Hoţul care a spart sediul de Poliţie din Cornu a fost prins. A furat probele dintr-un dosar în care era cercetat

Individul a intrat în sediul Poliţiei în noaptea de sâmbătă spre duminică şi a furat dintr-un birou mai multe echipamente IT, aflate sub sechestru, pentru că erau probe în anchetă.

Bărbatul a fost dus la audieri la sediul Poliţiei Prahova.

Poliţiştii din Cornu au realizat că sediul a fost spart abia miercuri dimineaţă. Surse din rândul anchetatorilor susţin că obiectele furate sunt componente IT (telefoane, laptop-uri) luate de la domiciliul unor suspecţi, în urma unor percheziţii în dosarul de înşelăciune. Componentele IT erau probe în dosar. Pe lângă aceste bunuri au fost furate şi alte lucruri (căşti, aparate de epilat etc) bunuri asupra cărora există suspiciunea că făceau obiectul unui dosar de furt.

Poliţiştii din Cornu au o explicaţie în legătură cu faptul că au realizat că au fost călcaţi de hoţi abia după câteva zile de la comiterea faptei. Obiectele furate erau depozitate în biroul unui poliţist care a fost liber de sâmbătă până miercuri. Colegii săi nu au intrat în birou, pentru că uşa era încuiată. Abia miercuri, 21 august, când poliţistul a revenit la serviciu furtul a fost constatat.