Trista poveste a unui multiplu campion la juniori al României. Un incendiu i-a distrus motocicleta şi echipamentul, deci nu mai are cu ce concura

Zoltan Ordog, multiplu campion balcanic la mocorcros, are nevoie de ajutor FOTO Arhiva Familiei

Motocicleta sa, cu care participa la competiţii, a fost distrusă într-un incendiu izbucnit duminica trecută. Focul a transformat în scrum absolut tot echipamentul de concurs depozitat în garajul mistuit de flăcări.

Zoltan Ordog este de fel dintr-o comună de lângă Târgu Secuiesc. Familia sa a investit enorm în copilul care pare să aibă toate calităţile pentru a deveni un mare campion internaţional. Face motocros de la patru ani, sprijinit de tatăl său, şi el pasionat de motoare.

A câştigat tot ce se poate câştiga în acest domeniu şi la categoria lui de vârstă. Este multiplu campion est-european la motocros, multiplu campion naţional, iar unul dintre cei mai importanţi producători de motociclete din lume ”l-a ochit” şi l-a invitat în Spania să participe la competiţii de tip monomarcă.

Zoltan, cu puţin timp înainte ca motocicleta să-i fie transformată în scrum. FOTO Istvan Odrog

Astfel de concursuri reprezintă rampa de lansare pentru tinerii piloţi, însă 2020 a fost un an ”mort” din punct de vedere competiţional, din cauza pandemiei care a blocat călătoriile în afara ţării. 2021 ar fi trebuit să fie pentru Zoltan un an crucial. În aprilie începe sezonul competiţional, doar că puştiul nu mai are cu ce să meargă la concurs.

Asta este tot ceea ce a mai rămas din garajul familiei Ordog unde se alfau toate echipamentele de concurs ale copilului FOTO Istvan Ordog

În luna octombrie a anului trecut a primit de la sponsorul său principal o motocicletă Yamaha, special concepută pentru competiţiile de motocros. Cu ea ar fi trebui să zboare pe pistele din Europa unde se vor organiza concursurile de motocros. Duminică seară însă, Zoltan a primit lovitura de graţie.

„Am pus la încărcat un haverboard. Chiar eu i-am zis să-l încarce. Am plecat zece minute de acasă, timp în care totul a fost distrus. Încărcătorul a explodat probabil, iar scânteile au ajuns la materialele combustible pe care le aveam în garaj. Totul a fost transformat în scrum. Nici măcar o şurubelniţă nu am mai putut să salvez. Nimic. Zero. Motocicleta băiatului, costumul de competiţie, piese de schimb, lubrifianţi au ars complet”, povesteşte Istvan Ordog, tatăl lui Zoltan.

Doar o mică parte din cupele primite de Zoltan, în zece ani de carieră în motocros FOTO Istvan Ordog

Tatăl băiatului îşi face acum reproşuri. Copilul era singur acasă când a luat foc garajul, iar în ajutorul său au sărit vecinii.

”Au salvat casa care era doar la câţiva metri de casă. Altfel, ar fi fost o nenorocire. Vă rog să mă credeţi că încă nu realizez ce s-a întâmplat. Nici nu pot să mă uit în curte să văd locul unde era garajul, iar acum este totul scrum”, spune Istvan Ordog.

Imediat după incendiu, Zoltan şi-a anunţat toţi prietenii cărora le-a povestit ceea ce a păţit. Singura lui dorinţă este ca accidentul de duminică să nu-i blocheze cariera. A făcut eforturi uriaşe şi sacrificii pe care nu oricine este dispus să le facă.

„Plecam vineri noaptea la drum ca să ajungem în Grecia, unde era concursul, iar duminică seara ne întorceam înapoi în ţară, pentru că luni Zoltan trebuia să fie la şcoală. Nu e uşor. Pare aşa frumos când priveşti din afară, dar efortul este uriaş. Ar fi păcat ca după toate aceste sacrificii să nu aibă un viitor în acest domeniu. Pentru el nu mai este de mult un hobby, este deja un stil de viaţă. Fără motocicletă însă nu ştim dacă vom putea să respectăm calendarul competiţional care stă să înceapă”, a spus tatăl băiatului.

O astfel de motocicletă specială pentru competiţii de motocros costă aproximativ 7.000 de euro, la care se mai adaugă alţi bani pentru costumul special şi piese de schimb. Familia lui Zoltan este modestă, nu are afaceri, iar salariile pe care le primesc de la angajatori nu pot acoperi peste noapte golul lăsat de incendiu.

Comunitatea moto din România a lansat un apel pentru Zoltan.

Cei care doresc să contribuie cu un mic ajutor pentru ca visul micului campion să continue o pot face prin transfer bancar, către:

Ordog Maria, CNP: 2730514142056

Cont: RO48CECEC001946200551310

