeling, plimbări cu bărcile tradiţionale Dhow, excursii culturale în Stone Town – locul în care s-a născut celebrul Freddie Mercury –, şi Safari Blue – plimbări cu barca în laguna Menai Bay, unde vezi delfini, recifuri de corali, păduri de mangrove, păsări sălbatice şi peşti tropicali.

Iar dacă nu sunteţi convinşi, aflaţi că acum este vară în Zanzibar, cu peste 30 de grade Celsius la umbră, iar sezonul ţine până în martie-aprilie. Şi, poate cel mai important, este una dintre puţinele destinaţii turistice COVID-free din lume. Insula africană pare că a fentat o lume întreagă. Aici, zilele se scurg domol, exact ca înainte de pandemie, cu baruri deschise şi petreceri până în zori, dă asigurări Ciprian Iftimie. „Nu am simţit nicio clipă că e vreo pandemie în derulare.“

O INSULĂ A LIBERTĂŢII

Ca în orice excursie într-o ţară aflată pe un alt continent decât Europa, cele mai mari costuri pentru un turist român le implică biletul de avion. De asemenea, trebuie să aveţi în vedere durata zborului – nu mai puţin de zece ore. De fapt, pentru a ajunge în Tanzania, pur şi simplu traversezi în diagonală continentul african. În plin sezon există şi curse directe Bucureşti-Zanzibar, dar sunt ceva mai scumpe decât cele cu escală.

Ciprian Iftimie FOTO zanzibarezul.ro

„Un bilet de avion poate varia de la 500 euro/ persoană în extrasezon, până la peste 1.000 de euro în perioadele de vârf de sezon. Pandemia se pare că a schimbat puţin topul companiilor de pe piaţă şi, de asemenea, a afectat foarte mult orarele de zbor. KLM face 13 ore până în Zanzibar, cu o escală în Amsterdam; Qatar Airways face 14 ore, cu o escală în Doha; FlyDubai face 15 ore, cu o escală în Dubai, şi toţi cer test COVID. Opera hulitului Ceauşescu se face resimţită şi după 30 de ani şi, datorită lui, românii încă sunt scutiţi de plata vizei. Aceasta se obţine prin simpla completare a unui formular la aterizare. Zanzibar este o insulă safe (n.r. – sigură), nu e nevoie de vaccinuri, iar în acest moment este printre puţinele destinaţii fără restricţii şi fără cerinţe speciale pentru turişti“, a explicat Ciprian Iftimie, care organizează vacanţe în insulele arhipelagului Zanzibar.

LOCUL ÎN TOATE PLĂCERILE SUNT SATISFĂCUTE

Dacă Zanzibarul a intrat pe bucketlist-ul vostru, trebuie să mai ştiţi că e foarte important să vă faceţi planuri clare înainte de a alege o destinaţie. Asta pentru că fiecare plajă din Zanzibar oferă ceva diferit vizitatorilor. De pildă, Nungwi, plajă situată în partea de nord a arhipelagului, oferă resorturi de lux pentru turiştii mai pretenţioşi. Dacă eşti în luna de miere, este recomandată Kendwa, Kiwengwa sau Jambiani. Pentru linişte şi sporturi acvatice, în special scufundări, este de preferat Matemwe. Iar dacă sunteţi mai petrecăreţi şi vă daţi în vânt după kite-surfing, atunci Paje este ideală.

Zanzibar FOTO Explovers.ro

„Oricum ar fi, nu rataţi un tur la ferma de condimente, snorkeling la Mnemba, un tur cultural de oraş, o plimbare cu barca tradiţională Dhow în populara excursie Safari Blue, un tur cu caiacele la Uzi

Island, una dintre petrecerile de pe plajă cu muzică live, africană sau electronică, şi restaurantul The Rock. De asemenea, Zanzibar are din ce în ce mai multe resorturi minunate în care natura, arta africană, arăbească, exoticul, tradiţionalul, modernul sunt îmbinate într-un stil unic pe tot Globul. Sătui să evadaţi din blocuri în alte blocuri-hotel? Zanzibar este locul perfect să redescoperiţi idilicul şi boemul! Numai dacă guşti din tot ce are Zanzibar de oferit poţi avea o experienţă completă. Am avut turişti care, atunci când au fost prima dată în Zanzibar, au stat numai în resort. Abia după ce au experimentat această insulă a doua oară, prin ochii şi recomandările mele, au înţeles exact ce se petrece aici“, spune Ciprian Iftimie, care este iremediabil îndrăgostit de insulă.

Un adevărat răsfăţ culinar

Pe lista necunoscutelor unui turist care ajunge pentru prima dată în Africa se află întrebările referitoare la mâncare. Este bine de ştiut că în meniul principal nu se află preparatele din carne de porc, Tanzania fiind o ţară preponderent musulmană. În schimb, fructele de mare, carnea de miel sau de vită şi condimentele sunt nelipsite. Un avantaj este şi faptul că mâncarea tradiţională seamănă destul de mult cu cea românească, mămăliga cu spanac şi fasolea fiind alimente preferate în bucătăria zanzibareză.

„Pentru turişti, mâncărurile de bază sunt fructele de mare, precum caracatiţă, calamari, creveţi, homari şi peşti de tot soiul. Modul în care sunt gătite, influenţat de gastronomia indiană şi arabă, şi condimentele variate fac din Zanzibar una dintre destinaţiile de top pentru amatorii de turism culinar. Curry-urile şi masala cu orez şi chapati trebuie încercate de oricine ajunge în Zanzibar. Noi, având foarte mulţi turişti români, am adaptat puţin bucătăria la gusturile noastre şi multe dintre fructele de mare la grătar vin cu sos de usturoi şi chiar cu pâine făcută în casă. Când te saturi de fructe de mare, mai toate restaurantele oferă şi opţiuni europene – burgeri, pizza, paste. Mămăliga cu smântână a localnicilor ar fi chiar mămăliga cu spanac, fasole şi peşte prăjit. Sunt înnebuniţi după mâncarea asta“, spune Ciprian Iftimie.

Hakuna Matata prin Africa!

Dacă ajungi în Zanzibar e musai să guşti puţin şi din Africa. Ar fi mare păcat să pleci fără să-i explorezi pădurile şi parcurile, fără să-i înveţi istoria, să-i descoperi lumea subacvatică, dar mai ales „să-i accepţi şi să-i respecţi cultura fără să o măsori sau să o judeci“, spune Ciprian Iftimie. Insula are multe comori şi multe mesaje ascunse. Imperfecţiunea şi asimetria naturii, diversitatea culturală, contrastele puternice, toate fac acest loc să fie altfel decât ceea ce cunoaşte un european care nu a călătorit în afara continentului.

Oferta pentru excursiile în „wild Africa“ este extrem de generoasă, totul este să ştii ce vrei, de ce ai ajuns acolo şi, nu în ultimul rând, să nu te uiţi la bani. Tanzania nu este, însă, locul în care te duci pentru shopping, poate cel mult câteva suvenire, ci pentru excursii şi pentru a descoperi o cultură cu totul fascinantă.

CE N-AI VOIE SĂ FACI

Fiind o ţară musulmană, există gesturi fireşti pentru un european, dar care pe continentul african ar putea crea probleme, ofensând localnicii. „Sunt musulmani în proporţie de 95%. Să porţi tanga când mergi la cumpărături în sat sau un sărut pe stradă pot fi considerate o ofensă. De asemenea, în cele mai multe prăvălii deţinute de localnici nu se consumă alcool. Pe plajă, însă, e altă poveste, altă lume, alte reguli. Acolo, ei sunt africani, iar noi suntem muzungu. Faptul că aducem vacanţa pe o astfel de insulă e libertatea pe care ne-o oferă şi sunt mai permisivi şi mai înţelegători“, explică Ciprian.

CURIOZITĂŢI ŞI OBICEIURI

De asemenea, există şi o serie de curiozităţi şi obiceiuri de care trebuie să ştiţi. De exemplu, pungile şi sacii din plastic trebuie uitate în România, astfel riscaţi amenzi destul de mari, întrucât ele sunt interzise în Tanzania şi Zanzibar.

În aeroport, veţi fi întâmpinaţi cu nuci de cocos din care puteţi bea pentru a vă hidrata. Oraşul Stone Town, capitala insulei Unguja, trebuie vizitat mai ales de iubitorii de istorie şi cultură, deoarece este locul unde a copilărit solistul trupei Queen, Freddie Mercury. Există inclusiv o casă dedicată vedetei internaţionale, dar este foarte puţin promovată, aşa că trebuie să insistaţi dacă doriţi să o vizitaţi.

În Zanzibar localnicii nu se grăbesc niciodată. Cuvintele de bază sunt „pole pole“, adică încetişor, calm, liniştit, şi „Hakuna Matata“, adică toate bune, nicio problemă. Este un zen general, care ar putea deranja un european obişnuit cu un ritm agitat de viaţă.

Turiştii sunt numiţi „muzungu“, este un termen folosit în aproape întregul continent african pentru a identifica persoanele de origine europeană. De fapt, „muzungu“ înseamnă om plecat de acasă, om care călătoreşte, chiar om fără rost, care nu stă la casa lui.

MARILE TEMERI NEVINOVATE

Fiind un continent necunoscut, despre care circulă multe poveşti mai mult sau mai puţin adevărate, cele mai comune temeri sunt legate de boli, calitatea mâncării, insecte şi, mai nou, legate de COVID.

„Hakuna Matata, nu mai avem cazuri de malarie sau febră galbenă, mâncarea este una dintre cele mai gustoase şi sănătoase pe care le-am încercat oriunde în lume, şopârle şi păianjeni nu sunt mai mulţi decât la bunica la ţară, iar COVID este sub control. Deşi nu s-au luat măsuri drastice de prevenire a răspândirii virusului, media de vârstă relativ tânără a populaţiei, radiaţia mult mai puternică la Ecuator, distanţarea socială fără efort pe plajele vaste, sistemul imunitar călit de toate epidemiile anterioare

au făcut ca impactul acestui virus să fie nesemnificativ“, spune Ciprian.

Cine este „Zanzibarezul“, românul „naufragiat“ pe insula africană

Ciprian Iftimie a ajuns în Zanzibar pentru prima dată în 2015, pentru o lună, timp în care intenţiona să lucreze de la distanţă, aşa cum îşi doresc mai toţi nomazii digitali în prezent. „De atunci am remarcat că Zanzibar are o energie aparte. Deşi lucram din când în când, eram foarte puţin productiv, fiind distras mereu ba de valuri, ba de căldură, ba de păsărele. Te fură repede şi până te dezmeticeşti, ai şi uitat motivul pentru care ai stat câteva ore întins într-un hamac“, mărturiseşte Ciprian.

Ciprian Iftimie FOTO zanzibarezul.ro

Nu este însă primul sau singurul român care a „naufragiat“ pe această insulă. Comunitatea este destul de mare şi se extinde de la un an la altul. După doi ani de la prima excursie, Ciprian a revenit în Zanzibar şi a avut oportunitatea să administreze un resort, timp în care a învăţat puţin din secretele locului. După ce a terminat contractul, s-a hotărât să împărtăşească şi altora din experienţa sa, aşa că şi-a făcut un blog, zanzibarezul.ro, unde scrie despre exotica insulă şi-şi împărtăşeşte păţaniile.

„Fotografiile, filmările, articolele, stilul meu direct şi dintr-o bucată se pare că au deschis apetitul românilor de a călători pe aceste meleaguri considerate nu tocmai prietenoase. Blogul zanzibarezul.ro a avut un impact destul de rapid, iar cererile de oferte către Zanzibar au explodat în ultimii doi ani“, spune Ciprian.

Vă recomandăm şi:

Destinaţiile exotice au atras ca un magnet românii pentru vacanţa de iarnă

Zanzibar, destinaţia exotică pentru care trebuie să iei medicamente împotriva malariei şi vaccin contra febrei galbene