Imaginea nesimţirii: refugiu montan construit în scop didactic, transformat în loc de petreceri şi devastat: „Au furat până şi papucii de casă“

Refugiul Floreiul se află pe un traseu montan mai puţin cunoscut turiştilor obişnuiţi mai degrabă cu zona Valea Prahovei. În 2017, cabana, lăsată în paragină ani de zile, a fost refăcută de la zero de asociaţia ”Om pe munte”, coordonată de Constanţin Ţăposu. Totul a fost construit cu ajutorul voluntarilor şi cu bani din donaţii. Acum, refugiul poate găzdui 20 de persoane, are toate dotările unei cabane de munte, de la mobilier şi bucătărie cu sobă pe lemne până la paturi cu saltele, inclusiv energie electrică de la panouri solare. Lipseşte doar apa la robinet.

Deşi arată ca un spaţiu de cazare, refugiul Floreiul a fost reamenajat pentru a deservi, în primul rând, elevii care ar fi trebuit să vină aici împreună cu profesorii sau ghizii montani să participe la ateliere în timpul programului ”Şcoala altfel”. În al doilea rând, cabana are rol de adăpost pentru turişti care merg pe traseele montane din zonă şi funcţionează pe principiul unui refugiu montan, adică are uşa deschisă oricui are nevoie de un loc cald şi sigur înainte de ascensiune pe munte sau la finalul ei. În niciun caz nu a fost gândit ca loc pentru petreceri. Într-un fel sau altul, mai multe persoane au aflat că în zona Posada-Comarnic există acest loc izolat pe munte, unde nimeni nu cere bani pentru cazare. Astfel, începând cu toamna anului trecut, refugiul Floreiul a devenit hogeac pentru petreceri care se întind pe câteva zile, inclusiv de Revelion sau de Crăciun.