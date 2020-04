Militar român aflat în patrula de noapte, surprins privind poza copilului: „Când crezi că nu mai poţi, tot mai poţi puţin“

Imaginea a fost publicată pe pagina de Facebook a MAPN şi a primit mii de aprecieri şi mesaje de susţinere în câteva ore.

Fotografia este însoţită de mesajul: ”Şi când crezi că nu mai poţi...tot mai poţi puţin! Dar pentru asta ai nevoie de un impuls. Şi ce impuls poate fi mai puternic decât cel oferit de familie...?!”

Povestea din spatele acestei imagini este una impresioantă şi dovedeşte că pe sub uniformă, fie că vorbim de cea de militar, de poliţist, de jandarm sau de medic, se ascund oameni pe care cineva îi aşteaptă acasă.

În imagine este un soldat gradat profesionist încadrat la Baza 2 Logistică ”Valahia” Ploieşti, are 35 de ani şi este în aramtă din anul 2009. Încă de la începutul stării de urgenţă, militarul ploieştean, tatăl unui copil în vârstă de 5 ani, a fost angrenat în patrule mixte alături de colegii din MAI. Este pentru prima dată în România de după anii 90 când militarii au fost scoşi în stradă în misiune şi nu la paradă. Tensiunea este mare şi din partea oamenilor de rând, dar şi în rândul soldaţilor. Acel moment delicat, când tânărul soldat, al cărui nume nu avem permisiunea să-l facem public, se uita la fotografia băieţelului său a fost surprins tot de un miliar în noaptea de duminică spre luni, mult după miezul nopţii.

”Era unu şi jumătate noaptea. Momentul a fost surprins în centrul Ploieştiului, exact în faţa magazinului Omnia, acolo unde se află noapte de noapte filtrul poliţiei. Şi eu eram angrenat în mai multe misiuni, atunci am fost la băieţi pentru a le vira anumite lucruri. Când am ajuns acolo, l-am văzut cum stătea de-o parte şi se uita la fotografie. Efectiv m-a impresionat. El a crezut mai întâi că nu a fost OK că l-am prins că se uita pe telefon. Noi nu avem voie să folosim telefoanele în timpul misiunii. I-am arătat fotografiile făcute de mine şi i-am cerut persimiunea să le postez pe Facebook”, povesteşte Ene Ciprian, purtător de cuvânt al unităţii militare Baza 2 Logistică ”Valahia”.

Militarul din imagine, alături de alţi 19 colegi ai unităţii de la Ploieşti, patrulează în ture de noapte alături de poliţişti şi jandarmi pentru a păstra ordinea pe străzile din oraş în timpul când sunt valabile restricţiile de circulaţie. Se întâmplă ca pe lângă aceste misiuni de patrulare să intervină şi alte acţiuni care se suprapun, astfel că nu de puţine ori militarii lipsesc cu zilele de acasă. Dorul de cei mici este cel mai greu de îndurat, iar fotografiile salvate în telefon le alină dorinţa de a-şi îmbrăţişa copiii şi fac ca timpul să curgă mai repede până la prima revedere.