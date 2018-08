Interlopul de 74 de ani prins fără permis la volan de 11 ori într-un an şi jumătate. Cine este personajul căruia Poliţia din Ploieşti n-are ce să-i facă

Ca să scape, bărbatul invocă probleme de sănătate, şi un permis de conducere obţinut pe terioriul altei ţări, dar pe care nu l-a arătat niciodată poliţiei.

Petre Oprea, cunoscut în Ploieşti drept Basarab, a devenit în ultmii ani obsesia poliţiştilor de la rutieră din Prahova. Nu există secţie de Poliţie din Ploieşti unde Basarab să nu aibă dosar penal pentru conducere fără permis. Doar în perioada noiembrie 2016-ianuarie 2017, Petre Oprea a fost prins de 11 ori conducând maşina pe drumurile publice deşi nu avea acest drept legal.

A fost urmărit prin oraş de zeci de ori de către echipaje de poliţie, iar ultima dată a fost prins absolut întâmplător, susţin surse apropiate de anchetă. Având un mandat de arestare în lipsă, Basarab evita să mai circule cu autoturismul. A fost văzut însă de către un echipaj de poliţie într-un tramvai oprit la culoarea roşie a semaforului şi de acolo a fost săltat şi dus la secţie.

La începutul anului 2017, Basarab a fost reţiunut pentru 24 de ore şi ulterior arestat preventiv, însă la puţin timp a fost plasat în arest la domiciliu şi apoi sub control judiciar cu obligaţia, printre altele, să nu conducă autovehicule categoriile A, A1, B, BE, C, CE, D, DE.

În septembrie 2017, interlopul ploieştean este condamnat de Judecătoria Ploieşti la un an şi şase luni de închisoare şi un termen de încercare de trei ani, fiind găsit vinovat pentru ”săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere- 11 acte materiale (perioada 21.11.2016-18.01.2017)”, conform portalului instanţelor de judecată. Pe lângă pedeapsa cu

Sentinţa de fond este confirmată de Curtea de Apel Ploieşti în decembrie 2017, astfel că Basarab a fost lăsat din nou în libertate cu precizarea că la prima abatere penală, pedeapsa cu suspendare se transformă în închisoare cu executare.

Miercuri, 1 august, Basarab a avut din nou ghinion. A fost prins de către un echipaj de poliţie, în trafic, la volanul unei Dacia 1310. De data aceasta l-a trădat maşina care a refuzat să mai pornească, iar poliţiştii au mers să vadă ce se întâmplă. Când au dat din nou peste Basarab, au vrut să-l reţină din nou, doar că bărbatul a invocat că are permis de conducere obţinut în Austria. Surse judiciare susţin că interlopul nu a putut să dovedească acest aspect, invocând faptul că a rătăcit documentul.

IPJ Prahova face acum verificări prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională pentru a afla oficial dacă Petre Oprea are într-adevăr permis de conducere obţinut pe teritoriul altei ţări sau dacă a comis din nou o infracţiune. În caz că ultima variantă se confirmă, instanţa va anula suspendarea şi va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.